Μάρκο Ρούμπιο όπως… Χένρι Κίσινγκερ

H «κλοτσιά προς τα πάνω» (μια παρομοίωση και ένας ευφημισμός για την αποπομπή) που δέχτηκε ο Μάικ Γουόλτς και απομακρύνθηκε από τη θέση του Συμβούλου Εθνικής Ασφαλείας των ΗΠΑ μετά την απόδειξη της εμπλοκής του στο φιάσκο με τη διαρροή των μηνυμάτων για την θεωρητικά απόρρητη επιχείρηση κατά των Χούθι στην Υεμένη, σήμανε μια αναδιάρθρωση του επιτελείου του Ντόναλντ Τραμπ, που όμοιά της είχε να δει ο Λευκός Οίκος εδώ και μισό αιώνα.

Ο Μάρκο Ρούμπιο, υπουργός Εξωτερικών, ανέλαβε και το πόστο του Γουόλτς, που τώρα προτείνεται για πρεσβευτής των ΗΠΑ στον ΟΗΕ· τέτοια συγκέντρωση εξουσιών είχε να συμβεί από τον περίφημο Χένρι Κίσινγκερ, ο οποίος την περίοδο 1973-1975 είχε υπηρετήσει και ως επικεφαλής του Στέιτ Ντιπάρτμεντ και ως Σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας (επί Ρίτσαρντ Νίξον, αλλά και επί Τζέραλντ Φορντ).

Είναι χαρακτηριστικό ότι οι New York Times αποκάλεσαν τον Μάρκο Ρούμπιο «υπουργό των πάντων» (Secretary of Everything), απαριθμώντας τα τέσσερα κρατικά χαρτοφυλάκια που κρατάει: είναι υπουργός Εξωτερικών, Σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας, επικεφαλής της Υπηρεσίας για τη Διεθνή Βοήθεια (USAID) και εθνικός αρχειοθέτης, ως επικεφαλής της Διοίκησης Εθνικών Αρχείων (NARA).

O δε Guardian παρατήρησε ότι από την εποχή που, το 2016 στα προκριματικά για το προεδρικό χρίσμα των Ρεπουμπλικανών, ο Ντόναλντ Τραμπ τον αποκαλούσε χλευαστικά «Μικρούλη Μάρκο», ο πρώην γερουσιαστής της Φλόριντα διάνυσε έναν μακρύ και δύσκολο δρόμο και αναδείχτηκε –τουλάχιστον στα χαρτιά– στον πιο ισχυρό παράγοντα της αμερικανικής διπλωματίας μετά τον Κίσινγκερ.

Βέβαια, ο Ρούμπιο δεν θα είναι για πάντα και Σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας του Τραμπ –τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης προεξόφλησαν ότι σε αυτό το νευραλγικό πόστο αναμένεται να τοποθετηθεί «εν ευθέτω χρόνω» ο Στιβ Γουίτκοφ, ο ειδικός απεσταλμένος του Τραμπ για την Ουκρανία, ο οποίος έχει συναντήσει ήδη τέσσερις φορές τον Βλάντιμιρ Πούτιν.

Αλλωστε, οι αλλαγές προσώπων δεν είναι κάτι ασυνήθιστο για τον Τραμπ. Κάθε άλλο: κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του (2017-2021) ο Τραμπ άλλαξε τέσσερις Συμβούλους Εθνικής Ασφαλείας, τέσσερις προσωπάρχες του Λευκού Οίκου και δύο υπουργούς Εξωτερικών.

Oι πέντε στενότεροι συνεργάτες του Γουόλτς απομακρύνθηκαν στα τέλη του περασμένου Μάρτη και δεν έχουν μέχρι και τώρα αντικατασταθεί.

Ο Γουόλτς πρόσφατα παραδέχθηκε πως είχε συμπεριλάβει σε μία άκρως απόρρητη συζήτηση στην πλατφόρμα του Signal, τον Τζέφρι Γκόλντμνπεργκ, αρχισυντάκτη του The Atlantic – ενώ τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης περιγράφουν την υπόθεση ως σκάνδαλο Signalgate. Στη συγκεκριμένη συζήτηση στην οποία έλαβαν μέρος κορυφαία στελέχη της Κυβέρνησης Τραμπ, ο υπουργός Αμυνας Πιτ Χέκσγκεθ, έδωσε λεπτομέρειες για την αμερικανική επιχείρηση των ΗΠΑ ενάντια στους Χούθι της Υεμένης.

Η απόφαση του Τραμπ να μετακινήσει τον Γουόλτς στον ΟΗΕ έρχεται εβδομάδες αφότου απέσυρε την επιλογή του για τη θέση, τη βουλευτή Ελίζ Στεφάνικ από τη Νέα Υόρκη.

Ο Μάικ Γουόλτς πρέπει να ετοιμαστεί για την ακρόαση διορισμού του στα νέα καθήκοντα με τους Δημοκρατικούς να «ακονίζουν τα μαχαίρια τους», σύμφωνα με το πρακτορείο Associated Press.

Ο υπουργός Αμυνας, Πιτ Χέκσγκεθ βρίσκεται επίσης εδώ και καιρό στο στόχαστρο ενώ το Πεντάγωνο διεξάγει έρευνα για τη χρήση του Signal σε απόρρητες συνομιλίες, δίνοντας λεπτομέρειες για την αμερικανική επιχείρηση των ΗΠΑ ενάντια στην Υεμένη.

Ρούμπιο για Ιράν και Ουκρανία Ο Ρούμπιο πάντως συνεχίζει να οριοθετεί την αμερικανική εξωτερική πολιτική. Σε συνέντευξή του στο Fox News κάλεσε το Ιράν να μην είναι φοβικό απέναντι στις επιθεωρήσεις για το πυρηνικό του πρόγραμμα. Η δήλωση καταγράφηκε καθώς επιχειρείται μια αναθέρμανση των διμερών συνομιλιών για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Σε άλλο μέτωπο, αυτό του ουκρανικού ζητήματος, ο Ρούμπιο είπε πώς θα πρέπει να υπάρξει αληθινή πρόοδος στις συνομιλίες για να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία, σε διαφορετική περίπτωση ο πρόεδρος Τραμπ θα κληθεί να αποφασίσει πόσο χρόνο θα αφιερώνει στο εξής στο όλο θέμα. «Νομίζω πως ξέρουμε ποιες είναι οι θέσεις της Ουκρανίας και ποιες της Ρωσίας αυτή τη στιγμή (…) Είναι πιο κοντά, αλλά απέχουν ακόμη πάρα πολύ», πρόσθεσε ο υπουργός Εξωτερικών.

