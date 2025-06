«Βόμβα» Μασκ: Το όνομα του Τραμπ είναι στη λίστα Επστάιν

«Βόμβα μεγατόνων» έριξε ο Ελον Μασκ, υποστηρίζοντας ότι το όνομα του Ντόναλντ Τραμπ περιλαμβάνεται σε απόρρητα έγγραφα της κυβέρνησης των ΗΠΑ που σχετίζονται με τον Τζέφρι Επστάιν, καταδικασμένο δράστη σεξουαλικών εγκλημάτων και πρώην χρηματοοικονομικό σύμβουλο.

Η δήλωσή του έρχεται εν μέσω δημόσιας και σφοδρής αντιπαράθεσης ανάμεσα στους δύο από τους ισχυρότερους άνδρες στον κόσμο. Ο Τραμπ κατηγόρησε τον επικεφαλής της Tesla ότι πάσχει από το «σύνδρομο τραμπικής εμμονής», ενώ ο Μασκ αντέτεινε ότι ο πρώην πρόεδρος κέρδισε τις εκλογές αποκλειστικά χάρη στη δική του υποστήριξη.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Μασκ αναφέρθηκε στην υποτιθέμενη εμπλοκή του Τραμπ στους φακέλους Επστάιν, χωρίς ωστόσο να παραθέτει αποδείξεις.

Λίγο αργότερα, ο Μασκ απάντησε «Ναι» σε χρήστη που έγραψε ότι «ο Τραμπ πρέπει να καθαιρεθεί και να τον αντικαταστήσει ο Τζ. Ντ. Βανς», εκφράζοντας έτσι ανοιχτά τη στήριξή του σε μια πιθανή παραπομπή του πρώην προέδρου.

Time to drop the really big bomb:@realDonaldTrump is in the Epstein files. That is the real reason they have not been made public.

Have a nice day, DJT!

— Elon Musk (@elonmusk) June 5, 2025