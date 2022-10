ΥΠΕΞ για το τουρκολιβυκό μνημόνιο: «Η Ελλάδα έχει κυριαρχικά δικαιώματα στην περιοχή»

Διπλωματικός «πυρετός» επικρατεί στην Αθήνα μετά τις συμφωνίες που υπέγραψε στη Λιβύη ο τούρκος υπουργός Εξωτερικών, Μεβλούτ Τσαβούσογλου, και αφορούν σε έρευνες υδρογονανθράκων στην περιοχή από τουρκικές εταιρείες.

Ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας μίλησε το απόγευμα της Δευτέρας τηλεφωνικά με τον αιγύπτιο ομόλογό του Σάμεχ Σούκρι αναφορικά με τις πρόσφατες εξελίξεις στη Λιβύη λίγη ώρα μετά και την ανακοίνωση της βουλής της Λιβύης που ανέφερε ότι η συμφωνία με την Τουρκία για τους υδρογονάνθρακες είναι παράνομη.

Αμφότερες οι πλευρές, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, αμφισβήτησαν τη νομιμότητα της λιβυκής κυβέρνησης εθνικής ενότητας να υπογράψει το εν λόγω μνημόνιο κατανόησης με την Τουρκία.

Στη συζήτηση συμφωνήθηκε επίσης, ότι ο έλληνας υπουργός Εξωτερικών θα μεταβεί στο Κάιρο για διαβουλεύσεις την προσεχή Κυριακή.

FM @NikosDendias spoke tdy w/ #Egypt counterpart S.Shoukry regarding the recent dvpts in #Libya. Both sides challenged the legitimacy of the Libyan Government of National Unity to sign the said MoU. It was also agreed that the 🇬🇷FM will visit #Cairo for consultations on Sunday pic.twitter.com/PfoveuaoVd

— Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) October 3, 2022