Αδωνις Γεωργιάδης: Απαγορεύεται και το take away στην εστίαση!

Το πρωινό του Σαββάτου βρήκε τους κατοίκους της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, πάνω από τη μισή Ελλάδα σε κρίση άγχους: τι ισχύει το Σαββατοκύριακο; Από πού θα ψωνίσει ο κόσμος τα απαραίτητα τη μοναδική ημέρα που μπορεί να το κάνει; Ως ποια ώρα; Και πώς θα μπορεί να πάρει το φαγητό του; Μια εικόνα —όχι ιδιαίτερα ενθαρρυντική— έδωσε ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Αδωνις Γεωργιάδης, ο οποίος βγήκε —πού αλλού;— στην εκπομπή του Γιώργου Αυτιά στον ΣΚΑΪ.

Ο υπουργός ανακοίνωσε λοιπόν ότι σταματά το take away από τα καταστήματα εστίασης για τα Σαββατοκύριακα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, σε μια μάλλον αιφνιδιαστική κίνηση, δεδομένου ότι πολλοί άνθρωποι συνηθίζουν να παίρνουν το φαγητό τους έτοιμο από εστιατόρια τα Σαββατοκύριακα και όχι τις καθημερινές, ενώ από την άλλη, πολλοί επιχειρηματίες της εστίασης βασίζονται σε αυτή τη λειτουργία και δεν έχουν την πολυτέλεια να πληρώνουν διανομείς ή να χρησιμοποιούν, καταβάλλοντας την σχετική προμήθεια, τις διαδικτυακές πλατφόρμες delivery.

«Έχει καταργηθεί το take away για τα Σαββατοκύριακα διότι έχει παρατηρηθεί ένας πάρα πολύ μεγάλος συνωστισμός μπροστά από τα καταστήματα που έπαιρνε ο κόσμος το φαγητό του. Έτσι, το take away τα Σαββατοκύριακα για Αθήνα και Θεσσαλονίκη σταματάει, αλλά το delivery, η διανομή φαγητού στα σπίτια συνεχίζεται κανονικά», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Μιλάμε για ένα ακόμα πλήγμα στην εστίαση, τους εκπρόσωπους της οποίας συνάντησε μόλις την Παρασκευή ο ίδιος ο Πρωθυπουργός.

Ο κ. Γεωργιάδης πάντως διευκρίνισε ότι το μέτρο της απαγόρευσης του take away θα ισχύει από το επόμενο Σαββατοκύριακο. Με δεδομένο όμως ότι τα μέτρα που ανακοινώθηκαν την Παρασκευή από τον Νίκο Χαρδαλιά τυπικά ισχύουν ως τις 15 Φεβρουαρίου, αυτό σημαίνει είτε ότι η κατάργηση του take away θα ισχύει μόνο για ένα Σαββατοκύριακο είτε ότι τα περιοριστικά μέτρα προβλέπεται να ισχύσουν για πολύ περισσότερο. Αλλιώς κάποιοι επιχειρηματίες της εστίασης που βασίζονταν ως επί το πλείστον στην παράδοση φαγητού στο κατάστημα, καλούνται να βρουν μια λύση απλώς για ένα ΣΚ…

Αλλος αιφνιδιασμός; Η αναστολή λειτουργίας των λαϊκών αγορών τα Σάββατα σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική. Για αυτά ο υπουργός Ανάπτυξης είπε ότι θα το συζητήσει ξανά με την Επιτροπή, καθώς όπως παραδέχτηκε η μη λειτουργία τους «διακινδυνεύει τεράστιο συνωστισμό στα σούπερ μάρκετ». Για τις λαϊκές η απαγόρευση ισχύει ούτως ή άλλως το επόμενο Σαββατοκύριακο.

Σχετικά με τα μέτρα στήριξης της εστίασης που ανακοίνωσε χθες ο πρωθυπουργός μετά τη συνάντησή του με εκπροσώπους του κλάδου, ο κ. Γεωργιάδης προανήγγειλε ότι ο 6ος κύκλος της επιστρεπτέας προκαταβολής θα ξεκινήσει νωρίτερα και συγκεκριμένα τον Φεβρουάριο, αντί για τον Μάρτιο, όπως αρχικά είχε προγραμματιστεί. «Στην εστίαση και τον Μάρτιο το ενοίκιό θα είναι στο μηδέν, και μειωμένο ΦΠΑ θα έχει για μεγαλύτερο διάστημα έως τον Σεπτέμβριο, και η επιστρεπτέα προκαταβολή 6 θα αρχίσει τον Φεβρουάριο αντί για τον Μάρτιο. Με το νέο μέτρο της πληρωμής του 80%, αφορολόγητο και ακατάσχετο, τώρα που θα γίνει η πληρωμή από το υπουργείο Οικονομικών, θα δουν οι άνθρωποι αυτοί σοβαρά χρήματα στους λογαριασμούς τους», ανέφερε ο ίδιος.

Επιπλέον, για την επιδότηση των παγίων δαπανών, ο υπουργός σημείωσε ότι η κυβέρνηση βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με τους θεσμούς για τις λεπτομέρειες του νομοσχεδίου.

«Σε συνεργασία με τις ευρωπαϊκές αρχές ανέβηκε το όριο του de minimis, δηλαδή της δυνατότητας απευθείας κρατικής ενισχύσεως σε επιχειρήσεις», υπογράμμισε.

Τέλος, ο κ. Γεωργιάδης τόνισε ότι τα μέτρα ελήφθησαν για να μπει φρένο στη διασπορά του ιού και πρόσθεσε ότι βρισκόμαστε στο τέλος της πανδημίας. «Αντιλαμβανόμαστε την πολύ μεγάλη κόπωση που υπάρχει, γιατί είναι πολλοί πια οι μήνες που έχει κρατήσει αυτή η προσπάθεια, αλλά θέλω να στείλω ένα μήνυμα αισιοδοξίας. Είμαστε στο τέλος της διαδρομής. Πιστεύουμε ακράδαντα ότι με την πρόοδο του εμβολιασμού και την έξοδό μας από τον χειμώνα είμαστε στο τελευταίο δίμηνο αυτής της πολύ μεγάλης προσπάθειας. Είναι σημαντικό τώρα να μην τιναχτούν όλα στον αέρα. Γι’ αυτό κι ελήφθησαν τα μέτρα, όμως ήταν απαραίτητα για να ανασχεθεί το τρίτο κύμα», κατέληξε.