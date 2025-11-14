«Εκανα το καθήκον μου»: Ελεύθερη η αξιωματικός υπηρεσίας στη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα

Ελεύθερη με τους περιοριστικούς όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και υποχρεωτικής εμφάνισης δύο φορές τον μήνα σε Αστυνομικό Τμήμα, αφέθηκε την Παρασκευή μετά την απολογία της για την υπόθεση της δολοφονίας της Κυριακής Γρίβα έξω από το ΑΤ Αγίων Αναργύρων η 23χρονη τότε αξιωματικός υπηρεσίας.

Η 23χρονη στην οποία το μοιραίο βράδυ της 1ης Απριλίου 2024 είχε απευθυνθεί η Κυριακή πριν πέσει νεκρή από το χέρι του πρώην συντρόφου της έξω από το ΑΤ, απολογήθηκε για την κατηγορία σε βαθμό κακουργήματος της θανατηφόρας έκθεσης από υπόχρεο πρόσωπο διά παραλείψεως.

«Εκανα το καθήκον μου», φέρεται να είπε ενώπιον της ανακρίτριας, ισχυριζόμενη ότι από την πρώτη στιγμή συνέστησε στην Κυριακή Γρίβα να κάνει μήνυση σε βάρος του πρώην συντρόφου της, αλλά εκείνη αρνήθηκε.

Συγκατηγορούμενοι της αξιωματικού είναι επίσης η τότε επόπτρια και ο σκοπός του ΑΤ Αγίων Αναργύρων, όπως και συνάδελφός της που είχε βάρδια την ημέρα της δολοφονίας στο τηλεφωνικό κέντρο της Αμεσης Δράσης και είχε πει στη δολοφονηθείσα τη φράση «το περιπολικό δεν είναι ταξί, κυρία μου».

Σημειώνεται ότι η δικογραφία για τους χειρισμούς των τότε υπεύθυνων αστυνομικών σχηματίστηκε χωριστά από εκείνη για την αποτρόπαιη δολοφονία της Κυριακής, έγκλημα για το οποίο ο πρώην σύντροφος του θύματος καταδικάστηκε, σε πρώτο βαθμό, σε ισόβια κάθειρξη.

