20 ηγέτες στη «σύνοδο ειρήνης» για τη Γάζα στην Αίγυπτο – προσκεκλημένη και η Ελλάδα

Την λεγόμενη «σύνοδο της ειρήνης» για τη Γάζα συγκαλεί ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στην Αίγυπτο, με τη συμμετοχή ηγετών διαφόρων κρατών. Σύμφωνα με το Axios, έχουν προσκληθεί τόσο η Ελλάδα όσο και η Κύπρος. Οπως ανακοίνωσε ο έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, θα παραστεί στη σύνοδο.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει το Axios επικαλούμενο τέσσερις αρμόδιες πηγές, η σύνοδος κορυφής αποσκοπεί στο να συγκεντρώσει επιπλέον διεθνή υποστήριξη για το ειρηνευτικό σχέδιο του Τραμπ για τη Γάζα.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, τη σύνοδο οργανώνει ο αιγύπτιος πρόεδρος Αμπντελ Φατάχ αλ-Σίσι, ο οποίος έχει ήδη απευθύνει προσκλήσεις σε αρκετούς ευρωπαίους και αραβες ηγέτες, κατόπιν σχετικής πρωτοβουλίας του Τραμπ.

Το Axios έγραψε ότι αναμένεται να συμμετάσχουν ηγέτες ή υπουργοί Εξωτερικών από τη Γερμανία, τη Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιταλία, το Κατάρ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Ιορδανία, την Τουρκία, τη Σαουδική Αραβία, το Πακιστάν και την Ινδονησία, σύμφωνα με τις πηγές.

Αργότερα ο ισραηλινός δημοσιογράφος Μπαράκ Ραβίντ ο οποίος υπέγραψε το σχετικό ρεπορτάζ ανέφερε συμπληρωματικά στο Χ ότι οι προσκλήσεις διευρύνθηκαν για να συμπεριλάβουν Ισπανία, Ιαπωνία, Αζερμπαϊτζάν, Αρμενία, Ουγγαρία, Ινδία, Ελ Σαλβαδόρ, Κύπρο, Ελλάδα, Μπαχρέιν, Κουβέιτ και Καναδά.

Ο ίδιος δημοσιοποίησε μάλιστα και την σχετική πρόσκληση, αναφέροντας ότι έχει επίσης προσκληθεί το Ιράν.

🚨Following up on my story from yesterday: The U.S. State Department today issued an official invitation to the leaders’ summit on Gaza, which will be held on Monday in Sharm El-Sheikh

🚨The U.S. has significantly expanded the list of invitees, adding Spain, Japan, Azerbaijan,… https://t.co/LGnd88XRLW pic.twitter.com/yzLjKevAaZ — Barak Ravid (@BarakRavid) October 11, 2025

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δεν αναμένεται να παρευρεθεί στη σύνοδο, σύμφωνα με αμερικανό αξιωματούχο.

Ο Τραμπ στο Ισραήλ

Ο Τραμπ αναμένεται να φτάσει στο Ισραήλ το πρωί της Δευτέρας, να εκφωνήσει λόγο ενώπιον της Κνεσέτ και να συναντηθεί με οικογένειες ομήρων.

Το απόγευμα της ίδιας μέρας θα ταξιδέψει στην Αίγυπτο, όπου θα συναντηθεί με τον Σίσι και θα συμμετάσχει σε τελετή υπογραφής της ειρηνευτικής συμφωνίας για τη Γάζα, μαζί με τους υπόλοιπους εγγυητές, την Αίγυπτο, το Κατάρ και την Τουρκία.

Ποιοι συμμετέχουν

Η σύνοδος των ηγετών αναμένεται να πραγματοποιηθεί στο Σαρμ ελ-Σέιχ, όπου πραγματοποιήθηκαν και οι διαπραγματεύσεις για τη συμφωνία.

«Η σύνοδος έχει σκοπό να τερματιστεί ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας, να ενισχυθούν οι προσπάθειες για την αποκατάσταση της ειρήνης και της σταθερότητας στη Μέση Ανατολή και να ανοίξει νέα σελίδα περιφερειακής ασφάλειας και σταθερότητας», αναφέρει σχετική ανακοίνωση, που δημοσιοποιήθηκε τη δεύτερη ημέρα της κατάπαυσης του πυρός του Ισραήλ και της Χαμάς.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες θα συμμετάσχει, όπως ανακοίνωσε εκπρόσωπός του.

Ο βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ θα ταξιδέψει επίσης στην Αίγυπτο για τη σύνοδο, σε μια «ιστορική καμπή για την περιοχή έπειτα από δυο χρόνια πολέμου και αιματοχυσίας», σύμφωνα με ανακοίνωση της Downing Street.

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν θα βρίσκεται τη Δευτέρα στην Αίγυπτο για να δείξει την «υποστήριξή του στην εφαρμογή της συμφωνίας», είχε ήδη αναγγείλει το Σάββατο το Ελιζέ.

Οι πρωθυπουργοί της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ και της Ιταλίας Τζόρτζα Μελόνι αναμένονται επίσης στην Αίγυπτο.

Και ο τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν θα ταξιδέψει στην Αίγυπτο για να λάβει μέρος στην ειρηνευτική διάσκεψη για τη Μέση Ανατολή, όπως μετέδωσε την Κυριακή το τουρκικό τηλεοπτικό κανάλι NTV.

Από την πλευρά της η Χαμάς ανακοίνωσε πως δεν θα συμμετάσχει στην επίσημη υπογραφή της συμφωνίας, αλλά θα εκπροσωπηθεί από τους «μεσολαβητές», το Κατάρ και την Αίγυπτο.

