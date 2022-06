Μπάιντεν: Εμπάργκο στον ρωσικό χρυσό

Η απαγόρευση εισαγωγών χρυσού από τη Ρωσία είναι το επόμενο μέτρο που θα ανακοινωθεί από τη G7, όπως ανακοίνωσε ο Τζο Μπάιντεν, σε μια προσπάθεια να απομονωθεί περαιτέρω η χώρα από τις χρηματοπιστωτικές αγορές και να τιμωρηθεί ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν για την εισβολή στην Ουκρανία. Ο αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος βρίσκεται στη Γερμανία για τη σύνοδο κορυφής της G-7, ανέφερε σε tweet ότι ο χρυσός «αποφέρει δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια στη Ρωσία».

The United States has imposed unprecedented costs on Putin to deny him the revenue he needs to fund his war against Ukraine.

Together, the G7 will announce that we will ban the import of Russian gold, a major export that rakes in tens of billions of dollars for Russia.

— President Biden (@POTUS) June 26, 2022