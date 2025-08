Ποιο στήθος είναι πορνογραφικό;

Είναι η Μεγάλη Γοργόνα που απομακρύνεται από το Φρούριο Ντράγκορ της Κοπεγχάγης «καυτή φαντασίωση ενός άνδρα για το πώς πρέπει να μοιάζει μια γυναίκα»; Είναι το άγαλμα άσχημο και πορνογραφικό, όπως το χαρακτήρισε ο κριτικός τέχνης της Politiken, Ματίας Κρίγκερ; Είναι ενθαρρυντικό το ότι πολλές βρίσκουν το άγαλμα χυδαίο, μη ποιητικό και ανεπιθύμητο, όπως δήλωσε η δημοσιογράφος Σορίνε Γκότφρεντσεν;

Το μικροσκόπιο έχει βάλει από κάτω του το στήθος του αγάλματος και το εξετάζει. Το στήθος της έριδος είναι στητό, ούτε πολύ μικρό αλλά ούτε και πολύ μεγάλο. «Τι έχει αυτό το στήθος;» σκέφτομαι προσπαθώντας να καταλάβω γιατί έχει συγκεντρώσει πάνω του τόσο ντόρο και αρνητισμό. Πώς θα έπρεπε να είναι δηλαδή για να θεωρηθεί καλλιτεχνικά ανώτερο και όχι προκλητικό;

Ρωτάω την παρέα στην παραλία, θέλω να κάνω ένα μικρό γκάλοπ με τους ανθρώπους της διπλανής πόρτας. Η απάντηση που παίρνω, αναμενόμενη. Το στήθος του γλυπτού θα έπρεπε να είναι μικρότερο. Μια Μεγάλη Γοργόνα με μικρό στήθος δεν θα προκαλούσε κανέναν.

Κάποτε, έπεσα πάνω σε ένα δημοσίευμα που ανέφερε πώς ο αλγόριθμος των κοινωνικών δικτύων τιμωρούσε τις γυναίκες που είχαν περισσότερα κιλά, κόβοντας τις φωτογραφίες τους ως πορνογραφικές. Εκείνο που έλεγαν με θυμό και παράπονο είναι ότι αντίστοιχες φωτογραφίες πιο λεπτών γυναικών περνούσαν ως κανονικές από το αλγοριθμικό body control. Εκεί, το σωματικό σκανάρισμα δεν έβρισκε τίποτα μεμπτό στην εικόνα. «Φοράω το ίδιο μαγιό και έχω πάρει την ίδια πόζα. Κι όμως εγώ τρώω το άκυρο» έλεγε η υπέρβαρη γυναίκα εξαγριωμένη.

Η λογική του όσο πιο μεγάλο, τόσο πιο προκλητικό είναι αποκύημα της νοοτροπίας αυτής της κοινωνίας. Το γυναικείο στήθος από το νούμερο C και πάνω είναι θέαμα που κάνει τα μάτια να γουρλώνουν, τα μυαλά να φαντασιώνονται και τον συντηρητισμό να στήνει χορό παρατηρήσεων και απαγορεύσεων όταν το βλέπει πιο εκτεθειμένο απ’ όσο πιστεύει ότι του αρμόζει. Ένα μεγάλο στήθος πρέπει να μένει όσο το δυνατόν πιο καλυμμένο, ο όγκος του και μόνο, κάτω από το ύφασμα, προκαλεί αμηχανία στους γύρω.

Αν ρωτήσεις γυναίκες με μεγάλο στήθος πόσο έχουν υποφέρει από αυτή τη νοοτροπία, θα νιώσεις σφίξιμο στο στομάχι. Πρόσφατα, έπεσα πάνω σ’ ένα βίντεο στο TikTok, της Αλεξίας Κούβελα, η οποία είναι plussize μοντέλο. Η κοπέλα έλεγε ότι πολύ δύσκολα βρίσκει ρούχα και μαγιό στα οποία να χωράει το μεγάλο στήθος της. Δηλαδή βρίσκει, αλλά η πλειοψηφία τους είναι ενδύματα παλιομοδίτικα και συντηρητικά, γιατί αυτά διαθέτει κυρίως η αγορά για την περίπτωσή της. Ό, τι προορίζεται για μεγάλο στήθος, έχει τις προδιαγραφές της νοοτροπίας μας, είναι κομμένο στα μέτρα της.

Μιλώντας κάποτε με έναν πλαστικό χειρουργό, η συζήτηση περιστράφηκε γύρω από το γυναικείο στήθος. Όπως μου έλεγε, η αίθουσα αναμονής του είναι γεμάτη από δύο κατηγορίες ασθενών: γυναίκες που θέλουν να μεγαλώσουν τα στήθη τους και γυναίκες που θέλουν να τα μικρύνουν. Η αναλογία αυξητικών και μειώσεων είναι περίπου η ίδια.

Πέρα από το λειτουργικό κομμάτι, ένα φορτίο στο θώρακα που είναι δύσκολο να σηκώσεις και να διαχειριστείς όταν το βάρος και το μέγεθος είναι μεγάλο, οι περισσότερες πλαστικές μείωσης στήθους έχουν ως κίνητρο το ψυχολογικό. Οι γυναίκες αυτές δεν αντέχουν να κουβαλούν το βάρος στην ψυχή τους, έχουν κουραστεί από τα αδιάκριτα βλέμματα, τα σχόλια και τη στάση των άλλων απέναντι τους. Έχουν κόμπλεξ για το χαρακτηριστικό τους, έτσι όπως το έπλασε η φύση πλούσιο, και το κόμπλεξ αυτό γεννάει μέσα τους δυσφορία και ντροπή.

Politiker vil have omdiskuteret havfruestatue til byen – får kritik for at være grim og pornografisk https://t.co/jQaUUwDAOD pic.twitter.com/YA2tG3gT0G

— TV 2 Kosmopol (@tv2kosmopol) July 29, 2025