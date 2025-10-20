Amazon: Πώς μια «συνηθισμένη βλάβη», προκάλεσε τεράστια αναστάτωση

«Η Amazon είχε μια δύσκολη ημέρα»: Ετσι περιέγραψε ο επικεφαλής της Cloudflare, μιας άλλης μεγάλης αμερικανικής εταιρείας τεχνολογίας, τη μεγάλη βλάβη που σημειώθηκε στο τμήμα cloud computing της AWS.

Το περιστατικό επηρέασε περισσότερες από 1.000 εταιρείες και προκάλεσε προβλήματα σε εκατομμύρια χρήστες σε όλο τον κόσμο.

Εκτός λειτουργίας τέθηκαν δημοφιλείς πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης όπως το Snapchat και το Reddit, ενώ δυσκολίες αντιμετώπισαν και μεγάλες τράπεζες, όπως οι Lloyds και Halifax. Παράλληλα, διαδικτυακά παιχνίδια όπως το Roblox και το Fortnite παρουσίασαν σοβαρές δυσλειτουργίες.

Η AWS αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παρόχους cloud υπηρεσιών παγκοσμίως, προσφέροντας υπολογιστική ισχύ, αποθηκευτικό χώρο και λύσεις διαχείρισης δεδομένων σε επιχειρήσεις και κυβερνήσεις. Ουσιαστικά, υποστηρίζει περίπου το ένα τρίτο του Διαδικτύου, ενώ πολλές εταιρείες βασίζονται στις υποδομές της για την ανάπτυξη και λειτουργία των συστημάτων τους.

Η αιτία της βλάβης αποδόθηκε σε ένα πρόβλημα του Domain Name System (DNS) — του «μηχανισμού» που κατευθύνει τη διαδικτυακή κίνηση προς τις σωστές διευθύνσεις. Oταν ένα τέτοιο σύστημα παρουσιάσει σφάλμα, οι εφαρμογές παραμένουν μεν διαθέσιμες, αλλά η πρόσβαση στις υποδομές τους διακόπτεται, καθιστώντας αδύνατη τη σύνδεση των χρηστών.

Τέτοιου είδους σφάλματα συνήθως οφείλονται σε τεχνικές αστοχίες, ελλιπή συντήρηση ή και ανθρώπινα λάθη· σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να σχετίζονται με κυβερνοεπιθέσεις. Η συγκεκριμένη δυσλειτουργία εντοπίστηκε στο κέντρο δεδομένων της AWS στη Βόρεια Βιρτζίνια, το μεγαλύτερο και παλαιότερο σημείο λειτουργίας της εταιρείας.

Το περιστατικό ανέδειξε για ακόμη μία φορά τους κινδύνους που συνεπάγεται η εξάρτηση από έναν μόνο πάροχο cloud υπηρεσιών. Αν και υπάρχουν εναλλακτικές, όπως το Azure της Microsoft και το Google Cloud Platform, η AWS εξακολουθεί να κατέχει το μεγαλύτερο μερίδιο της αγοράς. Μικρότερη παρουσία έχουν η IBM, η Alibaba και η ευρωπαϊκή προσπάθεια Stackit της μητρικής εταιρείας του Lidl.

Πολλοί αναλυτές επισημαίνουν ότι η Ευρώπη πρέπει να αναπτύξει τις δικές της υποδομές cloud για να μειώσει την εξάρτησή της από τις Ηνωμένες Πολιτείες — αν και, όπως σημειώνουν ορισμένοι, ίσως αυτή η προσπάθεια έρχεται καθυστερημένα.

