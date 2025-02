Διαψεύδουν οι ΗΠΑ τα περί αποχώρησης από τη βάση της Αλεξανδρούπολης

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και ο αμερικανός υπουργός Αμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, διέψευσαν δημοσίευμα της «Κυρικάτικης Δημοκρατίας», το οποίο υποστήριζε ότι η νέα αμερικανική κυβέρνηση ετοιμάζεται να κλείσει τη βάση στην Αλεξανδρούπολη που εξυπηρετεί τα αμερικανικά στρατεύματα.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ ρωτήθηκε τη Δευτέρα για το συγκεκριμένο θέμα από δημοσιογράφο κατά τη διάρκεια των κοινών δηλώσεων με τον γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν στο Οβάλ Γραφείο.

Ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε να μην γνωρίζει το θέμα και στράφηκε πρώτα προς τον αμερικανό υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και στη συνεχεία προς τον αμερικανό υπουργό Αμυνας.

Ο Πιτ Χέγκσεθ απάντησε ότι το συγκεκριμένο ρεπορτάζ δεν ευσταθεί, κάτι που επανέλαβε στη συνέχεια και ο αμερικανός πρόεδρος («It’s not a correct story»).

🚨Trump was initially unaware of the Greek media report about the closure of the U.S. military base in Alexandroupoli. After being informed by Defense Secretary Pete Hegseth, he responded, “It’s not a correct story.” pic.twitter.com/FBey9HsOEw

— Rabia İclal Turan (@iclalturan) February 24, 2025