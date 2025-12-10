Οσλο: Η κόρη της Ματσάδο παρέλαβε το Νομπέλ Ειρήνης

Χωρίς την Μαρία Κορίνα Ματσάδο έγινε η απονομή τελετής του Νομπέλ Ειρήνης, την Τετάρτη στο Οσλο.

Η επικεφαλής της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας, που τιμήθηκε με το φετινό βραβείο, φέρεται να κατάφερε να φύγει από τη χώρα, αλλά όχι εγκαίρως ώστε να προλάβει να παραστεί στην τελετή.

Η Ματσάδο «είναι ασφαλής» και αναμένεται να φτάσει στη νορβηγική πρωτεύουσα το βράδυ της Τετάρτης ή το πρωί της Πέμπτης, ανακοίνωσε το Ινστιτούτο Νομπέλ.

Στη θέση της, το βραβείο παρέλαβε η κόρη της, Ανα Κορίνα Σόσα, η οποία εκφώνησε την ομιλία που είχε γράψει η βραβευμένη με το Νομπέλ Ειρήνης.

Η Ανα Κορίνα Σόσα δήλωσε, στο δημαρχείο του Οσλο, ότι η μητέρα της είναι αποφασισμένη να ζήσει σε μια ελεύθερη Βενεζουέλα και ότι «ποτέ δεν θα εγκαταλείψει αυτόν τον στόχο», καθώς παρέλαβε το βραβείο.

Το Ινστιτούτο Νομπέλ της Νορβηγίας απένειμε στη Ματσάδο το βραβείο για «τον αγώνα της για μια δίκαιη και ειρηνική μετάβαση από τη δικτατορία στη δημοκρατία» στη Βενεζουέλα.

Η κόρη της ηγέτιδας της αντιπολίτευσης, ξεκίνησε την ομιλία της αναφερόμενη στον προσωπικό αντίκτυπο που είχε το γεγονός ότι δεν μπορούσε να δει τη μητέρα της για δύο χρόνια.

Η Ματσάδο διαμένει σε άγνωστη τοποθεσία, εντός της χώρας, από τις αμφισβητούμενες προεδρικές εκλογές της Βενεζουέλας, τον Ιούλιο του 2024.

Η κόρη της είπε στο ακροατήριο: «Και καθώς περιμένω εκείνη τη στιγμή για να την αγκαλιάσω, να την φιλήσω, μετά από δύο χρόνια, σκέφτομαι τις άλλες κόρες και τους άλλους γιους που δεν μπορούν να δουν τις μητέρες τους».

Στη συνέχεια, η Σόσα διάβασε την ομιλία που είχε γράψει η μητέρα της, λέγοντας στο ακροατήριο ότι οι άνθρωποι της Βενεζουέλας, «θα αγκαλιαστούν ξανά. Θα ερωτευτούν ξανά. Θα ακούσουν τους δρόμους μας να γεμίζουν με γέλια και μουσική».

Η ίδια πρόσθεσε: «Ολες οι απλές χαρές που ο κόσμος θεωρεί δεδομένες, θα γίνουν δικές μας. Γιατί, τελικά, το ταξίδι μας προς την ελευθερία ζούσε πάντα μέσα μας. Επιστρέφουμε στον εαυτό μας. Επιστρέφουμε στο σπίτι μας».

Το κοινό στο Δημαρχείο του Οσλο, στο οποίο συμμετείχαν μέλη της νορβηγικής βασιλικής οικογένειας, χειροκρότησε θερμά τη Σόσα.

Υπήρξαν πολλές εικασίες σχετικά με το αν η Ματσάδο, θα κατάφερνε να παραβιάσει την απαγόρευση εξόδου από τη Βενεζουέλα, την οποία της έχει επιβάλει το καθεστώς Μαδούρο, για να παραστεί στην τελετή στην πρωτεύουσα της Νορβηγίας.

Σε ένα ηχητικό που δημοσιοποίησε το Ινστιτούτο Νομπέλ, η Ματσάδο είπε: «Θα είμαι στο Οσλο, είμαι καθ’ οδόν».

Ωστόσο, ο διευθυντής του Ινστιτούτου Νόμπελ, Κρίστιαν Μπεργκ Χάρπβικεν, είπε ότι η Ματσάδο αναμενόταν να φτάσει «κάποια στιγμή απόψε ή αύριο το πρωί» -πολύ αργά για την τελετή.

Νωρίτερα την Τετάρτη, το ινστιτούτο είχε δηλώσει ότι δεν γνώριζε πού βρίσκεται η Ματσάδο, προκαλώντας ανησυχία στους υποστηρικτές της.

Δύο από τα παιδιά της και η μητέρα της βρίσκονται στο Οσλο, ελπίζοντας να ξαναδούν την 58χρονη μετά τον χωρισμό τους.

Η τελευταία φορά που εμφανίστηκε δημόσια, ήταν στις 9 Ιανουαρίου, όταν μίλησε στους υποστηρικτές της σε μια συγκέντρωση διαμαρτυρίας για την ορκωμοσία του Νικολάς Μαδούρο.

Η τελετή έγινε παρουσία του βασιλιά της Νορβηγίας Χάραλντ, της βασίλισσας Σόνια, του νορβηγού πρωθυπουργού Γιόνας Γκαρ Στέρε, λατινοαμερικανών ηγετών, μεταξύ των οποίων οι πρόεδροι της Αργεντινής, Χαβιέρ Μιλέι, του Ισημερινού, Ντάνιελ Νομπόα και του Παναμά, Χοσέ Ραούλ Μουλίνο, και ακτιβιστών από τη Βενεζουέλα, που ζουν στην εξορία.

