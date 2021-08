Τα αμέτρητα ψηλοτάκουνα του Prince

Ανδρες, γυναίκες, μαύροι, λευκοί, νέοι και ηλικιωμένοι, όλοι όσοι επισκέπτονται το Paisley Park στο Τσανχάσεν της Μινεσότα για να δουν την έκθεση «The Beautiful Collection: Prince’s Custom Shoes» τρελαίνονται κυριολεκτικά. Στο μουσείο, που κάποτε ήταν η κατοικία του Πρινς Ρότζερς Νέλσον και ταυτόχρονα στούντιο παραγωγής, εκτίθενται περισσότερα από 300 ζευγάρια παπούτσια του πρίγκιπα της ποπ.

Γόβες στιλέτο, υφασμάτινα μποτάκια με ψηλά τακούνια, αλλά και μπότες μέχρι το γόνατο και πλατφόρμες, νούμερο 40, όλα φτιαγμένα κατά παραγγελία, προβάλλονται φωτισμένα από πίσω, με τις σόλες και τα υφάσματά τους επιμελώς καθαρισμένα και απολυμασμένα, και γεμισμένα έτσι ώστε η φόρμα τους να είναι άψογα αποκατεστημένη, απελευθερώνοντάς μας από τα πρότυπα φύλου και τις παντόφλες της πανδημίας γράφει στους New York Times η Σάλι Φράνσον.

Στην έκθεση παρουσιάζονται, βεβαίως, τα χειροποίητα μποτάκια με τα ζωγραφισμένα σύννεφα, ασορτί με το κοστούμι που φορούσε στο βίντεο κλιπ «Raspberry Beret», αλλά και τα παπούτσια πατίνια, που βρέθηκαν μετά τον θάνατο του ποπ σταρ σε μια τσάντα.

Ηταν «τα πιο παράξενα που είχα δει», με φωτάκια στις ρόδες, που έβγαζαν πολύχρωμους σπινθήρες καθώς γύριζαν, γράφει στο βιβλίο του «Mo’ Meta Blues: The World According to Questlove» ο Questlove, frontman του συγκροτήματος The Roots, ο οποίος αποκάλυψε την ύπαρξή τους.

Στη συλλογή υπάρχουν επίσης τα χρυσαφί μποτάκια του με μεταλλικά στίκερ, που γράφουν «Get Wild» στη μύτη και «Free Music» στα τακούνια. Ο Πρινς είχε φορέσει αυτό το ζευγάρι το 1995 σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τα συμβόλαια ηχογράφησης της Warner Brothers, που τα θεωρούσε σκέτη εκμετάλλευση. Για τον λόγο αυτό μάλιστα άλλαξε το όνομά του χρησιμοποιώντας προσωρινά ένα ιερογλυφικό σύμβολο που ήταν αδύνατον να προφερθεί.

Σε ένα ζευγάρι έχει πέσει κερί (ο Πρινς αγαπούσε τα κεριά), ένα άλλο έχει γρατζουνιές καλυμμένες με ροζ μαρκαδόρο, ενώ πολλά ζευγάρια έχουν καψίματα τριβής, που προκλήθηκαν από τον θρυλικό χορό του ποπ σταρ. «Αν υπάρχει λεκές ή σημάδι, παραμένει στο παπούτσι», είπε στη Σάλι Φράνσον των New York Times, ο Μιτς Μαγκουάιρ, επιμελητής της έκθεσης, προσθέτοντας ότι «είναι μέρος της ιστορίας του».

Προθήκες με παπούτσια του Πρινς στο Paisley Park

Το 2019 το «Estate of Prince Rogers Nelson» ανέλαβε τη διαχείριση του Paisley Park και τις επισκέψεις στο συγκρότημα, το οποίο έφτιαξε ο Πρινς το 1987, και ήταν επιθυμία του να ανοίξει κάποτε στο κοινό με εκθέσεις, συναυλίες και άλλες εκδηλώσεις. Δεν επιτρέπονται φωτογραφίες και βίντεο, ενώ οι επισκέπτες της έκθεσης «The Beautiful Collection», επιτρέπεται να μείνουν στον χώρο μόνο 15 λεπτά.

Να σημειωθεί ότι στις αποθήκες του κτιρίου υπάρχουν πάνω από 900 ζευγάρια ψηλοτάκουνων υποδημάτων, τα οποία ο κ. Μαγκουάιρ ελπίζει ότι θα εκτεθούν επίσης κάποια στιγμή. Ακόμη, από την έκθεση απουσιάζουν οι αναφορές στις συνέπειες των ψηλών τακουνιών, που φορούσε αποκλειστικά ο Πρινς επί τέσσερις δεκαετίες, συμπεριλαμβανομένης μιας χειρουργικής επέμβασης στο ισχίο και της τεκμηριωμένης χρήσης αναλγητικών οπιοειδών και της υπερβολικής δόσης, που οδήγησε στον θάνατό του το 2016.

