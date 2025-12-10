Γεωργιάδης στη δίκη Novartis: «Αν με λάδωναν θα ήμουν αυτοκράτορας, όχι υπουργός»

«Έρχομαι στο δικαστήριο να υπερασπιστώ την τιμή και την υπόληψή μου»: αυτό τόνισε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης στη δίκη των δύο πρώην προστατευόμενων μαρτύρων στην υπόθεση της Novartis σε δεύτερο βαθμό.

«Η Novartis κάθε χρόνο βγάζει κέρδη, εκτός από το 2014 επί υπουργίας μου που είχε ζημία», είπε ο κ. Γεωργιάδης ως μάρτυρας. «Αν με λάδωναν για να τους καταστρέψω θα έπρεπε να είμαι αυτοκράτορας τώρα, όχι απλός υπουργός», προσέθεσε χαρακτηριστικά.

Ο υπουργός Υγείας είπε στο δικαστήριο ότι εφόσον οι δύο κατηγορούμενοι, Φιλίστορας Δεστεμπασίδης και Μαρία Μαραγγέλη, ήταν μάρτυρες στην έρευνα των αμερικανικών αρχών για τις πρακτικές της φαρμακοβιομηχανίας δεν έπρεπε να λάβουν στην Ελλάδα καθεστώς προστασίας.

Όπως σημείωσε «ένας από τους λόγους που επέλεξα να έρθω να καταθέσω στο δευτεροβάθμιο δικαστήριο είναι πως στο μεσοδιάστημα από την πρωτόδικη απόφαση προέκυψε πως οι δύο κατηγορούμενοι, Φιλίστωρ Δεστεμπασίδης και Μαρία Μαραγγέλη, υπήρξαν και μάρτυρες στην έρευνα της Αμερικής. Η τοποθέτησή τους στην Ελλάδα ως μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος ήταν παράνομη διαδικασία, γιατί νομοθετικά είχαμε αποκλείσει τη δυνατότητα αυτή εφόσον υπήρχε οικονομικό όφελος. Μέχρι και την πρωτόδικη απόφαση το αρνούνταν. Πλέον, μετά το πόρισμα Βουρλιώτη, δεν υπάρχει αμφιβολία».

Κατά τον μάρτυρα, η τότε επικεφαλής της Εισαγγελίας Διαφθοράς,Ελένη Τουλουπάκη, «παρανόμως» τους έδωσε καθεστώς προστασίας.

«Ένας εισαγγελέας δεν κατάλαβε το βλακώδες, αυτή είναι η οργή μου για την κυρία Τουλουπάκη. Το μέγεθος της χαζομάρας της κυρία Τουλουπάκη είναι ότι επί των ημερών μου μέσα σε μία ημέρα μείωσα την τιμή 6,5 χιλιάδων φαρμάκων και οΦρουζής ως εκπρόσωπος των φαρμακευτικών εταιρειών έβγαλε ανακοίνωση και ζητούσε την αποπομπή μου. Εύνοια επί των ημερών μου δεν υπήρξε καμία, αντιθέτως υπήρξε ζημία», είπε εμφανώς εκνευρισμένος και επεσήμανε: «Δεν απεδείχθη τίποτα εναντίον μου. Λυπάμαι που αυτή η λεπτομέρεια δεν έγινε γνωστή στο πρωτόδικο και τώρα δεν μπορεί να επιβληθεί μεγαλύτερη ποινή».

Ο υπουργός Υγείας δήλωσε πως οι δύο κατηγορούμενοι είχαν δόλο σε όσα ισχυρίστηκαν και τόνισε ότι κανένας από τους δύο δεν ανέφερε τίποτε για τον ίδιο, στην Αμερική:

«Στις καταθέσεις τους στην Αμερική δεν αναφέρουν απολύτως τίποτα για μένα. Δεν είναι οξύμωρο να “ξέχασαν” ότι πήρα δήθεν 2 εκατομμύρια ευρώ από τον Φρουζή στην Αμερική και να το “θυμήθηκαν”εδώ; Ο δόλος τους έγκειται ότι στην Αμερική μίλησαν για γιατρούς ενώ εδώ για πολιτικούς».

Ο υπουργός Υγείας κατέθεσε ότι γνώριζε τον πρώην αντιπρόεδρο της Novartis Κωνσταντίνο Φρουζή, με τον οποίο είχε συχνή επικοινωνία, ενώ αναφερόμενος στον ισχυρισμό του κατηγορούμενου με την κωδική ονομασία «Μάξιμος Σαράφης» ότι χρησιμοποιούσε τον εκδοτικό οίκο του για να κάνει ξέπλυμα χρήματος, είπε:

«Ειλικρινά το λέγατε αυτό και δεν γελούσατε; Ήταν εταιρεία που είχα 20 χρόνια. Την έφτιαξα γιατί ήξερα ότι 20 χρόνια μετά θα με κάνει υπουργό ο Σαμαράς και θα θέλω να ξεπλένω; Δεν ντράπηκε να το πει;»

Εισαγγελέας: «Σχετικά με τον δόλο… γιατί να πουν αυτά;»

Μάρτυρας: «Προσωπική μου εκτίμηση από όσα είπε τότε ο Πολάκης “τους πιάσαμε με τη γίδα στην πλάτη” θεωρώ ότι για κάτι τους έπιασαν και τους είπαν “δεν θα σας διώξουμε αλλά θα πείτε για πολιτικά πρόσωπα”»

Εισαγγελέας: «Στην Αμερική είπαν τα ίδια;»

Μάρτυρας: «Όχι. Δεν λένε τέτοια πράγματα. Στα διαβιβαστικά του FBI λένε για γιατρούς, όχι για πολιτικούς. Το ψέμα έχει πάει σε άλλο level εδώ. Ο συνήγορος της κατηγορουμένης έλεγε στο πρωτόδικο ότι η πελάτισσά του βιοπορίζεται με δυσκολία στη Μάλτα και τους βρήκε ο Βουρλιώτης 24 εκατ. ευρώ στην Ελβετία… Είναι που είμαστε στο εφετείο και δεν μπορείτε να βάλετε παραπάνω ποινή, που φαντάζομαι κι εσείς θα το θέλατε…»

