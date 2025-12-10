Με μη επανδρωμένα ελικοπτέρα CAMCOPTER S-100 οι FDI HN (Belharra)

Καθώς ο χρόνος μετρά πλέον αντίστροφα για την ιστορική 18η Δεκεμβρίου 2025 – ημέρα ύψωσης της ελληνικής σημαίας στη φρεγάτα Βelharra F-601 «Κίμων» -την πρώτη κύρια μονάδα επιφανειας που αποκτά εδώ και 26χρονια το Πολεμικό Ναυτικοό και πρώτη από τις συνολικά τέσσερις FDI ΗΝ (Frégate de Défense et d’Intervention) που θα ενταχθούν τα επόμενα χρόνια στον Στόλο- προχωρά και ο σχεδιασμός για τη βέλτιστη ενίσχυση του εξοπλισμού τους, τόσο σε επίπεδο οπλισμού, όσο και διαθέσιμων μέσων.

Μεταξύ των προγραμμάτων για το ΠΝ που εγκρίθηκαν κατά τη συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ της Τρίτης (αναβάθμιση τηλεχειριζόμενων υποβρυχίων οχημάτων ναρκοπολέμου, τύπου PLUTOPLUS, για τα ναρκοθηρευτικά του Στόλου, προμήθεια 52 αντιβαλλιστικών και αντιαεροπορικών κατευθυνόμενων βλημάτων RAM, συνολικού κόστους €74 εκατ., αναβάθμσιη τεσσάρων κύριων πυροβόλων στις φρεγάτες ΜΕΚΟ-200ΗΝ), ήταν και η απόκτηση τεσσάρων μη επανδρωμένων ελικοπτέρων CAMCOPTER S-100, συνολικού κόστους €44 εκατ. για τις τέσσερις FDI.

Λίγες ημέρες μετά την έπαρση της γαλανόλευκης, ο «Κίμων» θα κάνει το πρώτο του ταξίδι με προορισμό τη Βρέστη, όπου και θα παραλάβει τον οπλισμό του

Παράλληλα -και πέρα από τον βασικό οπλιαμό των νέων φρεγατών κλάσης «Κίμων» (δείτε επιγραμματικά κάτω)- η προοπτική προμήθειας πυραύλων SCALP Naval (MdCN), σε συνδυασμό με την πρόβλεψη για εκτοξευτήρες SYLVER A70 στον «Θεμιστοκλή», την τέταρτη FDI σε διαμόρφωση Standard 2++, αποτελεί από μόνη της ένα ακόμη ορόσημο για το Πολεμικό Ναυτικό που εισέρχεται πλέον στη νέα εποχή των στρατηγικών όπλων μεγάλης εμβέλειας.

Ο βασικός οπλισμός της F-601 «Κίμων»: Αντιαεροπορική Άμυνα: 32 πύραυλοι MBDA Aster (σε διαφορετικές εκδόσεις, π.χ., Aster 15/30).

Αντιπλοϊκοί Πύραυλοι: 8 πύραυλοι MBDA Exocet MM40 Block 3c.

Εγγύς Αμυνα (CIWS): Σύστημα RAM.

Πυροβόλο 76mm

Τορπίλες: τέσσερις τορπιλοσωλήνες για τορπίλες MU90.

Ηλεκτρονικός Πόλεμος/Αντίμετρα: Εκτοξευτές αντιμέτρων CANTO. Με την τελική διαμόρφωση Standard 2++ προβλέπεται δε (όπως έχει προαναγγείλει και ο ίδιος ο υπουργός Εθνικής Αμυνας), η ενσωμάτωση στις νέες φρεγάτες των ευρωπαϊκών πυραύλων cruise μεγάλης εμβέλειας ELSA (European Long Range Strike Approach).

Γίνεται έτσι αντιληπτό ότι η απόκτηση τέτοιων πυραύλων, εμβέλειας 1.000–2.000 χλμ., με προηγμένα συστήματα καθοδήγησης και αποφυγής παρεμβολών, για τις FDI HN, σηματοδοτούν τη μετατροπή του Στόλου από καθαρά αμυντικό, σε δύναμη αποτροπής στρατηγικής κρούσης και βασικό πυλώνα της εθνικής αεράμυνας σε μεγάλες αποστάσεις.

