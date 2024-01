Νέα διαμάχη: Σε ποιον ανήκει το φεγγάρι;

Τι σχέση μπορεί να έχει το Εθνος των Νάβαχο, δηλαδή οι αυτόχθονες Αμερικανοί των φυλής Νάβαχο στην Αριζόνα των ΗΠΑ, με την πρώτη αμερικανική αποστολή στη Σελήνη εδώ και 51 χρόνια; Και όμως, συνδέονται μεταξύ τους και οδηγούν σε ένα μέγα φιλοσοφικό (και ίσως στο μέλλον πιο πρακτικό) ερώτημα: σε ποιον ανήκει το φεγγάρι.

Ας τα πάρουμε με τη σειρά. Στις 8 Ιανουαρίου εκτοξεύθηκε από το Ακρωτήριο Κανάβεραλ, στη Φλόριντα, το μη επανδρωμένο διαστημικό σκάφος Peregrine. Στόχος του (που όπως όλα δείχνουν δεν επετεύχθη) ήταν να γίνει η πρώτη αμερικανική αποστολή εδώ και 51 χρόνια που θα ολοκλήρωνε μια ήπια προσελήνωση.

Οπως σημείωσε το Euronews, πρόκειται για την πρώτη αποστολή που πραγματοποιείται από ιδιωτική εταιρεία. To διαστημικό σκάφος Peregrine της Astrobotic «μεταφέρει επίσης πολιτιστικά αντικείμενα, όπως φωτογραφίες, σχέδια, ηχογραφήσεις, χρονοκάψουλες και αποτεφρωμένα ανθρώπινα λείψανα, που έχουν σταλεί από ιδιωτικές εταιρείες. Μια από αυτές τις χρονοκάψουλες περιέχει το DNA του διάσημου βρετανού συγγραφέα επιστημονικής φαντασίας Αρθουρ Κλαρκ».

Εως την ώρα που γράφονταν αυτές οι γραμμές το Peregrine δεν είχε καταφέρει να προσανατολιστεί όπως προοριζόταν από τον αρχικό σχεδιασμό, ώστε οι συλλέκτες ηλιακής ενέργειας να φορτίσουν τις μπαταρίες του. Ετσι, θεωρείται περίπου βέβαιο ότι ο στόχος της προσελήνωσης δεν θα επιτευχθεί.

Ωστόσο, το θέμα μας είναι αλλού. Διότι ενόψει της εκτόξευσης, στις 21 Δεκεμβρίου 2023, ο πρόεδρος του Εθνους των Νάβαχο, Μπούου Νίγκρεν, έστειλε ανοιχτή επιστολή στη NASA και στο υπουργείο Μεταφορών των ΗΠΑ, σημειώνοντας τα εξής: «Βλέπουμε το φεγγάρι ως μέρος της πνευματικής μας κληρονομιάς, ως αντικείμενο ευλάβειας και σεβασμού. Η προσεδάφιση ανθρώπινων λειψάνων στο φεγγάρι ισοδυναμεί με βεβήλωση αυτού του ιερού χώρου».

Οπως σημειώνεται σε Newsletter της ιστοσελίδας NowThis News, αφότου η φυλή Νάβαχο επέπληξε τη NASA για την αποστολή της τέφρας του πλανητικού γεωλόγου Γιουτζίν Σουμέικερ στο φεγγάρι το 1998, η υπηρεσία εξέδωσε τόσο μια συγγνώμη για την πράξη αυτή όσο και μια υπόσχεση να διαβουλευτεί με τις φυλές πριν από «οποιεσδήποτε περαιτέρω αποστολές που θα μεταφέρουν ανθρώπινα λείψανα στη Σελήνη».

Επιπλέον, η κυβέρνηση Μπάιντεν είχε αποφασίσει να διαβουλεύεται με τις φυλές για όλα τα θέματα που τις επηρεάζουν. Μάλιστα, υπέγραψε με τη φυλή των Νάβαχο και ένα Μνημόνιο το 2021.

Λεπτομέρεια: Οπως έγραψε το Protagon τον Νοέμβριο του 2020, οι αυτόχθονες αμερικανοί ψηφοφόροι, οι οποίοι αποτελούν το 6% του εκλογικού σώματος στην Πολιτεία της Αριζόνα, πήγαν μαζικά (και έφιπποι) στις κάλπες και ψήφισαν εναντίον του Ντόναλντ Τραμπ και υπέρ του Τζο Μπάιντεν…

PRESS CONFERENCE ALERT-I will be holding a press conference today at 3p.m. (MST) via Zoom to deliver remarks on the NASA planned Jan. 8 launch of the United Launch Alliance’s Vulcan Centaur rocket to the moon that will carry cremated human remains despite Tribal consultations. pic.twitter.com/PTTGNCi99b

— Navajo Nation President Buu Nygren (@BuuVanNygren) January 5, 2024