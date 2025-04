Συρία: Ισραηλινό «προειδοποιητικό» πλήγμα υπέρ των Δρούζων

Ο ισραηλινός στρατός πραγματοποίησε προειδοποιητικό πλήγμα εναντίον «εξτρεμιστών» που ετοιμάζονταν να επιτεθούν σε μέλη της μειονότητας των Δρούζων στη συριακή πόλη Σαχνάγια, ανακοίνωσαν από κοινού ο Μπενιαμίν Νετανιάχου και ο υπουργός Αμυνας Ισραέλ Κατς.

Η ισραηλινή ανακοίνωση έγινε έπειτα από μια έκρηξη φονικής θρησκευτικής βίας σε περιοχές κοντά στη Δαμασκό όπου ζουν κυρίως Δρούζοι.

Οι συγκρούσεις που φέρνουν αντιμέτωπους στις περιοχές αυτές Δρούζους και σουνίτες μουσουλμάνους, στοίχισαν στη διάρκεια της νύχτας τη ζωή σε 13 ανθρώπους στη Σαχνάγια, 15 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Δαμασκού.

Την, Τρίτη, συγκρούσεις στον οικισμό Τζαραμάνα, όπου ζουν κυρίως Κούρδοι, είχαν στοιχίσει τη ζωή σε 17 ανθρώπους.

«Δεν κοιμηθήκαμε τη νύχτα. Βλήματα όλμων έπεφταν πάνω στα σπίτια μας», δήλωσε τηλεφωνικά στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Σάμερ Ραφάα, κάτοικος της Σαχνάγια.

«Πού είναι οι Αρχές; Τις ικετεύουμε να αναλάβουν τον ρόλο τους. Ανθρωποι πεθαίνουν και έχουμε τραυματίες», πρόσθεσε.

🇮🇱🇸🇾 Druze in Israel’s Galilee protest in solidarity with their besieged kin in Syria’s Suweida province. Chants denounce attacks by Islamist militants and blockade of Druze towns. pic.twitter.com/4khbbF2wSc — Rojava News Network (@rojavanewsnetw) April 30, 2025

Σύμφωνα με πηγή στο υπουργείο Υγείας, την οποία επικαλείται το επίσημο συριακό πρακτορείο ειδήσεων Sana, 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι τραυματίσθηκαν από τα πυρά «ομάδων εκτός νόμου που στοχοθέτησαν τους αμάχους και τις δυνάμεις ασφαλείας στην περιφέρεια της Σαχνάγια».

Πρόκειται για πέντε μέλη των δυνάμεων ασφαλείας, που σκοτώθηκαν από ελεύθερους σκοπευτές ομάδων ενόπλων, και για έξι άλλα πρόσωπα που βρίσκονταν μέσα σε αυτοκίνητο που στοχοθετήθηκε από τις ομάδες αυτές, διευκρίνισε στους δημοσιογράφους ο διευθυντής δημόσιων σχέσεων του υπουργείου Πληροφόρησης, Αλι αλ-Ριφά.

Σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρώπινων Δικαιωμάτων, που έχει την έδρα του στη Βρετανία, αλλά διαθέτει ένα εκτεταμένο δίκτυο πηγών στη Συρία, δύο δρούζοι μαχητές σκοτώθηκαν στη Σαχνάγια.

The children of Israel 🇮🇱 stand with the spiritual children of Jethro 🇸🇨. The Druze are our dear brothers, whether they’re in Israel, Lebanon or Syria. The @IDF yesterday struck armed extremists preparing to attack the Druze community near Damascus.pic.twitter.com/SHTozTyIaX — Avi Kaner ابراهيم אבי (@AviKaner) April 30, 2025

«Οι συγκρούσεις άρχισαν σε απόσταση περίπου τεσσάρων χιλιομέτρων από την πόλη και επεκτάθηκαν στην περιφέρειά της και οι κρότοι από τις εκρήξεις δεν σταμάτησαν την περασμένη νύχτα», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Κάραμ, ένας 27χρονος δρούζος μαχητής που δεν θέλησε να γνωστοποιήσει το επώνυμό του.

«Υπάρχει ένα πτώμα στον δρόμο, ακριβώς μπροστά μου, και δεν μπορεί κανένας να πλησιάσει», πρόσθεσε ο νεαρός άνδρας μιλώντας από το τηλέφωνο και ενώ ακούγονταν καθαρά πυροβολισμοί.

Το Ισραήλ θεωρεί πως οι σουνίτες ισλαμιστές, που κατέλαβαν τον Δεκέμβριο την εξουσία στη Δαμασκό, αποτελούν απειλή που αυξάνεται στα σύνορά του και έχει δηλώσει πως θα υπερασπισθεί τους Δρούζους της Συρίας, μια μειονότητα η πίστη της οποίας αποτελεί παρακλάδι του Ισλάμ και έχει μέλη στη Συρία, στον Λίβανο και στο Ισραήλ.

Israel Strikes Militant Group in Syria Amid Clashes with Druze Fighters, Sends Warning to Damascus The incident follows a deadly flare-up in sectarian violence between pro-government gunmen and Druze fighters in the suburb of Jaramana on Tuesday, which resulted in the deaths of… pic.twitter.com/Q6VTvozcTB — Kurdistan 24 English (@K24English) April 30, 2025

Στην ισραηλινή δήλωση, στην οποία το σημερινό πλήγμα χαρακτηρίζεται «προειδοποιητική επιχείρηση», αναφέρεται επίσης ότι «δόθηκε ένα μήνυμα στο συριακό καθεστώς -πως το Ισραήλ περιμένει απ’ αυτό να αναλάβει δράση για να προστατευθούν οι Δρούζοι».

Εκπρόσωπος του συριακού υπουργείου Εσωτερικών, μιλώντας στο Reuters από τη Σαχνάγια, τη συριακή πόλη που το Ισραήλ ανακοίνωσε πως στοχοθέτησε, δήλωσε ότι δεν έχει ενδείξεις πως έγινε εκεί κάποια επίθεση.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News