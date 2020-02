Τι θα φορέσουμε το 2020;

Η ανοιξιάτικη/καλοκαιρινή σεζόν 2020 έρχεται να μας αποκαλύψει στις πασαρέλες τα νέα looks, το μεγάλο γεγονός όμως είναι ότι ενώ η τέχνη και η οργιαστική φαντασία συνεχίζονται, ο κόσμος γύρω από τη μόδα αλλάζει. Καθώς οι κάτοικοι σε διάφορα σημεία του πλανήτη έχουν ήδη αρχίσει να υφίστανται τις οδυνηρές συνέπειες της κλιματικής αλλαγής, οι καταναλωτές αρχίζουν να αντιλαμβάνονται ότι ο υπερβολικός κύκλος παραγωγής, κατανάλωσης και διάθεσης πολυτελών ειδών έχει μετατρέψει τη μόδα σε μία από τις πιο καταστροφικές βιομηχανίες του κόσμου.

Βλέπουν επίσης ότι επανέρχονται τάσεις που έχουν εμφανιστεί πολλές φορές στο παρελθόν. Φαίνεται, λοιπόν, ότι ήρθε η ώρα να ακούσουμε την Αννα Γουίντουρ, την πιο ισχυρή γυναίκα στον κόσμο της μόδας σήμερα, διευθύντρια-μύθο της αμερικανικής Vogue, καλλιτεχνική διευθύντρια και σύμβουλο δημιουργίας περιεχομένου της Condé Nast, της πρώτης εταιρείας μέσων ενημέρωσης που εντάχθηκε στον Χάρτη Βιομηχανίας της Μόδας για την Κλιματική Δράση του ΟΗΕ.

Προτρέποντας τους αγοραστές να φροντίζουν καλύτερα τα ρούχα τους και να τα δίνουν κατόπιν σε άλλους, η Γουίντουρ δήλωσε στο Reuters: «Για όλους εμάς, σημαίνει περισσότερη προσοχή στη χειροτεχνία, στη δημιουργικότητα και λιγότερη στην ιδέα των ρούχων που είναι για “μια φορά”».

Ετσι, λοιπόν, δείτε παρακάτω τις τάσεις που επέλεξε να παρουσιάσει η Μπελ Τζέικομπς στο BBC όχι ως προτροπή για νέες αγορές, αλλά ως έμπνευση για να συνδυάσετε αλλιώς ρούχα που υπάρχουν ήδη στην ντουλάπα σας ή που μπορείτε να βρείτε σε ένα κατάστημα vintage.

Γυναικεία ενδύματα

Χειροτεχνίες

Είναι πάντα καλό να βλέπεις μια αναβίωσή τους στις πασαρέλες: τα χειροποίητα πλεκτά και τα κεντήματα είναι μια υπενθύμιση ότι η μόδα μπορεί ακόμα να είναι προσεκτική, αργή και λεπτεπίλεπτη, όταν δοξάζει χειροτεχνίες ιστορικών κοινοτήτων. Πλεκτά με βελονάκι των Fendi, Marni και Isabel Marant ξυπνούν μέσα μας το παιδάκι που έπαιζε κάποτε στην παραλία φορώντας το πλεκτό που του έφτιαξε η γιαγιά του, ενώ τόσο η Simone Rocha όσο και ο Τζόναθαν Αντερσον του οίκου Loewe βάζουν δαντέλες και κεντήματα μπροστά, πίσω και στο κέντρο των δημιουργιών τους. Αλλά και η Σάρα Μπάρτον του οίκου Alexander McQueen συνεργάστηκε με μερικούς από τους τελευταίους Ιρλανδούς αγρότες που καλλιεργούν λινάρι και παραδοσιακούς κατασκευαστές λινού υφάσματος, για να δημιουργήσει μια συλλογή από ρομαντικά φορεματα που περιέχουν επίσης ανακυκλωμένα κομμάτια υφάσματος από την παλιά δουλειά που είχε σχεδιάσει μαζί με τον Λι ΜακΚουίν, όπως ήταν γνωστός στους φίλους του ο δημιουργός του οίκου.

