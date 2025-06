Τι ξέρουμε για τη σχέση του Τραμπ με τον Τζέφρι Επστάιν;

Ο καβγάς που έχει ξεσπάσει ανάμεσα στον Ελον Μασκ και τον Ντόναλντ Τραμπ πήρε μια απρόσμενη τροπή όταν ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο ισχυρίστηκε ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ «είναι στα Αρχεία Επστάιν», υπονοώντας ότι υπάρχει κάποια άγνωστη και πιθανώς ενοχοποιητική για τον Τραμπ πτυχή στη σχέση του με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα αυτόχειρα επιχειρηματία.

Ο Μασκ, ο οποίος εγκατέλειψε τη θέση του στην κυβέρνηση Τραμπ την περασμένη εβδομάδα, υπαινίχθηκε ότι η κυβέρνηση δεν δίνει στη δημοσιότητα τα αρχεία που σχετίζονται με το κύκλωμα σεξουαλικής εμπορίας του Επστάιν, επειδή σε αυτά εμπλέκεται ο αμερικανός πρόεδρος.

«Ωρα να ρίξουμε τη μεγάλη βόμβα», έγραψε ο Μασκ στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X. «Ο Τραμπ περιλαμβάνεται στα αρχεία της υπόθεσης Επστάιν. Αυτός είναι ο πραγματικός λόγος για τον οποίο δεν έχουν δημοσιοποιηθεί».

Time to drop the really big bomb:@realDonaldTrump is in the Epstein files. That is the real reason they have not been made public.

Have a nice day, DJT!

— Elon Musk (@elonmusk) June 5, 2025