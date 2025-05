Δαμασκός: Το Ισραήλ βομβάρδισε τη συνοικία του Αλ Σάρα

Το Ισραήλ έκανε πράξη, τα ξημερώματα της Παρασκευής, την απειλή που είχε διατυπώσει μερικές ώρες νωρίτερα, να χρησιμοποιήσει στρατιωτική ισχύ εναντίον του νέου καθεστώτος στη Συρία για να προστατεύσει τους Δρούζους.

Η ισραηλινή αεροπορία βομβάρδισε συνοικία της Δαμασκού όπου βρίσκεται το παλάτι της προεδρίας, καθώς ηγέτης των Δρούζων, θρησκευτική μειονότητα που προστατεύεται από το Ισραήλ, κατηγόρησε τον Αχμέντ αλ Σάρα για «γενοκτονία».

Ο θρησκευτικός ηγέτης των Δρούζων με τη μεγαλύτερη επιρροή στη Συρία, ο σεΐχης Χικμάτ αλ Χατζρίν, κατήγγειλε το βράδυ της Πέμπτης ότι διαπράττεται «αδικαιολόγητη εκστρατεία γενοκτονίας» που βάζει στο στόχαστρο «αμάχους» της κοινότητάς του, έπειτα από συγκρούσεις θρησκευτικής φύσης στις αρχές της εβδομάδας με πάνω από 100 νεκρούς, σύμφωνα με τον απολογισμό ΜΚΟ.

Ο Αλ Χατζρίν ζήτησε «άμεση επέμβαση διεθνών δυνάμεων» και το Ισραήλ -γείτονας της Συρίας, με την οποία τυπικά παραμένει σε εμπόλεμη κατάσταση- απείλησε πως θα αντιδράσει «διά της ισχύος» αν η de facto κυβέρνηση δεν προστατεύσει τη θρησκευτική μειονότητα.

A day after Israel claimed it had carried out a strike in Syria, Israel's military was seen at the Israeli-Syrian border in the occupied Golan Heights



Μερικές ώρες αργότερα, τα ξημερώματα σήμερα, «μαχητικά αεροσκάφη έπληξαν περίχωρα του παλατιού» της προεδρίας στη Δαμασκό, ανακοίνωσε ο ισραηλινός στρατός μέσω Telegram.

«Αυτό είναι σαφές μήνυμα στο συριακό καθεστώς. Δεν θα επιτρέψουμε (συριακές) δυνάμεις να αναπτυχθούν νότια της Δαμασκού», ούτε «οποιαδήποτε απειλή εναντίον της κοινότητας των Δρούζων», ανέφεραν σε κοινή ανακοίνωσή τους ο Μπενιαμίν Νετανιάχου και ο υπουργός Αμυνας Ισραέλ Κατς, σύμφωνα με τους Times of Israel.

Οι συγκρούσεις κοντά στη Δαμασκό και νοτιότερα ανάμεσα σε μαχητές της κοινότητας των Δρούζων και ένοπλες οργανώσεις προσκείμενες στη σουνιτική de facto κυβέρνηση του Αλ Σάρα πιστοποιούν τη συνέχιση της αστάθειας στη Συρία σχεδόν πέντε μήνες μετά την ανατροπή του Μπασάρ αλ Άσαντ, που ανήκει στη μειονότητα των Αλαουιτών.

«Δεν έχουμε πλέον εμπιστοσύνη στην οντότητα που υποδύεται πως είναι κυβέρνηση. Μια κυβέρνηση δεν σκοτώνει τον λαό της καταφεύγοντας σε δικές της εξτρεμιστικές ομάδες και κατόπιν, μετά τις σφαγές, παριστάνοντας ότι επρόκειτο για ανέλεγκτα στοιχεία», ανέφερε ο δρούζος σεΐχης.

Israel Strikes Near Presidential Palace in Damascus, Syria

The Israeli Air Force carried out a precision strike just meters away from Syria's Presidential Palace in Damascus, Israeli officials have confirmed.

The strike comes despite a ceasefire that had held over the past…

