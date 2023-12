«Εφυγε» ο δημοσιογράφος και σκηνοθέτης Τζον Πίλτζερ

Ο Αυστραλός δημοσιογράφος και σκηνοθέτης Τζον Πίλτζερ πέθανε σε ηλικία 84 ετών, όπως ανακοίνωσε η οικογένειά του. Μια δήλωση που κυκλοφόρησε από τους συγγενείς του στο X, πρώην Twitter, ανέφερε ότι πέθανε το Σάββατο στο Λονδίνο. Τον περιέγραψαν ως «απλά τον πιο εκπληκτικό και αγαπημένο μπαμπά, παππού και σύντροφο». Τον θάνατό του επιβεβαίωσαν στο BBC φίλοι του.

Καθ ‘όλη τη διάρκεια της καριέρας του, ο Πίλτζερ ήταν ιδιαίτερα επικριτικός για τη δυτική εξωτερική πολιτική, καθώς και για τη μεταχείριση των αυτόχθονων Αυστραλών.

Ποιος ήταν

Ο Πίλτζερ γεννήθηκε στο Μπόντι της Νέας Νότιας Ουαλίας το 1939, αλλά διέμενε στη Βρετανία από τη δεκαετία του 1960. Εργάστηκε για μέσα ενημέρωσης όπως το Reuters και η Daily Mirror.

Ηταν περισσότερο γνωστός για το έργο του ως ξένος ανταποκριτής, συμπεριλαμβανομένου του ρεπορτάζ για τον πόλεμο του Βιετνάμ, την Καμπότζη και στις Ηνωμένες Πολιτείες κατά τη διάρκεια της αναταραχής της δεκαετίας του 1960 και του 1970.

Βρισκόταν στο ίδιο δωμάτιο όταν δολοφονήθηκε ο Ρόμπερτ Κένεντι, ενώ ήταν υποψήφιος των Δημοκρατικών για τις προεδρικές εκλογές του 1968, σύμφωνα με την ιστοσελίδα του.

Εκανε πολλά ντοκιμαντέρ, συμπεριλαμβανομένης της ταινίας του 1979 Year Zero: The Silent Death of Cambodia, καθώς και πολλά για την Αυστραλία και τη μεταχείριση των αυτόχθονων.

Υποστηρικτής του Τζούλιαν Ασάνζ

Τα τελευταία χρόνια ήταν θερμός υποστηρικτής του ιδρυτή του Wikileaks Τζούλιαν Ασάνζ – ο οποίος βρίσκεται σήμερα στη φυλακή Μπέλμαρς, αγωνιζόμενος για την έκδοσή του στις ΗΠΑ με κατηγορίες που σχετίζονται με τη δημοσίευση χιλιάδων απόρρητων εγγράφων το 2010 και το 2011.

Εχει επίσης προκαλέσει διαμάχη με τα σχόλιά του για τη Ρωσία. Σε ένα άρθρο του 2014 στον Guardian, έγραψε ότι ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν ήταν «ο μόνος ηγέτης που καταδίκασε την άνοδο του φασισμού στην Ευρώπη του 21ου αιώνα».

Είπε επίσης στον κρατικό διεθνή ραδιοτηλεοπτικό φορέα της Ρωσίας, RT, ότι η επίθεση με ρωσικό νευροτοξικό παράγοντα στο Σάλσμπερι το 2018 ήταν «ένα προσεκτικά κατασκευασμένο δράμα στο οποίο έπαιξαν ρόλο τα μέσα ενημέρωσης».

Ο θάνατος του Pilger

British journalist John Pilger arrives to the Royal Courts of Justice for the hearing of Julian Assange as he awaits to be released on bail in London, Great Britain, on 16 December 2010. WikiLeaks founder Julian Assange late 16 December vowed to continue his work after being freed from custody in London where he faces a fresh legal battle over his extradition to Sweden on sex allegations. ‘It is great to smell the fresh air of London again,’ said the 39-year-old Australian, as he appeared on the steps of the Royal Courts of Justice, giving a victory salute.

