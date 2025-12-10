Μοναδικά δώρα στο γιορτινό M-Shop του Μεγάρου

Αυτές τις γιορτές, το M-Shop, το Κατάστημα του Μεγάρου, περιμένει με νέες προτάσεις τους μικρούς και μεγάλους φίλους του, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να βρουν δώρα με φαντασία για τους αγαπημένους, τους συναδέλφους, τους φίλους και γνωστούς. Επιλογές για όλες τις ηλικίες, στολίδια για τα Χριστούγεννα, επιλεγμένα βιβλία, CD και έργα τέχνης, αξεσουάρ και αντικείμενα για το σπίτι ή το γραφείο, επιμορφωτικά παιχνίδια για τα παιδιά αλλά και δημιουργίες αποκλειστικά για το κατάστημα του Μεγάρου, θα σας δώσουν πρωτότυπες ιδέες που ξεχωρίζουν πάντα για το γούστο και την ποιότητά τους

Στους καλαίσθητους χώρους του, και στα δύο κτίρια του Μεγάρου, μπορείτε να βρείτε είδη προσωπικών και επαγγελματικών δώρων, χειροποίητα κοσμήματα, μικρά έργα τέχνης (γλυπτά, χαρακτικά κ.ά.) με την υπογραφή γνωστών αλλά και νέων ελλήνων σχεδιαστών αποκλειστικά για το Κατάστημα του Μεγάρου, όπως στολίδια οριγκάμι της Μυρτώς Δημητρίου, φουλάρια της Αλεξάνδρας Τσουκαλά, μεταξοτυπίες του Γιώργου Ξένου και πολλαπλά του Κώστα Τσόκλη. Ακόμα, βιβλία βραβευμένα με Νόμπελ, παιδικά βιβλία συλλεκτικά προγράμματα και γραμματόσημα του Μεγάρου, και πολλές ακόμα πρωτότυπες επιλογές.

Για πρώτη φορά, το Μέγαρο δημιουργεί και τη δική του χειροποίητη σοκολάτα Dancer’s Path, σε τρεις γεύσεις, σε συνεργασία με τη βραβευμένη chocolatier Μίνα Αποστολίδη, για υπέροχες γλυκές στιγμές.

Για μια βόλτα πριν ή μετά από τις εκδηλώσεις, ή όσο τα παιδιά απολαμβάνουν κάποια παράσταση ή το Παγοδρόμιο, το M-Café και το M-Shop είναι η τέλεια επιλογή για εορταστική ατμόσφαιρα και shopping.

Δείτε εδώ το φωτογραφικό υλικό με επιλογή δώρων: M SHOP–XMAS 2025- ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΤ

Εορταστικό ωράριο λειτουργίας

10.00 – 22.00

24 & 31/12/2025 και 1, 2, 7, 8, 9/1/2026 κλειστά

Ώρες λειτουργίας καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους

M-Shop φουαγιέ των Μουσών: Καθημερινά 10:00 – 21:00

M-Shop φουαγιέ εισιτηρίων: Πριν από τις εκδηλώσεις στην Αίθουσα Χρήστος Λαμπράκης: 18:00-21:00.

Eπικοινωνία:

T: 210 7282 521 + 591

themshop@megaron.gr

