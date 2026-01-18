Την ένταση μεταξύ Κίνας-Ιαπωνίας την πληρώνει… το σάκε

Το σάκε είναι το τελευταίο θύμα της έντονης διπλωματικής διαμάχης μεταξύ Κίνας και Ιαπωνίας, η οποία μαίνεται εδώ και μήνες, με τις εξαγωγές του διάσημου ιαπωνικού οινοπνευματώδους ποτού στη Χώρα του Δράκου να υφίστανται σημαντικές καθυστερήσεις στα τελωνεία.

«Μετά την πρόσφατη άφιξη των προϊόντων στην Κίνα, οι τελωνειακές διαδικασίες για το σάκε και άλλα ιαπωνικά τρόφιμα διήρκεσαν περισσότερο από το συνηθισμένο (από αρκετές εβδομάδες έως έναν μήνα) ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις η διάρκεια εκτελωνισμού διπλασιάστηκε», μετέδωσε το ιαπωνικό πρακτορείο Kyodo.

Τα τελευταία αυτά κωλύματα συνδέονται με την αντίδραση της Κίνας στη δήλωση της πρωθυπουργού της Ιαπωνίας Σανάε Τακάιτσι –η οποία στις 7 Νοεμβρίου είχε χαρακτηρίσει μια μελλοντική κινεζική επίθεση στην Ταϊβάν «υπαρξιακή απειλή» για την πατρίδα της– ότι το Τόκιο θα μπορούσε να αναλάβει ακόμη και στρατιωτική δράση.

Επειτα, θέλοντας να κατευνάσει τα πνεύματα, προσδιόρισε πως είπε ό,τι είπε λαμβάνοντας υπόψη το «χειρότερο σενάριο», ωστόσο το Πεκίνο είχε ήδη εξοργιστεί, λαμβάνοντας στη συνέχεια μέτρα κατά των εισαγωγών ψαριών και θαλασσινών από την Ιαπωνία, προτρέποντας τους πολίτες του να μην ταξιδεύουν στη Χώρα του Ανατέλλοντος Ηλίου και ακυρώνοντας συναυλίες και εκδηλώσεις. Παράλληλα, οι Κινέζοι κατήγγειλαν την «επιστροφή των μιλιταριστικών δαιμόνων της Ιαπωνίας», όπως συνοψίζει σε ανταπόκρισή του από το Πεκίνο ο Τζανλούκα Μόντολο, ανταποκριτής της La Repubblica στην κινεζική πρωτεύουσα.

Οσο για το σάκε, το τελευταίο θύμα αυτής της διπλωματικής διένεξης, η Κίνα είναι η μεγαλύτερη ξένη αγορά για το εθνικό ποτό της Ιαπωνίας, με τις εξαγωγές να ανέρχονται στο ποσό των 11,6 δισ. γιεν το 2024 (περίπου 63 εκατ. ευρώ). Πλέον, όμως, σημαντικές καθυστερήσεις στον εκτελωνισμό των φορτίων καταγράφονται σε πολλά κινεζικά λιμάνια, περιλαμβανομένων των Τιαντζίν και Σεντζέν, ενώ οι Κινέζοι δεν δείχνουν να είναι πρόθυμοι να εκτονώσουν την κρίση.

Την προηγούμενη εβδομάδα το Πεκίνο ανακοίνωσε την απαγόρευση εξαγωγών στην Ιαπωνία προϊόντων διπλής χρήσης (με πολιτικές και στρατιωτικές εφαρμογές) μεταξύ των οποίων θα μπορούσαν να περιλαμβάνονται και οι σπάνιες γαίες (η Wall Street Journal έγραψε σχετικά ότι η Κίνα έχει ήδη αρχίσει να περιορίζει τις εξαγωγές, αν και ούτε το Πεκίνο ούτε το Τόκιο το έχουν επιβεβαιώσει). Επιπλέον, βρίσκεται εν εξελίξει αντιμονοπωλιακός έλεγχος για το διχλωροσιλάνιο (απαραίτητο για την κατασκευή ημιαγωγών) που εισάγεται από την Ιαπωνία.

