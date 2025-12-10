Φοινικούντα: Συνελήφθη ο ανιψιός του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και επιχειρηματίας φίλος του

Το κουβάρι του άγριου εγκλήματος της διπλής δολοφονίας στο κάμπινγκ της Φοινικούντας τον περασμένο Οκτώβριο άρχισε να ξετυλίγεται το μεσημέρι της Τετάρτης (10.12) με την έκδοση τριών νέων ενταλμάτων για την υπόθεση.

Τα εντάλματα –και τα τρία για ηθική αυτουργία– αφορούν: α) τον ανιψιό του ιδιοκτήτη-θύματος, έναν επιχειρηματία φίλο του ανιψιού από την Αθήνα και ακόμα ένα άτομο.

Ο ανιψιός του 68χρονου θύματος και ο επιχειρηματίας συνελήφθησαν στην Αθήνα και μεταφέρθηκαν στο Τμήμα Ανθρωποκτονιών. Αναμένεται την Πέμπτη να οδηγηθούν στον εισαγγελέα. Ο τρίτος αναζητείται από την ΕΛ.ΑΣ. στην Καλαμάτα.

Στα μέσα του Νοεμβρίου, ειδικό κλιμάκιο της Αστυνομίας είχε κάνει έρευνα σε δύο καταστήματα που διατηρεί ο 32χρονος επιχειρηματίας στο κέντρο της Αθήνας, ενώ εκ νέου έρευνα πραγματοποιήθηκε στο κάμπινγκ στη Φοινικούντα αλλά και στο σπίτι του ιδιοκτήτη.

Αστυνομικοί είχαν κάνει έφοδο σε μια καφετέρια στο Κολωνάκι και ένα ακόμα κατάστημα στην περιοχή του Συντάγματος, που ανήκουν σε φίλο του ανιψιού, ο οποίος θεωρείτο και μοναδικός αυτόπτης μάρτυρας του διπλού φονικού.

Υπενθυμίζεται ότι ο ιδιοκτήτης των καταστημάτων είχε ήδη καταθέσει στην ανακρίτρια, καθώς ήταν ο πρώτος άνθρωπος με τον οποίο είχε επικοινωνήσει ο ανιψιός του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ. Οπως είχε καταθέσει, του είχε αναφέρει τη δολοφονία του θείου του και του επιστάτη του κάμπινγκ.

Στην καφετέρια στο Κολωνάκι εργαζόταν και ο ένας από τους δύο 22χρονους που είχαν συλληφθεί στα μέσα Οκτωβρίου, μαζί με ένα ακόμη άτομο για το διπλό φονικό, ομολογώντας συνέργεια στο έγκλημα.

