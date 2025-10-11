Συνάντηση και με τον Μπλερ είχε ο Επσταϊν

Ο σερ Τόνι Μπλερ συναντήθηκε με τον Τζέφρι Επσταϊν στην Ντάουνινγκ Στριτ, ενώ ήταν πρωθυπουργός, έπειτα από παρέμβαση του λόρδου Πήτερ Μάντελσον, σύμφωνα με έγγραφα που δόθηκαν στη δημοσιότητα από τα Εθνικά Αρχεία της Βρετανίας, όπως αναφέρουν οι Times αλλά και τα περισσότερα ΜΜΕ της χώρας.

Η επίσκεψη του Επσταϊν στο Νο 10 στις 14 Μαΐου 2002 κανονίστηκε αφού ο Μάντελσον τον περιέγραψε ως «ασφαλή» σε ένα email προς τον Τζόναθαν Πάουελ, ο οποίος τότε ήταν προσωπάρχης του Μπλερ και σήμερα είναι ο εθνικός σύμβουλος ασφαλείας της κυβέρνησης.

Ενα ενημερωτικό σημείωμα προς τον Μπλερ αποκαλύπτει ότι η συνάντηση είχε προγραμματιστεί για τις 5 μ.μ. Το σημείωμα ανέφερε ότι ο Επσταϊν ήταν «οικονομικός σύμβουλος των υπερπλουσίων και κτηματομεσίτης … φίλος του Μπιλ Κλίντον και του Πίτερ Μάντελσον».

Εκπρόσωπος του Μπλερ δήλωσε ότι η συνάντηση πραγματοποιήθηκε «πολύ πριν γίνουν γνωστά τα εγκλήματά του και η επακόλουθη καταδίκη του». Ο Επσταϊν είχε δηλώσει ένοχος για παρενόχληση ανηλίκου με σκοπό την πορνεία τον Ιούνιο του 2008.

«Οσο μπορεί να θυμάται, ο κ. Μπλερ τον συνάντησε για λιγότερο από 30 λεπτά στην Ντάουνινγκ Στριτ το 2002 και συζήτησαν για την πολιτική των ΗΠΑ και του Ηνωμένου Βασιλείου», ανέφερε ο εκπρόσωπος. «Δεν τον ξαναείδε ούτε είχε οποιαδήποτε επαφή μαζί του έκτοτε».

Τα έγγραφα επρόκειτο αρχικά να δημοσιοποιηθούν ως μέρος μιας τυπικής κυκλοφορίας των Εθνικών Αρχείων, αλλά εμποδίστηκαν από κυβερνητικούς αξιωματούχους λόγω ανησυχιών για τον αντίκτυπο στις σχέσεις του Ηνωμένου Βασιλείου με τις ΗΠΑ.

Ο Μάντελσον απολύθηκε από τη θέση του Βρετανού πρεσβευτή στις ΗΠΑ τον Σεπτέμβριο του 2025, έπειτα από νέες αποκαλύψεις για τη σχέση του με τον Επσταϊν, μεταξύ των οποίων και διαρρεύσαντα email που έδειχναν ότι ο Μάντελσον είχε πει στον καταδικασμένο παιδεραστή το 2008 πως έπρεπε να «παλέψει για πρόωρη αποφυλάκιση».

