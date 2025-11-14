Μητσοτάκης στο Greece Talks: Είμαι και πολιτικός και τεχνοκράτης, έχω υπογράψει συμβόλαιο τετραετίας με τον λαό

Ψεύτικο χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, τον διαχωρισμό ανάμεσα στον πολιτικό και τον τεχνοκράτη και αφού ανέδειξε την ικανότητα διαχείρισης του απροόπτου ως τη σημαντικότερη αρετή του σήμερα, τόνισε ότι το ζητούμενο είναι πόσο μπορούν να προσαρμοστούν οι πολιτικοί στις νέες συνθήκες.

«Είμαι και τα δύο», είπε ο Πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια συζήτησης με τον ηθοποιό Γιάννη Μπέζο, στο πλαίσιο του συνεδρίου«Greece Talks 2025», και δηλώνοντας ικανοποιημένος που έφερε στη Νέα Δημοκρατία τεχνοκράτες, οι οποίοι έγιναν κατόπιν πολιτικοί –«πάντα θέλω και χρειάζομαι νέους ανθρώπους» σημείωσε– υπογράμμισε ότι η προσαρμοστικότητα, η διαχείριση του απρόοπτου είναι η σημαντικότερη αρετή του σήμερα.

«Οι πολιτικοί εκλέγονται από τους πολίτες και αυτοί επιλέγουν ανάμεσα στους διαθέσιμους» και «εγώ ως πρωθυπουργός, έχω υπογράψει ένα τετραετές συμβόλαιο με τον ελληνικό λαό», το οποίο «αυτός και μόνον αυτός έχει τη δυνατότητα να το ανανεώσει ύστερα από τέσσερα χρόνια».

Στην εισαγωγική του τοποθέτηση, ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε για ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο. «Δεν πρέπει να παραδοθούμε σε μια αίσθηση απαισιοδοξίας. Αντιλαμβάνομαι γιατί τα νέα παιδιά αισθάνονται σήμερα εγκλωβισμένα, είναι ανάγκη η οικοδόμηση ενός νέου κοινωνικού συμβολαίου, που θα δίνει ρεαλιστική ελπίδα και προοπτική στους νέους. Αυτή δεν είναι δουλειά μόνο των πολιτικών, αλλά και όλων όσοι βρίσκονται στη δημόσια σφαίρα».

«Σκοπός είναι οι πολιτικοί να προσαρμόζονται, όχι απλώς να είναι δέκτες μηνυμάτων, αλλά και εκπαιδευτές της κοινωνίας. Και οι ίδιοι οι πολίτες έχουν την ευθύνη γιατί επιλέγουν τα κόμματα και τους πολιτικούς».

«Αν υπάρχουν πολιτικοί που προβαίνουν σε κινήσεις που δεν θα έπρεπε, πρέπει να βρούμε τρόπους να το παύσουμε αυτό. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός του κράτους μπορεί να μειώσει την πιθανότητα του ρουσφετιού. Το ίδιο συμβαίνει με την περίπτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ, αν καταφέρουμε να φτιάξουμε ένα σύστημα που να πληρώνονται όσοι δικαιούνται, αφετέρου θα έχουμε δικαιοσύνη, και θα έχουμε φτιάξει ένα σύστημα που θα στερήσει από κάποιον πολιτικό να χρησιμοποιήσει ένα στρεβλό σύστημα προς όφελός του. Υπάρχει ένα δομικό πρόβλημα που πρέπει να το αναγνωρίσουμε», ανέφερε σε άλλο σημείο της συνέντευξής του ο Πρωθυπουργός, για να υπογραμμίσει σε σχέση με την ανανέωση του πολιτικού προσωπικού:

«Στο σημερινό τοξικό περιβάλλον της δολοφονίας χαρακτήρων από τρολ του Διαδικτύου –που όλοι είναι κλέφτες και όλοι είναι διεφθαρμένοι– πείτε μου εσείς ποιος νέος άνθρωπος που έχει προοπτικές και επιλογές, θα επιλέξει να πάρει λιγότερα χρήματα και να υποστεί τη βάσανο της δημόσιας διαπόμπευσης και να επιλέξει την πολιτική».

«Την ιστορία σου την γράφεις όσο είσαι στην πολιτική»

Ανάμεσα στα άλλα θέματα της κουβέντας με τον Γιάννη Μπέζο, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στο υπό έκδοση βιβλίου του προκατόχου του στο πρωθυπουργικό αξίωμα, Αλέξη Τσίπρα, το οποίο πάντως, όπως είπε, δεν είναι στις προτεραιότητες του ως αναγνώστη.

«Εχω πολλά βιβλία στο γραφείο μου που βιάζομαι να τα διαβάσω και να τα φυλλομετρήσω. Αυτό το βιβλίο δεν είναι σε αυτά που βιάζομαι να δω. Σίγουρα θα πληροφορηθώ, θα αφήσω την αποδόμηση αυτού του μυθιστορήματος σε άλλους. Αλλωστε έχω πολύ σκληρή και προσωπική άποψη για τα γεγονότα εκείνης της περιόδου», σχολίασε, ενώ για το ενδεχόμενο να καταγράψει ο ίδιος μέρος της πολιτικής πορείας του μετά το πέρας της ενεργού ενασχόλησης, απάντησε λέγοντας:

«Θα ήθελα όταν τελειώσει η ενασχόληση με τα κοινά, να μεταφέρω κάποιες από τις εμπειρίες μου, αλλά σίγουρα σε διαφορετική μορφή από το να γράψω μια βιογραφία».

«Σε κάθε περίπτωση», τόνισε, «την ιστορία σου την γράφεις όσο είσαι στην πολιτική, είναι δουλειά άλλων να σε κρίνουν. Αν βιάζεσαι να το κάνεις, τότε μάλλον κάτι δεν έχεις κάνει καλά»…

