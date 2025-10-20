«Επεσε» το Amazon Web Services – Προβλήματα σε ιστοσελίδες

Προβλήματα υπήρξαν στη μονάδα υπηρεσιών cloud της Amazon, την Amazon Web Services (AWS), η οποία εμφάνισε διακοπή λειτουργίας, με αποτέλεσμα αρκετοί δημοφιλείς ιστότοποι αλλά και εφαρμογές να σταματήσουν να λειτουργούν, ενώ μεταξύ αυτών ήταν τα Snapchat και Robinhood.

«Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε αυξημένα ποσοστά σφάλματος και αδράνειας για πολλές Yπηρεσίες AWS στην περιοχή US-EAST-1», ανέφερε η AWS σε ανακοίνωσή της. Η νεοφυής επιχείρηση (start-up) Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) Perplexity και το ανταλλακτήριο κρυπτονομισμών Coinbase απέδωσαν τις διακοπές στην AWS.

«H Perplexity δεν λειτουργεί αυτή τη στιγμή. Η βασική αιτία είναι ένα θέμα της AWS. Εργαζόμαστε για την επίλυσή του», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Perplexity Αραβίντ Σρινίβας σε ανάρτηση στο X.

Οι Amazon.com, PrimeVideo και Alexa αντιμετώπισαν όλες προβλήματα, σύμφωνα με το Downdetector, ενώ ανάλογη είναι η κατάσταση και για το Venmo της Paypal.

