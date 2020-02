Αυτό το Νομπέλ ποιος θα το πάρει; Μήπως η Γκρέτα;

Το εφετινό Νομπέλ Ειρήνης θα είναι μία πολύ δύσκολη επιλογή για τους Νορβηγούς: δεν θα ξέρουν ποιον να πρωτοδιαλέξουν.

Και αυτό επειδή οι υποψήφιοι είναι ήδη πολλοί και διακεκριμένοι, αν και όχι απαραιτήτως άτομα υπό την έννοια του φυσικού προσώπου.

Μία θα είναι η Γκρέτα Τούνμπεργκ. Αλλη υποψηφιότητα θα είναι οι «δημοκρατικοί ακτιβιστές του Χονγκ Κονγκ». Μία Τρίτη το ΝΑΤΟ. Υπάρχει και η υποψηφιότητα της Λουτζέιν αλ Χαδλούλ, σαουδαράβισσας ακτιβίστριας υπέρ των γυναικείων δικαιωμάτων.

Το Ινστιτούτο Νομπέλ δεν επιβεβαιώνει, όμως ούτε διαψεύδει τα παραπάνω ονόματα. Ανακοίνωσε παρά ταύτα ότι έχει λάβει προτάσεις για 317 υποψηφιότητες, 16 περισσότερες από την περσινή χρονιά. Οι 107 είναι οργανισμοί και οι 210 φυσικά πρόσωπα. Η τελική επιλογή των Νορβηγών θα ανακοινωθεί τον προσεχή Οκτώβριο.

Βάσει των ισχυόντων το Ινστιτούτο δέχεται προτάσεις από μέλη εθνικών κοινοβουλίων, πρώην βραβευθέντες, κορυφαίους πανεπιστημιακούς. Τον νικητή επιλέγει πενταμελής επιτροπή η οποία διορίζεται από το νορβηγικό κοινοβούλιο.

Η Γκρέτα ήταν και πέρσι υποψήφια, αλλά τελικά το βραβείο έλαβε ο πρωθυπουργός της Αιθιοπίας Αμπι Αχμεντ για την τακτοποίηση του ζητήματος της Ερυθραίας. Ο ειρηνοποιός Αχμεντ, ωστόσο, μετά τη βράβευσή του οδήγησε τις σχέσεις της χώρας του με την Αίγυπτο σε μεγάλη ένταση λόγω του φράγματος που κατασκεύασε στον Νείλο.

Αν η Γκρέτα (που προτάθηκε από δύο σουηδούς βουλευτές) πάρει το Νομπέλ Ειρήνης για τον περιβαλλοντικό ακτιβισμό της, θα γίνει η δεύτερη νεότερη νικήτρια – το ρεκόρ κατέχει η Μαλάλα Γιουσαφζάι η οποία ήταν πέντε μήνες μικρότερη από τη Σουηδέζα όταν βραβεύτηκε, το 2014. Τα δυο κορίτσια είναι φίλες, όπως μας βεβαιώνει η επικαιρότητα.

Οι «δημοκρατικοί ακτιβιστές του Χονγκ Κονγκ» προτάθηκαν από τη φιλελεύθερη νορβηγίδα βουλευτίνα Γκούρι Μέλμπι.

Oπως έγραψε η Μέλμπι και στο Twitter, θέλει να τιμηθούν οι νεολαίοι της πρώην βρετανικής αποικίας «για τον αγώνα τους υπέρ της ελευθερίας του λόγου, υπέρ της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου».

