«Πολιτικό» ζήτημα τα «γαλλικά» της Μπριζίτ Μακρόν

«Πολιτικό» ζήτημα έγινε στη Γαλλία ιδιωτική κουβεντούλα της Μπριζίτ Μακρόν με τον καλλιτέχνη Αρί Αμπιτάν, στην οποία τής ξέφυγαν και μερικά «γαλλικά».

Οι βρισιές της Μπριζίτ («είναι κακές, μ@λ@κισμένες») αφορούσαν τέσσερις ακτιβίστριες που την προηγούμενη ημέρα και φορώντας μάσκες με τη μορφή του Αμπιτάν, είχαν διακόψει την παράστασή του φωνάζοντας, «βιαστής, βιαστής!» Ο εν λόγω καλλιτέχνης είχε κατηγορηθεί στο παρελθόν για βιασμό αλλά αθωώθηκε.

Φυσικά, η στιχομυθία των δύο έγινε γνωστή στο ευρύτερο φιλοθέαμον κοινό από τους… παπαράτσι του web οι οποίοι ανέβασαν σχετικά βίντεο στα social media.

Παρενέβη ομως και το αριστερίστικο κόμμα του Μελανσόν, το οποίο συντάχθηκε με τη φεμινιστική ομάδα NousToutes. Oπως μετέδωσε η Corriere della Sera, το La France Insoumise του Ζαν-Λικ Μελανσόν εκμεταλλεύτηκε την κατάσταση για να ζητήσει την παραίτηση του Μακρόν: «Ξεκίνησε από τα δικαιώματα των γυναικών, τον μεγάλο σκοπό της θητείας του, και κατέληξε στις προσβολές. Ηρθε η ώρα να φύγουν οι Μακρόν».

Σε αυτήν την ομάδα, εξάλλου, ανήκουν και οι τέσσερις ακτιβίστριες που διαμαρτυρήθηκαν στο θέατρο, αν και ο Αμπιτάν δικάστηκε και αθωώθηκε, όπως προαναφέρθηκε, έπειτα από τρία χρόνια δικαστικών διαδικασιών.

Η Πρώτη Κυρία της Γαλλίας κατηγορείται τώρα ότι πρόδωσε τον αγώνα της καταπολέμησης της βίας εις βάρος των γυναικών, αγώνα που ο σύζυγός της είχε αναγάγει σε κολοφώνα της πρώτης προεδρικής θητείας του, το 2017.

Η ομάδα ανήρτησε το βίντεο στο Instagram, μαζί με τα απαραίτητα μηνύματα υποστήριξης όσον αφορά τη δράση των μελών της στο θέατρο.

Μία από τις κυρίες που συμμετείχαν στον ακτιβισμό με τις μάσκες και έχει το ψευδώνυμο Γκουέν δήλωσε: «Είμαστε βαθιά σοκαρισμένες και εξοργισμένες. Οι λέξεις που χρησιμοποιήθηκαν [από την κυρία Μακρόν] λένε πολλά για το όραμά τους για τα πράγματα. Το πολιτικό μήνυμα είναι εξαιρετικά σοκαριστικό. Αυτή είναι μια περαιτέρω προσβολή για τα θύματα και τις φεμινιστικές ενώσεις».

Το περιβάλλον της Πρώτη Κυρίας απάντησε ότι οι βρισιές αφορούσαν μόνο «τον ριζοσπαστικό τρόπο» των γυναικών που φορούσαν μάσκες και διέκοψαν την παράσταση. «Η Μπριζίτ Μακρόν δεν εγκρίνει τέτοιες μεθόδους».

Αλλοι μίλησαν πιο ψύχραιμα για την υπόθεση, λέγοντας ότι η προεδρική σύζυγος πρέπει να είναι πιο συγκρατημένη στις εκφράσεις της, επισημαίνοντας όμως ότι, πρώτον, οι βρισιές εξαπολύθηκαν στο πλαίσιο ιδιωτικής συζήτησης και, δεύτερον, η ομάδα απορρίπτει δικαστική απόφαση και προβαίνει σε παρανομίες ατιμώρητη.