Τα κλασικά αλλιώς

«Κλασικά με ένα twist», μια φράση «παραφορεμένη» στη μόδα, είναι στην ουσία κλασικά κομμάτια που γίνονται πιο ενδιαφέροντα χάρη σε συναρπαστικούς μετασχηματισμούς. Αυτή τη σεζόν, οι designers παίζουν με ένα από τα πιο κλασικά κομμάτια της γκαρνταρόμπας μας, που δεν είναι άλλο από το λευκό πουκάμισο: τα μανίκια με τα φίνα κοψίματα, του Chalayan, για παράδειγμα, ανακαλούν στη μνήμη μας τις ημέρες της αποδόμησης της δεκαετίας του 1990. Ο Marc Jacobs επαναφέρει το κλασικό denim με διαγώνιες βελονιές, ξεβαμένες ρίγες και την ίσια γραμμή στα jeans. Εχουμε επίσης τη θριαμβευτική επιστροφή της καμπαρντίνας, διακοσμημένη με στρας από τον Burberry, υπερμεγέθης από τον Junya Watnabe, και με φαρδιά μανίκια, κομμένα σε λωρίδες από τον JW Anderson.

Το κοστούμι ταιριάζει στις γυναίκες

Ναι μεν, αλλά όχι όπως το ξέραμε μέχρι τώρα. Οι σχεδιαστές της υψηλής ραπτικής πιάνουν το κλασικό ανδρικό ένδυμα, του γυρίζουν τα μέσα έξω και φέρνουν τα πάνω κάτω, δημιουργώντας σιλουέτες που είναι ταυτόχρονα λαϊκές –«του δρόμου» δηλαδή- και αβίαστα κομψές. Οι Mugler, Proenza Schouler και Michael Kors, συνδυάζουν λεπτομέρειες εμπνευσμένες από εσώρουχα, όπως κορσέδες και σουτιέν, που μοιάζουν μάλλον σκληρά. Μακριά μπλέιζερ φοριούνται ξεκούμπωτα πάνω από φαρδιά παντελόνια. Εντυπωσιακά είναι τα florals των Marc Jacobs και Paco Rabanne, τα αγορίστικα σμόκιν της Celine και του Louis Vuitton και το λαμπερό mix-and-match των Victoria Beckham και Gucci. Το βασικό κομμάτι όμως είναι το γιλέκο, που παραμένει κλασικά αμετάβλητο, θυμίζοντας τις αξίες της Σάβιλ Ρόου (δρόμος του Μέιφερ στο κεντρικό Λονδίνο, γνωστός κυρίως για την παραδοσιακή κατά παραγγελία ραπτική για άνδρες).

Δυνατές μονοχρωμίες

Σε αντίθεση με τις συνεχιζόμενες τάσεις του μινιμαλισμού, της ουδετερότητας και της μαυρίλας του γκόθικ, αυτή τη σεζόν οι σχεδιαστές αγκαλιάζουν επίσης τα χτυπητά χρώματα. Το αρχαιοελληνικό ντραπέ φόρεμα της Stella McCartney, η τουαλέτα από τούλι της Molly Goddard και το «ρευστό» φόρεμα της συλλογής Preen, ένα από τα πιο δημοφιλή σχέδια του ντουέτου Justin Thornton και Thea Bregazzi, φέρνουν ένα κύμα από πλούσια μπλε και γαλαζοπράσινα ρούχα στην ντουλάπα της άνοιξης, που συμπληρώνεται από το πορτοκάλι στις βραδινές τουαλέτες του Valentino της Emilia Wickstead και σε κομμάτια της Prada και του Ferretti. Οι σιλουέτες, σχεδόν χωρίς εξαίρεση, είναι χαλαρές, ακόμα και ρομαντικές: μαλακοί ώμοι και χιτώνες, φαρδιές φούστες και μεταξωτά πουκάμισα. Το μέλλον είναι φωτεινό.

