Βουλή της Λιβύης: «Παράνομη η συμφωνία με την Τουρκία για τους υδρογονάνθρακες»

Λίγη ώρα αφότου ο τούρκος υπουργός Εξωτερικών, Μεβλούτ Τσαβούσογλου, διεμήνυσε ότι υπογράφηκε μνημόνιο κατανόησης με τη Λιβύη, βάσει του οποίου θα μπορούσαν να ξεκινήσουν έρευνες στην ΑΟΖ της τελευταίας, το λιβυκό Κοινοβούλιο απέρριψε τη συμφωνία με την Aγκυρα και την κυβέρνηση της Τρίπολης, χαρακτηρίζοντάς την παράνομη.

Σε αντίστοιχη δήλωση προχώρησε εν συνεχεία και η κυβέρνηση του Φάτι Μπασάγα, η οποία εδρεύει στην ανατολική Λιβύη και στηρίζεται από το Κοινοβούλιο.

Οπως μετέδωσε το The Libya Update, «το Λιβυκό Κοινοβούλιο απορρίπτει τη συμφωνία για τους υδρογονάνθρακες που υπογράφηκε σήμερα ανάμεσα στην Τουρκία και την κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας».

(Breaking News) The Libyan parliament rejects hydrocarbons deal signed today between Turkey and the Libyan Government of National Unity

The #Libya Update pic.twitter.com/0e73v47Dxv

— The Libya Update (@TheLibyaUpdate) October 3, 2022