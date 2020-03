Εξιτήριο από το νοσοκομείο, ύστερα από πέντε ημέρες, πήραν ο Τομ Χανκς και η Ρίτα Γουίλσον

Ο οσκαρικός ηθοποιός Τομ Χανκς και η σύζυγός του, επίσης ηθοποιός και τραγουδίστρια, Ρίτα Ουίλσον, πήραν εξιτήριο από το νοσοκομείο στο Κουίνσλαντ της Αυστραλίας όπου νοσηλεύθηκαν επί πέντε ημέρες αφού βρέθηκαν θετικοί στον νέο κορονοϊό. Αυτό ανέφερε τη Δευτέρα το περιοδικό People.

Το διάσημο ζευγάρι μένει, πλέον, σε καραντίνα στο σπίτι που ενοικιάζουν στην Αυστραλία, σύμφωνα με το αμερικανικό περιοδικό, το οποίο επικαλείται εκπρόσωπο του ηθοποιού.

Την προηγούμενη εβδομάδα ο Χανκς έγραψε στα social media ότι βρέθηκε θετικός στον ιό SARS-CoV-2 στην Αυστραλία, όπου βρίσκεται για τα γυρίσματα μίας ταινίας, αφού τόσο ο ίδιος όσο και η Ουίλσον άρχισαν να νιώθουν κούραση, να έχουν μυικούς πόνους και χαμηλό πυρετό.

Ο αμερικανός ηθοποιός βρισκόταν στην Γκολντ Κόουστ της Αυστραλίας, νότια του Μπρίσμπεϊν για τα γυρίσματα μιας ταινίας για τον Έλβις Πρίσλεϊ.

Από την πλευρά της η Ρίτα Ουίλσον, ηθοποιός και τραγουδίστρια, έσωσε συναυλίες στο Σίδνεϊ και το Μπρίσμπεϊν προτού εμφανίσει συμπτώματα. Οι αρχές της Αυστραλίας αναζητούν τα πρόσωπα με τα οποία έχει έρθει σε επαφή το ζευγάρι, καθώς ενδέχεται να έχουν μολυνθεί.

Ο Χανκς και η Ουίλσον ήταν από τους πρώτους μεγάλους αστέρες του Χόλιγουντ που ανακοίνωσαν ότι μολύνθηκαν από την ασθένεια του Covid-19.

Αλλά δεν είναι μόνοι. Οπως έγινε γνωστό τη Δευτέρα, θετικός στον κορονοϊό είναι και ο βρετανός ηθοποιός Ιντρις Ελμπα. Σε μήνυμά του στα social media ενημέρωσε το κοινό ότι προσεβλήθη από τον ιό και κάλεσε τους θαυμαστές του να είναι «πραγματιστές» και να μείνουν σπίτι.

This morning I tested positive for Covid 19. I feel ok, I have no symptoms so far but have been isolated since I found out about my possible exposure to the virus. Stay home people and be pragmatic. I will keep you updated on how I’m doing 👊🏾👊🏾 No panic. pic.twitter.com/Lg7HVMZglZ

— Idris Elba (@idriselba) March 16, 2020