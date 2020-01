Ανάλυση: γιατί το (δι)έπραξε «αυτό» ο Τραμπ;

Ο Κασέμ Σουλεϊμανί υπήρξε εμβληματικός πολέμαρχος για το Ιράν, ένας άνδρας που ανέβηκε την κλίμακα των αξιωμάτων του θεοκρατικού κράτους μέσα από τα πεδία της μάχης, κυριολεκτικώς (από τον πόλεμο εναντίον του Σαντάμ Χουσεΐν, τη δεκαετία του ’80, μέχρι την πρόσφατη αναμέτρηση με τον ISIS). Ετσι εξηγείται η τόσο απειλητική αντίδραση των Ιρανών –λεκτική, έστω, προσώρας– στη δολοφονία του, η οποία σκορπά ανησυχητική αβεβαιότητα περί το τι μέλλει γενέσθαι στη σύγκρουσή τους με τους Αμερικανούς.

Ωστόσο στην όλη υπόθεση υπάρχει και μία αδιαμφισβήτητη βεβαιότητα: οι ΗΠΑ μαζί με τον πύραυλο του drone έριξαν στο αεροδρόμιο της Βαγδάτης και την πιο επικίνδυνη ζαριά τους στο Μεσανατολικό μετά την εισβολή στο Ιράκ, το 2003.

Το ερώτημα είναι γιατί ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αποφάσισε την κλιμάκωση τώρα, δηλαδή σε εποχή που κάθε άλλο παρά μοιάζει με την περίοδο εκείνη μετά τις επιθέσεις της Αλ Κάιντα επί αμερικανικού εδάφους, το 2001, όταν το εσωτερικό μέτωπο στις ΗΠΑ ήταν αρραγές: τότε υπήρχε εθνική σύμπνοια, τώρα υπάρχει βαθύς διχασμός, ο οποίος πιστοποιήθηκε από την παραπομπή του Τραμπ σε δίκη στη Γερουσία για το «ουκρανικό σκάνδαλο» και επαναβεβαιώθηκε μετά την επιχείρηση κατά του Σουλεϊμανί, με τις οξύτατες επικρίσεις των Δημοκρατικών (Τζο Μπάιντεν, Νάνσι Πελόζι, κ.ά.) όσον αφορά τον ενσυνείδητο παραγκωνισμό του Κογκρέσου στο κορυφαίο των θεμάτων, στον πόλεμο.

Ο ίδιος ο αμερικανός πρόεδρος είπε ότι αποφάσισε την πυραυλική επίθεση «για να σταματήσει έναν πόλεμο, όχι να τον ξεκινήσει», αλλά παράλληλα πήρε τα πρώτα μέτρα του, λόγου χάρη με την προτροπή του Στέιτ Ντιπάρτμεντ προς τους αμερικανούς υπηκόους να εγκαταλείψουν το συντομότερο δυνατόν το Ιράκ, «ένα σύμμαχο κράτος στο οποίο η Αμερική έχει επενδύσει τεράστιο ανθρώπινο και οικονομικό κεφάλαιο» όπως γράφει η Repubblica. Η απορία της εφημερίδας προβάλλει εύλογη: «Είναι δυνατόν η εξόντωση ενός και μόνο εχθρού να αξίζει την απώλεια επιρροής στο Ιράκ;»

President @realDonaldTrump: "We took action last night to stop a war. We did not take action to start a war." pic.twitter.com/6IAt9x5Ns8

— The White House (@WhiteHouse) January 4, 2020