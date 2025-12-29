Μητσοτάκης: Συνεχίζουμε στον δρόμο της σύγκλισης και της προόδου – τα καλύτερα μπροστά μας

«Στο κατώφλι του 2026, η Ελλάδα είναι αναμφίβολα μια πολύ διαφορετική και πολύ πιο ισχυρή χώρα από αυτή που αναλάβαμε το 2019. Εχει μπει αποφασιστικά στον δρόμο της σύγκλισης και της προόδου, προς όφελος όλων των Ελληνίδων και των Ελλήνων. Στον δρόμο αυτόν συνεχίζουμε. Και τα καλύτερα, να είστε βέβαιοι, βρίσκονται μπροστά μας».

Λίγο πριν από την έναρξη του νέου έτους, σε μια αποτίμηση του κυβερνητικού έργου για το 2025 -ένα έτος ορόσημο για την παγκόσμια οικονομία και τις διεθνείς σχέσεις, όπως χαρακτηριστικά σημειώνει- ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, σκιαγραφεί σε άρθρο του στο «Βήμα», την πορεία που έχει διανύσει η χώρα την τελευταία εξαετία με τον ίδιο στα ηνία της.

Η Ελλάδα, τονίζει, ο κ. Μητσοτάκης, αποτελεί πια θετική εξαίρεση καθώς αναπτύσσεται με ρυθμό σημαντικά υψηλότερο του ευρωπαϊκού, αλλάζει παραγωγικό μοντέλο, καλύπτοντας ήδη το μισό επενδυτικό κενό και γίνεται όλο και πιο εξωστρεφής. Απέναντι στο κύμα ακρίβειας, το διαθέσιμο εισόδημα ενισχύεται σταδιακά, καθώς οι αυξήσεις των μισθών υπερκαλύπτουν πλέον τον πληθωρισμό, ενώ έχουν ήδη μειωθεί δεκάδες φόροι. Και όλα αυτά, χωρίς να διαταράσσεται η δημοσιονομική ισορροπία. Με την Ελλάδα πρωταγωνίστρια σε τομείς όπως η Ενέργεια, με κομβικό ρόλο για την ευρωπαϊκή άμυνα και ασφάλεια, και με ένα δομημένο και βαθιά μεταρρυθμιστικό σχέδιο, που, όπως επισημαίνει ο Πρωθυπουργός, «έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη των πολιτών, των εταίρων μας και των αγορών».

Ακολουθεί ολόκληρο το άρθρο του Πρωθυπουργού στο «Βήμα»:

Το 2025 ήταν έτος ορόσημο για την παγκόσμια οικονομία και τις διεθνείς σχέσεις. Με την επαναφορά των δασμών και των προστατευτικών βιομηχανικών πολιτικών, τον πόλεμο στην Ουκρανία και τις περιφερειακές συγκρούσεις να γεννούν αβεβαιότητα και να επιβραδύνουν την ανάπτυξη.

Για την Ευρώπη, το νέο γεωοικονομικό πλαίσιο παρουσιάζει κρίσιμες προκλήσεις. Η Ενωση καλείται να ενισχύσει την ασφάλειά της, να αυξήσει την ανταγωνιστικότητά της και ταυτόχρονα να καλύψει τις απώλειες στο διατλαντικό εμπόριο.

Τη στιγμή που εξακολουθεί να αντιμετωπίζει τις προεκτάσεις της αύξησης του κόστους ζωής και κράτη του ευρωπαϊκού πυρήνα επιχειρούν να επαναφέρουν τα δημόσια οικονομικά τους σε βιώσιμη τροχιά, αυξάνοντας φόρους και μειώνοντας δαπάνες.