Σχολιάζοντας την είδηση για τις καθυστερήσεις στις τελωνειακές διαδικασίες, εκπρόσωπος της κυβέρνησης του Τόκιο δήλωσε τις προηγούμενες ημέρες ότι είναι «σημαντικό οι εμπορικές συναλλαγές να διεξάγονται απρόσκοπτα». Οσον αφορά τις σπάνιες γαίες, η Ιαπωνία βασίζεται στην Κίνα για το 70% των εισαγωγών της, ενώ σύμφωνα με όσα έγραψε η εφημερίδα China Daily, το Πεκίνο εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο αυστηροποίησης των διαδικασιών εξαγωγής σπάνιων γαιών στην Ιαπωνία.

Η Wall Street Journal ανέφερε από την πλευρά της ότι «η θεώρηση των αιτήσεων για άδειες εξαγωγής προς την Ιαπωνία έχει ανασταλεί» καθώς και ότι νέοι περιορισμοί «αφορούν ολόκληρη τη βιομηχανία της Ιαπωνίας, όχι μόνο τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον αμυντικό τομέα».

Ο ιάπωνας υπουργός Εμπορίου Ριοσέι Ακαζάβα αρνήθηκε να σχολιάσει, δηλώνοντας απλώς ότι το Τόκιο «αναλύει την κατάσταση». Σε μια προσπάθεια να μειώσει την εξάρτησή της από την Κίνα, η Ιαπωνία άρχισε αυτό που περιγράφεται ως η πρώτη απόπειρα στον κόσμο εξόρυξης σπάνιων γαιών κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας και σε βάθος 6.000 μέτρων: την περασμένη Δευτέρα το πλωτό γεωτρύπανο Chikyu σάλπαρε από το λιμάνι του Σιμίζου με προορισμό τα ύδατα πέριξ του Μινάμι Τορισίμα, μιας κοραλλιογενούς ατόλης στον βορειοδυτικό Ειρηνικό Ωκεανό, περί τα 1.900 χλμ. νοτιοανατολικά του Τόκιο.

Τις προηγούμενες εβδομάδες το Πεκίνο συνέχισε να καταγγέλλει την υποτιθέμενη επιθυμία της νέας κυβέρνησης της υπερσυντηρητικής πρωθυπουργού της Ιαπωνίας να αναθεωρήσει τις τρεις μη πυρηνικές αρχές της χώρας (της μη παραγωγής, τη μη κατοχής και της μη εισαγωγής πυρηνικών όπλων), καθώς και το πενταετές πρόγραμμα αναβάθμισης της εθνικής άμυνας, με στόχο την αύξηση των αμυντικών δαπανών στο 2% του ΑΕΠ.

Δύο κινεζικές δεξαμενές σκέψης δημοσίευσαν πρόσφατα μια έκθεση σύμφωνα με την οποία «η Ιαπωνία έχει παραγάγει και αποθηκεύσει πλουτώνιο σε ποσότητες που υπερβαίνουν κατά πολύ τις πραγματικές ανάγκες του πολιτικού πυρηνικού της προγράμματος». Στην έκθεση επισημαίνεται επίσης πως «αν οι δεξιές δυνάμεις της Ιαπωνίας είναι ελεύθερες να αναπτύσσουν ισχυρά επιθετικά όπλα ή ακόμα και να κατέχουν πυρηνικά όπλα, αυτό θα φέρει για άλλη μια φορά την καταστροφή στον κόσμο».

Καθώς το Πεκίνο σκληραίνει τη στάση του απέναντι στο Τόκιο, αυξάνεται ο αριθμός των Ιαπώνων που δεν βλέπουν με καλό μάτι την Κίνα. Πρόσφατη δημοσκόπηση που εκπονήθηκε για λογαριασμό της κυβέρνησης δείχνει ότι οι Ιάπωνες θεωρουν την αυξανόμενη στρατιωτική ισχύ της Κίνας ως την κύρια απειλή για την ασφάλεια της χώρας τους: το 68% των ερωτηθέντων ανέφεραν την Κίνα ως βασική αιτία ανησυχίας, κατατάσσοντάς την πρώτη στη λίστα, πάνω ακόμα και από τη Βόρεια Κορέα, για πρώτη φορά από το 2015.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News