«Ειρήνη»: Το μήνυμα Μητσοτάκη, μέσω βίντεο, μετά τη Σύνοδο για τη Γάζα στην Αίγυπτο

Ένα βίντεο 55 δευτερολέπτων από την επίσκεψή του στην Αίγυπτο και τη συμμετοχή του στη Σύνοδο Κορυφής για τη Γάζα το οποίο συνόδευσε με τη λέξη «Ειρήνη» ανάρτησε στην πλατφόρμα Χ ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Υπενθυμίζεται ότι, ο κ. Μητσοτάκης έφτασε στην Αίγυπτο στις 2 το μεσημέρι, συνοδευόμενος από τον υπουργό Εξωτερικών, Γιώργο Γεραπετρίτη. Η Σύνοδος θεωρείται μία από τις πιο σημαντικές διπλωματικές πρωτοβουλίες των τελευταίων ετών για την ειρήνη στην Μέση Ανατολή

Κατά την έναρξη των εργασιών, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ, καλωσόρισε τους ηγέτες που συμμετείχαν, μεταξύ αυτών και τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Οι δύο άνδρες αντάλλαξαν θερμή χειραψία και είχαν μια σύντομη συνομιλία.

Επίσης, ο Πρωθυπουργός είχε σύντομα τετ α τετ τον αιγύπτιο πρόεδρο Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι, τον πρόεδρο της Γαλλίας Εμμανουέλ Μακρόν, τον πρόεδρο της Κύπρου Νίκο Χριστοδουλίδη και άλλους ηγέτες.

