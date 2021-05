Αυτή η κυρία θα διευθύνει τις ιταλικές μυστικές υπηρεσίες

Ο ιταλός πρωθυπουργός Μάριο Ντράγκι επέλεξε για τον συντονισμό των μυστικών υπηρεσιών της πατρίδας του μία γυναίκα με πλούσια εμπειρία στη διοίκηση, η οποία έχει υπηρετήσει και ως γενική γραμματέας του υπουργείου Εξωτερικών, την Ελιζαμπέτα Μπελόνι.

Η Repubblica δεν εξεπλάγη από τον διορισμό της Μπελόνι, αφού τη χαρακτήρισε «αξιόπιστη» και «με αποφασιστικό χαρακτήρα». Μία σιδηρά κυρία ιταλικού τύπου, λοιπόν, αναλαμβάνει την επίβλεψη των μυστικών πρακτόρων της Ιταλίας.

Πρέπει να υπογραμμιστεί ότι ο χρόνος του διορισμού της Μπελόνι συμπίπτει με τα εν εξελίξει ζητήματα που απασχολούν την Ιταλία σε γεωπολιτικής και οικονομικής σημασίας περιοχές που την ενδιαφέρουν, όπως λόγου χάρη είναι η Λιβύη – χώρα που στην παρούσα «μεταβατική» φάση της αντιμετωπίζει σοβαρό κίνδυνο «εκτουρκισμού» της.

Η Μπελόνι γεννήθηκε στη Ρώμη το 1958 και υπήρξε η πρώτη μαθήτρια στο ιησουίτικο σχολείο «Μάσιμο», όπου έχει φοιτήσει και ο ίδιος ο Ντράγκι. Επί Μάσιμο Ντ’Αλέμα υπηρέτησε στο υπουργείο Εξωτερικών και ανέλαβε το πόστο της διαχείρισης κρίσεων. Τότε ασχολήθηκε με διάφορες τρανταχτές υποθέσεις, κυρίως απαγωγών, με δράστες τους Ταλιμπάν και άλλους, κατά τις οποίες η Μπελόνι απέδειξε τα προσόντα της και κατέστη αξιόπιστη στα μάτια των αξιωματικών των μονάδων με τις οποίες συνεργάστηκε.

Επιτυχία της θεωρείται η απελευθέρωση δύο στελεχών της πετρελαϊκής ΕΝΙ, τους οποίους κρατούσαν ομήρους αντάρτες στη Νιγηρία. Ο τομέας της διεθνούς αναπτυξιακής συνεργασίας ήταν το επόμενο πόστο της. Στην επιτυχημένη καριέρα της συνεργάστηκε με πρωθυπουργούς όλου του πολιτικού φάσματος, όπως ο Μάσιμο Ντ’Αλέμα, ο Ρομάνο Πρόντι, ο Σίλβιο Μπερλουσκόνι, αλλά και με υπουργούς Εξωτερικών όπως ο Τζανκάρλο Φίνι.

Στην τελευταία θητεία της, ως γενικής γραμματέα του υπουργείου Εξωτερικών, η Μπελόνι γνώρισε και αντιμετώπισε υπηρεσιακά πολλές κρίσεις και απέκτησε εμπειρία που θα της φανεί χρήσιμη στο νέο πόστο της.

Η υπηρεσία DIS (Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza) είναι το αρμόδιο για τη συλλογή και επεξεργασία πληροφοριών ασφαλείας όργανο του ιταλικού κράτους, ο επιτελικός φορέας που συντονίζει τις ενέργειες των εποπτευομένων μυστικών υπηρεσιών, της AISE (Agenzia Informazioni e Sicurezza Esterna), η οποία έχει τομέα δράσης το εξωτερικό, και της AISI (Agenzia Informazioni e Sicurezza Interna), η οποία δραστηριοποιείται εντός της χώρας.

Για τον διορισμό της Μπελόνι δήλωσε ευτυχής ο πρώην πρωθυπουργός Ματέο Ρέντσι, με σχετικό «τιτίβισμά» του.

La nomina di Elisabetta Belloni alla guida del DIS è un’ottima scelta per le Istituzioni italiane. E il fatto che si commissari ANPAL, rimandando in Mississippi il padre del reddito di cittadinanza e dei navigator è un’ottima notizia. Due passi in avanti #Discontinuità #Draghi

— Matteo Renzi (@matteorenzi) May 12, 2021