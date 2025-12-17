ΕΕ: Χαμηλώνει ο πήχης της «πράσινης» αυτοκίνησης

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε ένα σχέδιο που αίρει την πλήρη απαγόρευση νέων οημάτων με κινητήρα εσωτερικής καύσης από το 2035, σε μια κίνηση που χαρακτηρίζεται ως η μεγαλύτερη υποχώρηση από τις πράσινες πολιτικές, με φόντο τις πιέσεις της αυτοκινητοβιομηχανίας.

Σύμφωνα με το σχέδιο – το οποία πρέπει να εγκριθεί από τις κυβερνήσεις της ΕΕ και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο – το 90% των καινούργιων αυτοκινήτων που θα πωλούνται από το 2035 θα πρέπει να είναι μηδενικών εκπομπών, αντί για το 100% που προβλεπόταν αρχικά. Το σχέδιο δίνει επίσης στους κατασκευαστές αυτοκινήτων περιθώριο τριών ετών, από το 2030 έως το 2032, για να μειώσουν τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (CO2) των αυτοκινήτων κατά 55% από τα επίπεδα του 2021, ενώ ο στόχος για το 2030 για τα φορτηγά θα μειωθεί από 50% σε 40%.

Οπως αναφέρει το Reuters, η εκτελεστική εξουσία της ΕΕ φαίνεται να έχει υποκύψει στις εκκλήσεις των αυτοκινητοβιομηχανιών να συνεχίσουν να πωλούν υβριδικά οχήματα με δυνατότητα φόρτισης και οχήματα με επέκταση αυτονομίας που καίνε καύσιμα, καθώς αγωνίζονται να ανταγωνιστούν την Tesla και τους κινέζους κατασκευαστές ηλεκτρικών οχημάτων.

«Το άνοιγμα της αγοράς σε οχήματα με κινητήρες εσωτερικής καύσης, με παράλληλη αντιστάθμιση των εκπομπών, είναι ρεαλιστικό και συνάδει με τις συνθήκες της αγοράς», ανέφερε ανακοίνωση της γερμανικής Volkswagen, που είναι η μεγαλύτερη αυτοκινητοβιομηχανία της Ευρώπης σε όγκο πωλήσεων.

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Ενωση Κατασκευαστών Αυτοκινήτων (ACEA), η ζήτηση της αγοράς για ηλεκτρικά αυτοκίνητα είναι επί του παρόντος πολύ χαμηλή και, χωρίς αλλαγή των κανόνων, οι κατασκευαστές θα διακινδύνευαν κυρώσεις «πολλαπλών δισεκατομμυρίων ευρώ».

Οι κατασκευαστές αυτοκινήτων θα πρέπει να χρησιμοποιούν χάλυβα χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα που παράγεται στην ΕΕ στα οχήματα που κατασκευάζουν.

Σύμφωνα με το BBC, εταιρείες σε όλο τον κόσμο έχουν αλλάξει τις γραμμές παραγωγής τους και έχουν επενδύσει δισεκατομμύρια, καθώς οι κυβερνήσεις προσπαθούν να πείσουν τους πολίτες να οδηγούν πιο οικολογικά αυτοκίνητα για να επιτύχουν τους περιβαλλοντικούς στόχους.

Η Volvo «δημιούργησε ένα πλήρες χαρτοφυλάκιο ηλεκτρικών αυτοκινήτων σε λιγότερο από 10 χρόνια» και ανακοίνωσε ότι είναι έτοιμη να μεταβεί πλήρως στην ηλεκτρική ενέργεια, χρησιμοποιώντας υβριδικά αυτοκίνητα στο μεταβατικό στάδιο. Υποστήριξε ότι αν μπορεί να απομακρυνθεί από τα βενζινοκίνητα και ντιζελοκίνητα αυτοκίνητα, το ίδιο θα πρέπει να μπορούν να κάνουν και άλλες αυτοκινητοβιομηχανίες.

