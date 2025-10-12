Ο Μητσοτάκης στην Αίγυπτο για τη Γάζα

Στην Αίγυπτο ταξιδεύει τη Δευτέρα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, για την σύνοδο κορυφής που αφορά την ειρηνευτική συμφωνία για τη Γάζα.

«Αύριο θα βρίσκομαι στο Σαρμ Ελ Σέιχ της Αιγύπτου, στην υπογραφή της συμφωνίας. Η Ελλάδα είναι μία από τις ευρωπαϊκές χώρες που θα είναι εκεί, μαζί με την Κύπρο. Η παρουσία μας είναι μία ακόμα απάντηση σε όσους θέλουν να βλέπουν μια Ελλάδα απομονωμένη και μίζερη», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην κυριακάτικη ανασκόπηση.

Οπως τόνισε ο Πρωθυπουργός, η συμφωνία συνιστά μια ιστορική στιγμή, καθώς για πρώτη φορά δημιουργείται μια ρεαλιστική προοπτική ειρήνης στην ευρύτερη περιοχή.

«Αυτή η διπλωματική επιτυχία πιστώνεται ως πρωτοβουλία στον Πρόεδρο Τραμπ, ο οποίος έφερε όλους τους παράγοντες της περιοχής σε ένα κοινό πλαίσιο συμφωνίας. Αποδεικνύεται ότι η επιμονή στη διαπραγμάτευση μπορεί να φέρει αποτέλεσμα», ανέφερε ο κ.Μητσοτάκης

Η απελευθέρωση ομήρων και κρατουμένων, καθώς και η δέσμευση για τήρηση της κατάπαυσης του πυρός συνθέτουν το θεμέλιο της πρώτης φάσης του σχεδίου ειρήνευσης, σύμφωνα με τον ίδιο. «Η πρόκληση τώρα είναι η εφαρμογή της συμφωνίας. Γιατί μόνο μέσα από τις πράξεις επιβεβαιώνεται η ειρήνη».

Οπως υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός, η Ελλάδα είναι παρούσα στις εξελίξεις.

«Συνομιλούμε με όλους τους εταίρους και συμμάχους στην περιοχή και είμαστε έτοιμοι να συμβάλουμε ενεργά, ώστε αυτή η συμφωνία να προχωρήσει και να μη μείνει στα λόγια. Η ελπίδα δεν πρέπει να ξεφτίσει. Πρέπει να λάβει τη μορφή μιας βιώσιμης ειρήνης στην περιοχή. Βρισκόμαστε σε ένα ιστορικό σταυροδρόμι. Και ενώ ο κόσμος γύρω μας αλλάζει, κάποιοι παραμένουν εγκλωβισμένοι στην ομφαλοσκόπηση των μικροκομματικών σχεδιασμών τους. Η Ελλάδα, όμως, οφείλει να βλέπει τη μεγάλη εικόνα του κόσμου. Πρέπει να κοιτάζει μπροστά και παντού».

Στη «Σύνοδο της ειρήνης» για τη Γάζα, όπως έχει ονομαστεί, θα συμμετέχει ο γενικός γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες και περί τους 20 ηγέτες, μεταξύ των οποίων ο γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, ο βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, αλλά και ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ταγίπ Ερντογάν.

