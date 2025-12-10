«Καρφιά» βουλευτών της ΝΔ σε Τσιάρα: «Τι φταίει και ξέφυγε η κατάσταση;»

Σε υψηλούς τόνους και εν μέσω πολιτικού αλλά και κοινωνικού αναβρασμού για τα αγροτικά μπλόκα πραγματοποιήθηκε η ενημέρωση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστα Τσιάρα, προς τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, με αντικείμενο το αγροτικό ζήτημα και ειδικότερα τη διαχείριση των πληρωμών του Μέτρου «23».

Στον διάλογο, στον οποίον μετέχουν πολλοί βουλευτές, ανάμεσά τους και ο Μάκης Βορίδης, ο κ. Τσιάρας προσπάθησε, σύμφωνα με πληροφορίες, να εξηγήσει ότι «οι έλεγχοι ήταν προαπαιτούμενο. Αν δεν γίνονταν έλεγχοι, θα διακινδύνευαν οι ίδιοι οι ευρωπαϊκοί πόροι».

Ο υπουργός παραδέχθηκε ότι «οι κινητοποιήσεις όντως είναι μεγάλες, κάθε μπλοκ όμως στην επικράτεια έχει τα δικά του αιτήματα. Δεν έχουν γι’ αυτόν τον λόγο οι αγρότες βγάλει συντονιστικό». Σημείωσε δε ότι «αν δεν καθίσουμε στο τραπέζι για να μιλήσουμε, θα είναι τυφλή εντελώς η διαμαρτυρία» και πρόσθεσε: «Τα βασικά τους, όμως, αιτήματα, όπως για παράδειγμα η μείωση στο κόστος παραγωγής, έχουν ικανοποιηθεί».

Οπως είπε ο κ. Τσιάρας, «κατανοούμε όλοι πως μαξιμαλιστικά αιτήματα του τύπου “εγγυημένη χαμηλή τιμή” δεν μπορούν να υπάρξουν. Οχι στην Ελλάδα, αλλά πουθενά». Σημείωσε ότι σε όποιους αγρότες μπήκαν λιγότερα χρήματα (πέραν των 2.000 δεσμευμένων ΑΦΜ), αυτό συνέβη επειδή εντοπίστηκαν ζητήματα κατά τους ελέγχους.

«Εχουμε στρατηγική εκτόνωσης της κρίσης;»

Οι εξηγήσεις του Κώστα Τσιάρα, πάντως, φαίνεται ότι δεν λειτούργησαν ως βαλβίδα αποσυμπίεσης, με αρκετούς κοινοβουλευτικούς βουλευτές να ασκούν κριτική στον υπουργό.

Η βουλευτής Μαγνησίας Ζέτα Μακρή σημείωσε ότι η συμμετοχή στα μπλόκα είναι πρωτοφανής. «Ολοι οι δικοί μας είναι μέσα. Τι φταίει και επικοινωνιακά η κατάσταση ξέφυγε;» διερωτήθηκε.

Ο βουλευτής Καρδίτσας Τέλης Σπανιάς επισήμανε ότι «θα έπρεπε να μην πάρουν τα χρήματα από τους λογαριασμούς για τον ΕΛΓΑ. Να βρεθεί ένας τρόπος να μη γίνει αυτό».

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του ΕΛΓΑ, Ανδρέας Λυκουρέντζος, απάντησε πως θα υπήρχε πρόβλημα νομιμότητας αν γινόταν αυτό. «Σε λίγα σχετικά άτομα παρουσιάστηκε το ζήτημα αυτό. Οι ίδιοι οι αγρότες εδώ και τριάντα χρόνια επιλέγουν τον τρόπο πληρωμής των εισφορών αυτών. Σε όσους αφαιρέθηκαν τα χρήματα αυτά, παρακρατήθηκαν με τη θέλησή τους. Επειδή έχουν δηλώσει, δηλαδή, παρακράτηση μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ» είπε.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πολλοί βουλευτές θέτουν το ζήτημα των ατελών πληρωμών για το «Μέτρο 23» που προκάλεσε και τη χθεσινή αντίδραση των βουλευτών της ΝΔ, και το θέμα του ΑΤΑΚ για τα χωράφια. Κατά πηγές, βουλευτές αμφισβητούν το μοντέλο μεταφοράς των αρμοδιοτήτων του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ.

Ο βουλευτής Ανδρέας Κατσανιώτης σχολίασε πως «και στις εφορίες πιάστηκαν επίορκοι εφοριακοί. Και στα τελωνεία πιάστηκαν. Δεν κλείσαμε όμως ούτε τις εφορίες ούτε τα τελωνεία».

Ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Μάκης Βορίδης, είπε: «Εχουμε στρατηγική εκτόνωσης της κρίσης; Γιατί δεν βλέπω κάτι τέτοιο».

«Τρώμε πολύ ξύλο έξω, άλλα να πούμε και τα καλά: Στη Μαγνησία το μέτρο 23 έχει πληρωθεί ικανοποιητικά», είπε από την πλευρά του ο βουλευτής Χρήστος Μπουκώρος.

Αραμπατζή σε Τσιάρα: «Εσείς αργήσατε»

Στην παρατήρηση, δε, του υπουργού περί βιασύνης στην παρέμβαση των έξι βουλευτών της ΝΔ, η βουλευτής Σερρών του κυβερνώντος κόμματος Φωτεινή Αραμπατζή (η οποία, σημειωτέον, συμμετείχε στην ενημέρωση από τον κ. Τσιάρα) απάντησε δηκτικά ότι μάλλον το υπουργείο και ο ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν αυτοί που άργησαν να απαντήσουν, αφήνοντας έτσι σαφείς αιχμές για την ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.

«Δεν ζητούμε», δήλωσε στο ραδιόφωνο των «Παραπολιτικών», «ούτε προνομιακή μεταχείριση ούτε πολιτικές χάρες. Ζητούμε το αυτονόητο: να πληρωθούν οι πραγματικοί δικαιούχοι του Μέτρου 23. Παραγωγοί που ελέγχθηκαν, όπως προβλέπει τόσο η εθνική όσο και η ενωσιακή νομοθεσία, με διοικητικό, επιτόπιο και διασταυρωτικό έλεγχο έως τις 30 Ιουνίου 2025, όπως όριζε η υπουργική απόφαση. Ανθρωποι που κρίθηκαν οριστικά δικαιούχοι με επίσημη απόφαση της Γενικής Γραμματέως του ΥΠΑΑΤ στις 30 Οκτωβρίου 2025».

«Η νομιμότητα, συνεπώς, δεν αμφισβητείται. Το κράτος μίλησε. Και όταν το κράτος μιλάει θεσμικά, οφείλει να πράττει αντίστοιχα», παρατήρησε με τη σειρά της, για να καταλήξει:

«Σε ό,τι αφορά τα περί βιασύνης μας στην ανακοίνωση, όπως τη χαρακτήρισε ο κ. υπουργός, επιτρέψτε μου να πω ότι μάλλον το ΥΠΑΑΤ και ο ΟΠΕΚΕΠΕ άργησαν να απαντήσουν. Είθισται, χρόνια τώρα, και είναι οφειλόμενο, με το τέλος κάθε πληρωμής το υπουργείο και ο ΟΠΕΚΕΠΕ να εκδίδει ανακοίνωση για την πορεία της πληρωμής. Αυτό δεν έγινε, αφήνοντας στο σκοτάδι χιλιάδες αποκλεισμένους παραγωγούς που, επαναλαμβάνω, έχουν κριθεί οριστικά δικαιούχοι».

