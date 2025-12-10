Φάμελλος στην ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ μετά τον εξώστη του «Παλλάς»: «Βάζουμε το πρόγραμμα πάνω από τις καρέκλες»

Στην αμήχανη θέση να πρέπει να προεδρεύσει μιας Κοινοβουλευτικής Ομάδας η οποία έχει διχαστεί μετά τα όσα έκανε και είπε ο Αλέξης Τσίπρας στο «Παλλάς» –και με πολλά μέλη της ΚΟ να αναγνωρίζουν εκείνον ως αρχηγό– βρέθηκε την Τετάρτη (10.12) ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος.

Τυπικά, ο κ. Φάμελλος συγκάλεσε την ΚΟ εν όψει τις έναρξης της συζήτησης για τον Προϋπολογισμό του 2026 στη Βουλή την Παρασκευή και είπε κάποια πράγματα ως προς αυτό:

«Με τον προϋπολογισμό η κυβέρνηση συνεχίζει την πολιτική της αδικίας», «ο προϋπολογισμός αναπαράγει ένα στρεβλό μοντέλο ανάπτυξης», «η δική μας πρόταση έχει ένα άλλο μοντέλο», «προτείνουμε να φορολογηθούν τα υπερκέρδη των καρτέλ», «οι αγρότες βρίσκονται σε απόγνωση», «είμαστε μαζί τους στα μπλόκα και τους στηρίζουμε».

Περισσότερο ενδιαφέρον, όμως, είχαν τα όσα είπε για τον ΣΥΡΙΖΑ και τον ευρύτερο χώρο της Αριστεράς στη σκιά των εξελίξεων με το υπό διαμόρφωση «κόμματος Τσίπρα».

«Την κοινωνία δεν την ενδιαφέρει ποιος θα είναι δεύτερος στις εκλογές, αλλά να φύγει η κυβέρνηση της Δεξιάς», είπε, μεταξύ άλλων, ο κ. Φάμελλος, ο οποίος υπενθύμισε στους βουλευτές ότι «ο ΣΥΡΙΖΑ έχει καταθέσει πρόταση για συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων» και για «ενιαίο ψηφοδέλτιο στις επόμενες εκλογές».

«Βάζουμε το πρόγραμμα πάνω από τις καρέκλες», προσέθεσε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, «γι’ αυτό έχουμε κάνει και κριτική σε καθυστερήσεις και αρνήσεις σε άλλα κόμματα», όπως είπε.

«Η ενότητα δεν είναι σύνθημα, είναι πολιτική επιλογή», είπε επίσης, για να αναχαιτίσει τις φυγόκεντρες δυνάμεις που αναπτύσσονται στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ μετά το «Παλλάς». «Είμαστε περήφανοι που σταθήκαμε όρθιοι έπειτα από δύο διασπάσεις… Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει μόνο έναν σκοπό: να συνεχίσει, να δυναμώνει και να μάχεται, χωρίς ιδιοτέλεια και εγωισμό».

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News