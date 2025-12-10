Μακρόν, Μερτς και Στάρμερ είχαν 40λεπτη συνομιλία με τον Τραμπ για την Ουκρανία

Τηλεδιάσκεψη με τον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ για τις εξελίξεις στην Ουκρανία, είχαν την Τετάρτη ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, ο γερμανός καγκελάριος Φριντριχ Μερτς και ο βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Σταρμερ.

Σύμφωνα με το Ελιζέ οι ηγέτες συζήτησαν για τις τελευταίες εξελίξεις στο Ουκρανικό και την διαμεσολαβητική πρωτοβουλία των Ηνωμένων Πολιτειών, χαιρετίζοντας τις προσπάθειες του αμερικανού προέδρου για την επίτευξη μίας διαρκούς και σταθερής ειρήνης στην Ουκρανία, ώστε να τεθεί ένα τέλος στην αιματοχυσία.

Συμφωνήθηκε, πάντα σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση, οι προσπάθειες να ενταθούν και να συνεχιστούν τις επόμενες ημέρες.

Το τηλεφώνημα κράτησε 4ο λεπτά ενώ οι τρεις ηγέτες τόνισαν πως πρόκειται για μία κρίσιμη στιγμή για την Ουκρανία, για το λαό της και για την κοινή ευρώ-ατλαντική ασφάλεια.

Οι Μακρόν και Στάρμερ θα προεδρεύσουν την Πέμπτη μιας νέας συνόδου της λεγόμενης «Συμμαχίας των Προθύμων» όπου μετέχουν χώρες που υποστηρίζουν την Ουκρανία και προτίθενται να της παράσχουν «εγγυήσεις ασφαλείας» στο πλαίσιο μιας μελλοντικής κατάπαυσης του πυρός ή μιας ειρηνευτικής συμφωνίας.

