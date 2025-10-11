Η Τεχνητή Νοημοσύνη «κλέβει» δουλειές από τη Γενιά Ζ

Αντιμέτωποι με ένα θεμελιώδες πρόβλημα βρίσκονται οι νέοι και οι νέες που μόλις εισέρχονται στην αγορά εργασίας. Διαπιστώνουν –προς μεγάλη τους απογοήτευση– ότι οι επιχειρήσεις προτιμούν να επενδύσουν στην Τεχνητή Νοημοσύνη και όχι σε νέες προσλήψεις.

Βάσει έκθεσης του British Standards Institution (BSI), την οποία παρουσιάζει ο Guardian, οι επικεφαλής των επιχειρήσεων δίνουν προτεραιότητα στον αυτοματισμό μέσω της ΤΝ για να καλύψουν τα κενά δεξιοτήτων και να μειώσουν το προσωπικό, αντί να εκπαιδεύσουν νεότερα μέλη του προσωπικού.

Τέσσερις στους δέκα (41%) διευθυντές που συμμετείχαν στην έρευνα του BSI δήλωσαν ότι η ΤΝ τούς επιτρέπει να μειώσουν τον αριθμό των εργαζομένων. Σημειώνεται ότι στην έρευνα έλαβαν μέρος περισσότεροι από 850 επικεφαλής επιχειρήσεων από Βρετανία, ΗΠΑ, Γαλλία, Γερμανία, Αυστραλία, Κίνα και Ιαπωνία.

Σχεδόν το ένα τρίτο (31%) των συμμετεχόντων ανέφερε ότι η εταιρεία της οποίας ηγούνται εξετάζει πρώτα λύσεις ΤΝ, προτού προσλάβει κάποιον εργαζόμενο, ενώ δύο στους πέντε αναμένουν ότι αυτό θα είναι ο κανόνας, τουλάχιστον στα επόμενα πέντε χρόνια.

Επιβεβαιώνοντας τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η Γενιά Z (όσοι γεννήθηκαν μεταξύ 1997-2012) σε μια περίοδο που η αγορά εργασίας επιβραδύνεται, το ένα τέταρτο των εργοδοτών δήλωσε ότι πιστεύει πως όλες ή οι περισσότερες εργασίες που εκτελούνται από εργαζόμενους που δεν διαθέτουν πείρα μπορούν να πραγματοποιηθούν από την ΤΝ.

Η Σούζαν Τέιλορ Μάρτιν, διευθύνουσα σύμβουλος του BSI, υποστήριξε σε δηλώσεις της στον Guardian ότι «η ΤΝ αντιπροσωπεύει μια τεράστια ευκαιρία για τις επιχειρήσεις παγκοσμίως, αλλά καθώς επιδιώκουν μεγαλύτερη παραγωγικότητα και αποτελεσματικότητα, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι τελικά είναι οι άνθρωποι που κινούν την πρόοδο. Η έρευνά μας καταδεικνύει ότι η ένταση ανάμεσα στην αξιοποίηση της ΤΝ και στην ενίσχυση ενός ακμάζοντος εργατικού δυναμικού αποτελεί την καθοριστική πρόκληση της εποχής μας. Υπάρχει επείγουσα ανάγκη για επενδύσεις σε ανθρώπινο δυναμικό, παράλληλα με τις επενδύσεις στα εργαλεία ΤΝ, ώστε να διασφαλιστεί βιώσιμη και παραγωγική απασχόληση».

Επιπλέον, δύο στους πέντε (39%) επικεφαλής επιχειρήσεων δήλωσαν ότι οι θέσεις για νέους εργαζόμενους έχουν ήδη μειωθεί ή καταργηθεί λόγω της αυξημένης αποδοτικότητας που προσφέρουν τα εργαλεία ΤΝ για έρευνα ή ακόμη και για διοικητικά καθήκοντα.

Περισσότεροι από τους μισούς συμμετέχοντες ανέφεραν ότι αισθάνονται τυχεροί που ξεκίνησαν την καριέρα τους προτού η ΤΝ γίνει ευρέως διαδεδομένη, ενώ λίγο πάνω από τους μισούς (53%) δήλωσαν πως πιστεύουν ότι τα οφέλη από την εφαρμογή της ΤΝ στις επιχειρήσεις θα υπερκεράσουν τις αναταράξεις που επιφέρει η χρήση της στην αγορά εργασίας.

Η ΤΝ υιοθετείται με ταχείς ρυθμούς από τις βρετανικές επιχειρήσεις, σημειώνει το δημοσίευμα του Guardian, με την έρευνα του BSI να δείχνει ότι τα τρία τέταρτα (76%) των διευθυντών αναμένουν ότι τα νέα εργαλεία θα αποφέρουν απτά οφέλη στους οργανισμούς τους μέσα στους επόμενους 12 μήνες.

Οι επιχειρήσεις δήλωσαν ότι επενδύουν κυρίως στην ΤΝ για τη βελτίωση της παραγωγικότητας και της αποδοτικότητας, καθώς και για τη μείωση του κόστους και την κάλυψη ελλείψεων δεξιοτήτων.

Παράλληλα, μια ξεχωριστή έρευνα του Trades Union Congress (TUC) αποκάλυψε ότι οι μισοί ενήλικες στη Βρετανία ανησυχούν για τον αντίκτυπο της ΤΝ στην εργασία τους, φοβούμενοι ότι μπορεί να χάσουν τη δουλειά τους ή να δουν να αλλάζει το εργασιακό τους status.

Η αγορά εργασίας στη Βρετανία έχει επιβραδυνθεί τους τελευταίους μήνες και ο ρυθμός αύξησης των μισθών έχει μειωθεί, με το επίσημο ποσοστό ανεργίας να βρίσκεται σε υψηλό τετραετίας, στο 4,7%. Ωστόσο οι περισσότεροι οικονομολόγοι δεν πιστεύουν ότι αυτό συνδέεται με την επιτάχυνση των επενδύσεων στην Τεχνητή Νοημοσύνη.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News