Αναβάλλεται η συζήτηση Μητσοτάκη – Κανέλλη στο Ωδείο Αθηνών

Αναβάλλεται η προγραμματισμένη για την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου, στις 6 το απόγευμα, συζήτηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ηλία Κανέλλη στο Ωδείο Αθηνών, η οποία εντασσόταν στον πρώτο κύκλο δημόσιων συζητήσεων «Κι αυτοί είναι η Ελλάδα – Συζητήσεις στο Ωδείο Αθηνών».

Ο Πρωθυπουργός, στις 17:45 της ίδιας ημέρας, θα συμμετάσχει σε τηλεδιάσκεψη ηγετών της Συμμαχίας των Προθύμων, την οποία οργανώνουν ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Κιρ Στάρμερ, ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν και ο καγκελάριος της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς.

Η νέα ημερομηνία της συζήτησης θα ανακοινωθεί σύντομα.

