Τζον Κλιζ: «Λέω αστεία για να ξεχρεώσω»

Εδώ και μία οκταετία περιφέρεται ανά το κόσμο με την παράσταση «Last Time to See Me Before I Die» (Τελευταία Ευκαιρία να με Δείτε πριν Πεθάνω). Στην ηλικία των 82 ετών ο Τζον Κλιζ, ιδρυτής μαζί με τους Ερικ Ερικ Αϊντλ, Τέρι Γκίλιαμ, Τέρι Τζόουνς, Μάικλ Πέιλιν και Γκράχαμ Τσάπμαν των εξαιρετικών Monty Python, δεν έχει χάσει ούτε ένα γραμμάριο από το μαύρο χιούμορ του. «Θα επιδιώξω να κάνω το κοινό να γελάσει όσο το δυνατόν περισσότερο με ατάκες α λα Monty Python, η παραβίαση των ταμπού μπορεί να είναι πολύ διασκεδαστική», ανέφερε ο ίδιος, συνομιλώντας με την Λάουρα Ζανγκαρίνι της Corriere della Sera, με αφορμή την εμφάνισή του στο Μιλάνο την 29η Ιουνίου.