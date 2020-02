Οταν η Γκρέτα συνάντησε τη Μαλάλα

Δύο από τις διασημότερες νεαρές ακτιβίστριες της εποχής μας συναντήθηκαν στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, την Τρίτη: η Γκρέτα Τούνμπεργκ και η Μαλάλα Γιουσαφζάι.

Η 17χρονη υπέρμαχος του περιβάλλοντος από τη Σουηδία και η 22χρονη νομπελίστρια για τον αγώνα της υπέρ του δικαιώματος των κοριτσιών στην εκπαίδευση συναντήθηκαν στην Οξφόρδη, όπου η Γκρέτα είχε πάει για να μιλήσει στους φοιτητές, ενώ η Μαλάλα σπουδάζει εκεί Πολιτικές Επιστήμες, Φιλοσοφία και Οικονομικά.

«Σήμερα, συνάντησα το ίνδαλμά μου. Τι άλλο να πω;», έγραψε στο Facebook η Τούνμπεργκ.

Η Μαλάλα ανταπέδωσε την ανάρτηση στο Instagram, γράφοντας, «ευχαριστώ Γκρέτα Τούνμπεργκ», ενώ στο Twitter πρόσθεσε: «Είναι η μόνη φίλη για την οποία θα έχανα μάθημα».

Δεν έγινε γνωστό το περιεχόμενο της συζήτησής τους. Τη συνάντησή τους σχολίασαν με θαυμασμό χιλιάδες «φίλοι» και ακόλουθοι στα σόσιαλ μίντια.

Can’t believe this is trending all over the world now. This town never fails to surprise. Only here would I walk a street from my flat, witness a meeting between Malala and Greta. Soak it in. Head to teach for a few hours. Walk home via the same street, to discover it world news. https://t.co/3mSediQdUm

— Dr. Jennifer Cassidy (@OxfordDiplomat) February 25, 2020