Βγάλτε τα σορτς από την κασέλα

Σε κάθε σεζόν, συνηθίζεται να υπάρχει τουλάχιστον μία, καθόλου πρακτική, τάση για εκείνες και εκείνους που ορκίστηκαν να ακολουθούν τη μόδα με ενθουσιασμό, όσο ανόητο κι αν είναι το ταξίδι στο οποίο τους καλεί. Φέτος είναι η σειρά των μικροσκοπικών σορτς, τα οποία εμφανίστηκαν στις πασαρέλες για την άνοιξη του 2020 των οίκων Hermes, Ferragamo και Saint Laurent – σε κάθε αδιανόητη εκδοχή, από πλεκτά και ντένιμ έως γυαλιστερά από λύκρα και σπάντεξ. Ολα καλά, βέβαια, αν έχετε τη σιλουέτα της Μπέλα Χαντίντ ή της Κένταλ Τζένερ, αλλά αν οι μακριές γάμπες και οι αψεγάδιαστοι μηροί δεν είναι το φόρτε σας, προτιμήστε καλύτερα την άνεση μιας ζιπ-κιλότ όπως αυτές που παρουσίασαν οι Bottega Veneta, Cohoe και Givenchy, που ταίριαξαν βερμούδες με τζάκετ και σακάκια για κομψές καλοκαιρινές εμφανίσεις στο γραφείο…

Ανδρικά ενδύματα

Μακριά και χαλαρά

Οι παραδοσιακές εκφράσεις της αρρενωπότητας έχουν αμφισβητηθεί έντονα στις πασαρέλες των τελευταίων χρόνων, και το 2020 δεν φαίνεται να διαφέρει. Εμπνευσμένοι από τις ανατολικές σιλουέτες, οι οίκοι μόδας προτείνουν χιτώνες, μακριά πουκάμισα και καφτάνια για άνδρες, όλα εντυπωσιακά μποέμ και αναμφίβολα όμορφα, από την κάπα με τις αποχρώσεις σκυροδέματος του οίκου Off-White του Βέρτζιλ Αμπλοχ, που φοριέται πάνω από ένα πλεκτό και παντελόνι αλεξιπτωτιστή με έναν υπαινιγμό περιπλάνησης στην έρημο, μέχρι την tongue-in-cheek απάντηση του οίκου Vetements που θυμίζει έντονα λάτρεις των γηπέδων και του ποδοσφαίρου. Υπάρχει, βέβαια και το πόντσο με τα κρόσια του Etro, το μακρύ floral πουκάμισο του Vuitton και οι ριγέ πιτζάμες της Jil Sander.

Αποχρώσεις που θυμίζουν παγωτά

Κομψά κοστούμια -συνήθως με σατέν υφή- σε ένα πλήθος αποχρώσεων που παραπέμπουν σε δροσερά σορμπέ, απευθύνονται φέτος στην τρυφερή πλευρά των ανδρών. Το mood είναι παρακμιακό και ταυτόχρονα συναρπαστικό, με χρώματα που θυμίζουν μπέιμπι-ντολ και άνδρες απόντες πλην όμως χωρίς την πρόθεση να εγκαταλείψουν το πόστο τους… Η Κλερ Ράιτ Κέλερ του οίκου Givenchy, προτείνει ένα λαμπερό λιλά, ενώ το αψεγάδιαστο κοστούμι που παρουσίασε ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Dior Men, Κιμ Τζόουνς, φοριέται με μαλλιά χτενισμένα προς τα πίσω και εκπληκτικά πάλευκα αθλητικά παπούτσια. Εν τω μεταξύ ο Balmain έντυσε τα μοντέλα του από την κορφή μέχρι τα νύχια στα ροζ, με γυρισμένα μανίκια και τα φαρδιά παντελόνια. Είπατε κάτι;