Και αυτό όταν ως πλωτά κέντρα αεράμυνας περιοχής, οι FDI HN θα βρίσκονται -ήδη από το επόμενο έτος- σε σύνδεση, ανταλλάσσοντας τακτική εικόνα σε πραγματικό χρόνο, με τα μαχητικά της Πολεμικής Αεροπορίας -τα Rafale, τα αναβαθμισμένα F-16 Viper και προς το τέλος της δεκαετίας με τα F-35-. δημιουργώντας ένα διακλαδικό πλέγμα στρατηγικής κρούσης.

Γι’ αυτό και η 18η Δεκεμβρίου είναι μία ιστορική ημέρα για το Πολεμικό Ναυτικό και συνολικά για τη στρατιωτική ισχύ της χώρας.

Η ύψωση της γαλανόλευκης στον ιστό της F-601 «Κίμων» και ο κατάπλους, λίγες ημέρες αργότερα, της νέας υπερσύγχρονης φρεγάτας και των 128 μελών του πληρώματός της στον ναύσταυθμο της Σαλαμίνας, δεν αποτελεί ιστορικό ορόσημο μόνο επειδή το ΠΝ αποκτά για πρώτη φορά έπειτα από 26 χρόνια, κανούργια κύρια μονάδα επιφανείας, αλλά διότι με την προσθήκη και των επόμενων FDI HN, «Νέαρχος», «Φορμίων» και «Θεμιστοκλής», σηματοδοτεί τη συνολική και συνάμα εντυπωσιακή αλλαγή δόγματος στη στρατηγική αποτροπής της χώρας.

Μετά την υπεροπλία στον αέρα (με Rafale, F-16 Viper και σύντομα F-35), η Ελλάδα αποκτά ισχυρή αποτρεπτική ικανότητα και στη θάλασσα. Οι FDI HN εντάσσονται στο νέο δόγμα αποτροπής των Ενόπλων Δυνάμεων, όπως το παρουσίασε πρόσφατα ο υπουργός Εθνικής Αμυνας, Νίκος Δένδιας. Σύμφωνα με αυτό «η υπεράσπιση του χώρου του Αιγαίου ανατίθεται σε πυραυλικό πυροβολικό» [εξ ου και η έγκριση της προμήθειας των 36 PULS MLRS (Multiple Launch Rocket Systems] , σημείωσε ο υπουργός (φράση που κάποιοι έσπευσαν αμέσως να διαστρεβλώσουν, παρουσιάζοντας την ως μειωτική για το Πολεμικό Ναυτικό). Εξηγώντας (και για τους βιαστικούς) ότι με το τρόπο αυτόν «απελευθερώνεται ένα μεγάλο κομμάτι του Στόλου, ιδίως οι νέες μονάδες, τις οποίες θα αποκτήσουμε», δηλ. οι 3+1 Belharra και οι μεταχειρισμένες Bergamini.

«Σε λίγες ημέρες θα έχω την ευκαιρία να παραλάβω την πρώτη φρεγάτα Belharra, στη Γαλλία, και να δω τη στιγμή που θα υψώσουμε την ελληνική σημαία», αναφώνησε ο υπουργός Εθνικής Αμυνας και το νέο δόγμα , κατέληξε, «απελευθερώνει τον “Κίμωνα”, τις επόμενες φρεγάτες Belharra, τις ιταλικές φρεγάτες Bergamini, τις οποίες θα αποκτήσουμε, από τη χωρική ανάγκη να περιορίζονται αμυντικά στο Αιγαίο.

»Απελευθερωμένα τα πλοία από τον ρόλο της χωρικής υπεράσπισης, ώστε να μπορέσουν να λειτουργήσουν ως δυνάμεις αποτροπής ελεύθερα, στον ευρύτερο θαλάσσιο χώρο της Ανατολικής Μεσογείου».

