Μονομαχία Μητσοτάκη-Ανδρουλάκη (με «κόφτη») στη Βουλή για την ακρίβεια

Στην επίκαρη ερώτηση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη για την αντιμετώπιση της ακρίβειας και το ιδιωτικό χρέος, απαντά αυτή την ώρα στην Βουλή, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στο πλαίσιο της «Ωρας του Πρωθυπουργού».

Παρακολουθήστε ζωντανά::

«Υπάρχει πρόβλημα ακρίβειας στη χώρα, το αναγνωρίζουμε. Γνωρίζω το άγχος γονέων να εξασφαλίσουν τα απαραίτητα για τα παιδιά τους. Την κούραση όσων δουλεύουν δύο δουλειές για να τα βγάλουν πέρα, την αγωνία πολλών μικρών επιχειρήσεων να παραμείνουν συνεπείς στις υποχρεώσεις τους και την αβεβαιότητα νέων ζευγαριών που θέλουν κάποια στιγμή να αποκτήσουν το δικό τους σπίτι», ανέφερε στην αρχή της απάντησής του ο Πρωθυπουργός, για να επαναλάβει όσα είπε και την Πέμπτη στην Ελευσίνα: ότι η άμυνα απέναντι στην ακρίβεια αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα για την κυβέρνηση.

Ωστόσο για να συμβεί αυτό, έσπευσε να συμπληρώσει, πρέπει να εδράζεται σε πραγματικά δεδομένα και να μένει μακριά από fake news, εντυπώσεις, υπεραπλουστεύσεις, έτσι ώστε γνωρίζοντας τις πραγματικές διαστάσεις του προβλήματος να μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε με τον κατάλληλο τρόπο.

«Ας μην ξεχνάμε -τόνισε- από πού ξεκινήσαμε το 2019 όταν η ΝΔ ανέλαβε τη διακυβέρνηση, με την κοινωνία και την οικονομία διαλυμένες από μια αχρείαστη 10ετη κρίση.

«Με την πανδημία το παγκόσμιο εμπόριο γονάτισε, μπήκαν πολλά χρήματα, και είναι δεδομένο ότι θα φούντωνε τον πληθωρισμό ενώ λίγο αργότερα ξέσπασε η ενεργειακή κρίση ως απότοκο του πολέμου στην Ουκρανία. Θυμάστε τις ακραίες διακυμάνσεις στις τιμές όταν δαπανήσαμε 7 δισ. για να στηρίξουμε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Τώρα έχουμε το παγκόσμιο πρόβλημα δασμών. Απέναντι σε αυτή την παγκόσμια πραγματικότητα η θέση της Ελλάδας δεν είναι αυτή που θα ήθελαν ορισμένοι», παρατήρησε ο Πρωθυπουργός και αναγνώρισε ότι η κυβέρνηση αλλού τα πήγε καλά και σε ορισμένες υποκατηγορίες χειρότερα.

Η Ελλάδα συνολικά είχε χαμηλότερο πληθωρισμό από τον μέσο όρο της Ευρώπης αυτά τα 5,5 χρόνια, και συγκεκριμένα από τον Ιούλιο του 2019 μέχρι σήμερα. Στα τρόφιμα έχουμε περίπου τον ίδιο πληθωρισμό, περίπου 38% στην Ευρώπη, στην Ελλάδα 36%. Τα πήγαμε χειρότερα στα ενοίκια, περιέγραψε.

Η καλύτερη απάντηση στην ακρίβεια είναι η αύξηση των εισοδημάτων, επανέλαβε για πολλοστή φορά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κάνοντας στο σημείο αυτό ιδιαίτερη μνεία στην αύξηση του κατώτατου μισθού, στις αυξήσεις τους μισθούς των ενστόλων, αλλά και στις αυξήσεις που είδαν οι συνταξιούχοι.

Αντίστοιχα, σημείωσε, η άνοδος των καταθέσεων των νοικοκυριών τα τελευταία είναι 38 δισ. ευρώ, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος» – κάτι που όπως είπε, σημαίνει ότι οι Ελληνες, στην πλειονότητά τους, δεν τρώνε από τα έτοιμα. Οπότε «δεν είναι η κατάσταση τόσο τραγική, όσο την περιγράφετε», παρατήρησε, απευθυνόμενος στον Νίκο Ανδρουλάκη.

Οσο για την εκτίναξη των τιμών στο μοσχαρίσιο κρέας, ο κ. Μητσοτάκης μίλησε για παγκόσμια έξαρση, κρίνοντας άδικο να τη χρεωνεται η κυβέρνηση, την ώρα μάλιστα που το 80% του μοσχαρίσιου κρέατος στην Ελλάδα είναι εισαγόμενο.

Κλείνοντας αναφέρθηκε στο νομοσχέδιο με όλα τα μέτρα φοροελάφρυνσης των πολιτών -και ειδικά των νέων- που ψηφίστηκε πρόσφατα και τίθεται σε εφαρμογή από τις αρχές του νέου έτους, λέγοντας στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ :

«Αν δεν κάνω λάθος, τα τρία τέταρτα του νομοσχεδίου, τα ψηφίσατε, κύριε Ανδρουλάκη, που σημαίνει ότι σας άρεσαν».

Συντεταγμένη διαδικασία 58 λεπτών χάρη στον «κόφτη»

Για πρώτη φορά, χάρη στο μέτρο του «χρονοκόφτη» που έχει τεθεί σε εφαρμογή εδώ και λίγες ημέρες για τις ομιλίες στην Ολομέλεια της Βουλής, η διαδικασία έχει ορισμένο χρόνο: συνολικά 58 λεπτά.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ μίλησε πρώτος για 13 λεπτά, και στη συνέχεια ο Πρωθυπουργός είχε στη διάθεσή του 25 λεπτά να απαντήσει. Αμέσως μετά ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης έχει άλλα επτά λεπτά να επανέλθει και τέλος ο κ. Μητσοτάκης 13 λεπτά για να του απαντήσει εκ νέου και να κλείσει έτσι τη διαδικασία στο πλαίσιο της «Ωρας τοιυ Πρωθυπουργού».