Το απόλυτο στυλ

Σχεδόν νιώθουμε τους άνδρες που είναι έτοιμοι να αγκαλιάσουν αυτή την τάση της νέας σεζόν, που δεν είναι άλλη από το see-through και η οποία φαίνεται να κυριαρχεί, ακόμη και στα γυναικεία ενδύματα. Ο Louis Vuitton ωθεί τους συνηθισμένους άνδρες στα άκρα με ένα πουκάμισο από τούλι, το ίδιο και τα τζάκετ και τα πουκάμισα από οργάντζα του Dior (φοριούνται με σκουλαρίκι) αλλά και τα see-through γιλέκα του Dries Van Noten. Ο Gucci παρουσίασε ένα λαμπερό λευκό πουκάμισο με δαντέλες στα μανίκια και ρομαντικούς γιακάδες με φραμπαλάδες που φοριέται με τολμηρά ψηλοκάβαλα παντελόνια, ενώ η Ann Demeulemeester άφησε στην άκρη όλα τα προσχήματα όταν έστειλε ένα από τα μοντέλα της στην πασαρέλα με ένα πουκάμισο από κόκκινο βελούδο ανοιχτό μέχρι τη λεκάνη και περισσότερα δεν λέμε. Less is definitely more…

Prints και patterns

Τα μοτίβα έχουν κάνει την εμφάνισή τους στις πασαρέλες για άνδρες των τελευταίων σεζόν, αλλά σπανίως ήταν πανταχού παρόντα ή έστω τόσο παρόντα όσο στις κολεξιόν της Ανοιξης 2020. Από τα graphics του Marni και τα animal prints των DSquared2, Celine και Versace, μέχρι τα florals του Dior, τα μοτίβα κατακτούν τις καρδιές των ανδρών (αν και το γιαγιαδίστικο λουλουδάτο φόρεμα του Vetement, με τη μπαλακλάβα παραείναι υπερβολικό…). Και ενώ οι δυνατότητες για ωραίους συνδυασμούς mix and match (florals και leopard print, στην περίπτωση του Dries van Noten) αποδείχθηκαν ατελείωτες, για τον μοντέρνο άντρα υπάρχει υπάρχει ευτυχώς πάντα και ο κλασικός (λέμε τώρα) συνδυασμός «μπλούζα-παντελόνι». Ο,τι πρέπει για την περίπτωση είναι η γραφιστική γοργόνα του Kenzo, που την έχει ταιριάξει με ποδιά και με μαντίλα συνδυάζοντας το στυλ του Ιάπωνα χωρικού με εκείνο του αστού σεφ. Γιατί απλά όλα είναι στυλ…

Εννομο συμφέρον…

Οταν ακούτε τη λέξη «φανέλα με τιράντες» μήπως το μυαλό σας πάει στον Μπρους Γουίλις και στο «Πολύ σκληρός για να πεθάνει»; Κακώς… Αφού θεωρήθηκε ό,τι καλύτερο μπορούσε να φορεθεί κάτω από ένα πουκάμισο σαφάρι, ήρθε πλέον η ώρα του να κάνει αυτόνομη καριέρα. Δεν χρειάζεται να το παρακάνετε με το ρετρό look, όπως στην περίπτωση του Ferragamo που συνδυάζει το μπλε τιραντέ φανελάκι με καφέ δερμάτινο παντελόνι ή το γυαλιστερό μαύρο με το χαμηλό κόψιμο του Dries van Noten. Προτιμήστε το απλό ριγέ ροζ-μπλε φανελάκι της Prada, που φοριέται με λευκά παντελόνια για ένα αψεγάδιαστο look τύπου «καλοκαίρι από την παραλία». Υπέροχη είναι επίσης η υπερμεγέθης εκδοχή του Loewe αλλά και η χαρούμενη εκτύπωση με τα prints φάλαινας του Lanvin. Γιούπι για για, γιούπι γιούπι για…