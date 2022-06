Στα χέρια των Ρώσων το Σεβεροντονέτσκ

Η πόλη Σεβεροντονέτσκ στο Ντονμπάς, θέατρο σφοδρών συγκρούσεων ανάμεσα στον ουκρανικό στρατό και τις ρωσικές στρατιωτικές δυνάμεις εδώ και πολλές εβδομάδες, ελέγχεται πλήρως από τον ρωσικό στρατό, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του δημάρχου της πόλης Ολεξάντρ Στριούκ.

Ο ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε την αποχώρησή του από την πόλη, η οποία αριθμούσε 100.000 κατοίκους πριν από την ρωσική εισβολή, ήδη από την Παρασκευή (περισσότερα εδώ), προκειμένου να οργανώσει καλύτερα την άμυνα της γειτονικής πόλης Λισιτσάνσκ.

The #Ukrainian soldiers on their way back from the frontline in Sievierodonetsk. Their looks are eloquent.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο, οι κάτοικοι που είχαν καταφύγει στο εργοστάσιο Αζότ για να γλιτώσουν από τους βομβαρδισμούς έχουν αρχίσει να βγαίνουν από τα υπόγεια, στα οποία ορισμένοι πέρασαν έως και τρεις μήνες. Εκπρόσωπος των φιλορώσων αυτονομιστών επιβεβαίωσε ότι οι κάτοικοι που είχαν καταφύγει στο εργοστάσιο απομακρύνονται, χωρίς να διευκρινίσει προς ποια κατεύθυνση.

Νωρίτερα οι ουκρανικές Αρχές είχαν καταγγείλει τον βομβαρδισμό του εργοστασίου, στο οποίο είχαν βρει καταφύγιο δεκάδες άμαχοι.

Governor Serhiy Haidai said Russia launched artillery and airstrikes on Sievierodonetsk and Lysychansk on June 25, hitting the Azot chemical plant where over 500 civilians remain. pic.twitter.com/N68GNxstkw

Με την κατάληψη του Σεβεροντονέτσκ, οι ρωσικές δυνάμεις ελέγχουν πλέον σχεδόν πλήρως την περιοχή του Λουγκάνσκ έπειτα από σφοδρές, πολυήμερες μάχες. Πλέον αναμένεται να εστιάσουν προς το γειτονικό Λισιτσάνσκ.

⚡️ Institute for the Study of War: Ukraine orders troop withdrawal from Sievierodonetsk, likely to maintain defenses near Lysychansk.

Russian forces are intent upon encircling Ukrainian troops and intercepting communication lines near Lysychansk, prior to focusing on Sloviansk.

— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) June 25, 2022