Τι (δεν) κάνει η ΚΕΔΕ για την πράσινη μετάβαση των δήμων

Αναβρασμός επικρατεί στην Κεντρική Ενωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), με επίκεντρο ένα έργο που είχε δρομολογηθεί να ενταχθεί στο Πράσινο Ταμείο αλλά φαίνεται πως με πρωτοβουλία του προέδρου της Ενωσης μπήκε στον «πάγο».

Πρόκειται για το έργο με τίτλο «Δικτύωση δήμων και ανάπτυξη δεξιοτήτων για την κλιματική αλλαγή, την πράσινη μετάβαση και την ανθεκτικότητα στην Ελλάδα», προϋπολογισμού 330.000 ευρώ, το οποίο προέβλεπε μεταξύ άλλων δωρεάν υπηρεσίες υποστηρικτικές για την πράσινη μετάβαση των δήμων.

Για το έργο είχε προκηρυχθεί ηλεκτρονικός διεθνής διαγωνισμός τον Νοέμβριο του 2022. Κατακυρώθηκε υπέρ της Ενωσης Δήμοι και Πράσινος Μετασχηματισμός, στην οποία συμμετέχουν οι ΑΜΚΕ Κόμβος για την Κλιματική Αλλαγή και Οργάνωση Γη. Κατόπιν η ΚΕΔΕ προσκάλεσε την ανακηρυχθείσα ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού και ο νόμιμος εκπρόσωπος της Ενωσης υπέγραψε το συμφωνητικό τον Ιούνιο του 2025. Ωστόσο, έκτοτε ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ Λάζαρος Κυρίζογλου δεν έχει υπογράψει το συμφωνητικό.

Στις 19 Νοεμβρίου 2025, στο πλαίσιο του έκτακτου ΔΣ της ΚΕΔΕ, συζητήθηκε εκτός ημερησίας διατάξεως το θέμα της απένταξης του έργου. Στη συζήτηση ο κ. Κυρίζογλου μίλησε για «προγραμματική σύμβαση αμφιβόλου υπόστασης», παρότι είχε προηγηθεί διεθνής ανοιχτή διαγωνιστική διαδικασία και η ανακηρυχθείσα ανάδοχος είχε προσκομίσει όλα τα αναγκαία έγγραφα και πιστοποιητικά.

Επίσης, ο πρόεδρος της Ενωσης φαίνεται ότι δεν ενημέρωσε το ΔΣ ότι δεν ήταν πρωτοβουλία του Πράσινου Ταμείου να «κοπεί» το έργο. Παρέλειψε να αναφέρει ότι είχε στείλει ο ίδιος επιστολή στην οποία δήλωνε ότι «δημιουργούνται αμφιβολίες ως προς την δυνατότητα υλοποίησης του προγράμματος και χρηματοδότησης της συμβάσης» και καλούσε το Πράσινο Ταμείο «να προχωρήσει σε ενέργειες προς αποφυγήν οποιασδήποτε οικονομικής επιβάρυνσης της ΚΕΔΕ».

Η επιστολή, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του Protagon, στάλθηκε με μόνη την απόφαση του προέδρου, χωρίς πρότερη έγκριση του ΔΣ, όπως θεσμικά προβλέπεται για τέτοιες περιπτώσεις, αφού με απόφαση του ΔΣ εντάχθηκε το έργο.

Επιπροσθέτως, τόσο στο αίτημα απένταξης προς το Πράσινο Ταμείο όσο και σε πρόσφατη εξώδικη απάντηση της ΚΕΔΕ σε εξώδικη δήλωση της αναδόχου, δεν γίνεται αναφορά στην περίοδο Ιανουαρίου – Ιουνίου 2025, κατά την οποία ολοκληρώθηκαν όλες οι τυπικές ενέργειες που προβλέπονται από τη διαγωνιστική διαδικασία (υποβολή εγγυητικών επιστολών, πρόσκληση αναδόχου για υπογραφή σύμβασης, σύγκληση ομάδας εργασίας).

Στις 26 Νοεμβρίου, κατά την συνεδρίαση του ΔΣ της ΚΕΔΕ, ενημερώνεται το σώμα για την απένταξη του έργου και ζητείται η λήψη απόφασης σχετικά με την συνέχιση ή μη του προγράμματος, με επιβάρυνση του προϋπολογισμού της ΚΕΔΕ. Ακόμη παραμένει με ερωτηματικό το γιατί δεν αξιοποιηθήκαν χρήματα του Πράσινου Ταμείου για το συγκεκριμένο έργο. Εχει λόγο το αρμόδιο υπουργείο;