Στο περιβάλλον αυτό, η Ελλάδα αποτελεί πια θετική εξαίρεση. Καθώς αναπτύσσεται με ρυθμό σημαντικά υψηλότερο του ευρωπαϊκού. Αλλάζει παραγωγικό μοντέλο, καλύπτοντας ήδη το μισό επενδυτικό κενό και γίνεται όλο και πιο εξωστρεφής, όπως αποκαλύπτει ο υπερδιπλασιασμός των εξαγωγών από την περίοδο προ κρίσης, καθώς και ο τριπλασιασμός αυτών που αφορούν προϊόντα υψηλής τεχνολογίας.

Με την ανεργία να υποχωρεί σε μονοψήφιο ποσοστό και να μειώνεται περαιτέρω το 2026. Το ίδιο και ο πληθωρισμός, στο 2,2% από 2,6% φέτος. Γνωρίζουμε, ασφαλώς, ότι πολλοί συμπολίτες μας ταλαιπωρούνται από τις αυξήσεις τιμών που έφερε το παγκόσμιο κύμα ακρίβειας των τελευταίων ετών.

Ωστόσο, το διαθέσιμο εισόδημα ενισχύεται σταδιακά, καθώς οι αυξήσεις των μισθών υπερκαλύπτουν πλέον τον πληθωρισμό, ενώ έχουν ήδη μειωθεί δεκάδες φόροι. Παράλληλα, η μείωση των συντελεστών στον φόρο εισοδήματος που ανακοινώθηκε στη ΔΕΘ αναμένεται να δώσει σύντομα μια επιπλέον ανάσα στα νοικοκυριά.

Ολα αυτά, χωρίς να διαταράσσεται η δημοσιονομική ισορροπία που με κόπο έχουμε κατακτήσει. Καταγράφοντας υγιή πλεονάσματα, χάρη στην υψηλή ανάπτυξη και τον περιορισμό της φοροδιαφυγής. Σε συνδυασμό με την κατακόρυφη πτώση του κόστους δανεισμού, μας επέτρεψαν να απομειώσουμε το δημόσιο χρέος κατά 65 ποσοστιαίες μονάδες – μία από τις καλύτερες επιδόσεις στην παγκόσμια ιστορία. Και με το τραπεζικό σύστημα να χρηματοδοτεί ξανά την πραγματική οικονομία.

Η πρόοδός μας αναγνωρίζεται πια καθολικά. Από τις διεθνείς αγορές, όπου τα ομόλογά μας διαπραγματεύονται με αποδόσεις χαμηλότερες αυτών των μεγάλων ευρωπαϊκών οικονομιών. Τους οίκους αξιολόγησης που μας αναβαθμίζουν συνεχώς, πλέον εντός της επενδυτικής βαθμίδας. Την αναβάθμιση του Χρηματιστηρίου Αθηνών που πρόσφατα ανέκτησε τη θέση του μεταξύ των ανεπτυγμένων κεφαλαιαγορών. Τις άμεσες ξένες επενδύσεις, οι οποίες τα τελευταία έξι χρόνια υπερβαίνουν αυτές των προηγούμενων δεκαεπτά.

Μια πορεία που οδήγησε στην ανάληψη της Προεδρίας του Eurogroup. Ποιος θα το περίμενε όταν η χώρα μας ήταν στα πρόθυρα της εξόδου από το ευρώ, ότι ο Ελληνας Υπουργός Οικονομικών θα ηγείτο δέκα χρόνια μετά, του Συμβουλίου Υπουργών των κρατών-μελών της Ευρωζώνης; Και όμως έγινε εφικτό, χάρη στην πρόοδο της ελληνικής οικονομίας και στην ανάκτηση της διεθνούς της αξιοπιστίας.

Ποιος θα περίμενε, επίσης, ότι η Ελλάδα θα πρωταγωνιστούσε σήμερα στο πεδίο της ενέργειας. Εχοντας αναπτύξει μία βιομηχανία ηλεκτρισμού με βάση τις ανανεώσιμες πηγές, έχει πλέον καταστεί καθαρός εξαγωγέας ρεύματος. Ενώ, σε συνεργασία με την ExxonMobil, προχωρά στην πρώτη ερευνητική γεώτρηση μετά από 40 χρόνια, για την αξιοποίηση πιθανών υποθαλάσσιων κοιτασμάτων φυσικού αερίου.

