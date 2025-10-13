166
Θερμή χειραψία του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ντόναλντ Τραμπ | REUTERS/Suzanne Plunkett/Pool
Πολιτική

«Ειρήνη»: Το μήνυμα Μητσοτάκη, μέσω βίντεο, μετά τη Σύνοδο για τη Γάζα στην Αίγυπτο

Στο περιθώριο της Συνόδου, ο Πρωθυπουργός είχε σύντομα τετ α τετ με τον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και άλλους ηγέτες

Protagon Team Protagon Team 13 Οκτωβρίου 2025, 22:57
Ένα βίντεο 55 δευτερολέπτων από την επίσκεψή του στην Αίγυπτο και τη συμμετοχή του στη Σύνοδο Κορυφής για τη Γάζα το οποίο συνόδευσε με τη λέξη «Ειρήνη» ανάρτησε στην πλατφόρμα Χ ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Υπενθυμίζεται ότι, ο κ. Μητσοτάκης έφτασε στην Αίγυπτο στις 2 το μεσημέρι, συνοδευόμενος από τον υπουργό Εξωτερικών, Γιώργο Γεραπετρίτη. Η Σύνοδος θεωρείται μία από τις πιο σημαντικές διπλωματικές πρωτοβουλίες των τελευταίων ετών για την ειρήνη στην Μέση Ανατολή

Κατά την έναρξη των εργασιών, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ, καλωσόρισε τους ηγέτες που συμμετείχαν, μεταξύ αυτών και τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Οι δύο άνδρες αντάλλαξαν θερμή χειραψία και είχαν μια σύντομη συνομιλία.

Επίσης, ο Πρωθυπουργός είχε σύντομα τετ α τετ τον αιγύπτιο πρόεδρο Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι, τον πρόεδρο της Γαλλίας Εμμανουέλ Μακρόν, τον πρόεδρο της Κύπρου Νίκο Χριστοδουλίδη και άλλους ηγέτες.