Με αφετηρία την Αλεξανδρούπολη, γίνεται η πύλη μεταφοράς αμερικανικού LNG στην Ανατολική και την Κεντρική Ευρώπη, μέσω του «Κάθετου Διαδρόμου». Η εξέλιξη αυτή προσφέρει ενεργειακή και γεωπολιτική ασφάλεια στην περιοχή μας, η οποία θωρακίζεται επιπλέον μέσα από στρατηγικά έργα υποδομής, όπως η ηλεκτρική διασύνδεση της Ελλάδας με την Κύπρο, το Ισραήλ και την Αίγυπτο.

Την ίδια στιγμή, εργαζόμαστε συστηματικά ώστε η πατρίδα μας να αποτελέσει διεθνή κόμβο στον υπό αναδιαμόρφωση παγκόσμιο εμπορικό χάρτη. Και αξιοποιώντας την προνομιακή γεωγραφική θέση και την ισχυρή μας ναυτιλία, παίρνουμε θέση στους νέους εμπορικούς διαδρόμους, όπως ο IMEC που ενώνει την Ινδία, τη Μέση Ανατολή και την Ευρώπη, ανοίγοντας μπροστά μας τεράστιες προοπτικές.

Η Ελλάδα αποκτά, παράλληλα, κομβικό ρόλο για την ευρωπαϊκή άμυνα και ασφάλεια. Με την αμυντική θωράκισή της να αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα της κυβέρνησής μας. Μέσω του δωδεκαετούς εξοπλιστικού προγράμματος ύψους 25 δισ., εντός του οποίου ενεργοποιούμε και την ελληνική αμυντική βιομηχανία, επενδύουμε σε υπερσύγχρονα συστήματα και στο ανθρώπινο δυναμικό των Ενόπλων Δυνάμεων. Ενώ αναβαθμίζουμε την εσωτερική τους διάρθρωση. Και ταυτόχρονα προωθούμε τη δημιουργία μίας πανευρωπαϊκής ασπίδας αεράμυνας.

Στο Μεταναστευτικό, ακολουθούμε μία αυστηρή, αλλά δίκαιη πολιτική, η οποία έχει πλέον υιοθετηθεί σε ενωσιακό επίπεδο. Πολιτική που προστατεύει τα σύνορά μας, που είναι σύνορα ευρωπαϊκά, και αποδυναμώνει τους διακινητές. Επιτρέποντας λελογισμένες και οργανωμένες νόμιμες ροές, με δικούς μας κανόνες και στόχο την κάλυψη αναγκών της αγοράς εργασίας.

Με την παγκόσμια οικονομία και γεωπολιτική να περνούν σε μια νέα εποχή, η Ελλάδα βρίσκεται, λοιπόν, αντιμέτωπη με μεγάλες προκλήσεις αλλά και μεγάλες ευκαιρίες. Απέναντι σε αυτές, στέκεται με αυτοπεποίθηση και αξιοπιστία, έχοντας θέσει στέρεες βάσεις τα τελευταία χρόνια. Κυρίως με ένα δομημένο και βαθιά μεταρρυθμιστικό σχέδιο, που έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη των πολιτών, των εταίρων μας και των αγορών.

Στο κατώφλι του 2026, είναι αναμφίβολα μια πολύ διαφορετική και πολύ πιο ισχυρή χώρα από αυτή που αναλάβαμε το 2019. Εχει μπει αποφασιστικά στον δρόμο της σύγκλισης και της προόδου, προς όφελος όλων των Ελληνίδων και των Ελλήνων. Στον δρόμο αυτόν συνεχίζουμε. Και τα καλύτερα, να είστε βέβαιοι, βρίσκονται μπροστά μας.

