Εκατομμύρια βακτήρια ελλοχεύουν στο ντους – να ανησυχούμε;

Οταν μπαίνουμε στο ντους, στόχος μας είναι η καθαριότητα. Ζεστό νερό και σαπούνι μας βοηθούν να τον πετύχουμε. Την ίδια ώρα το τελευταίο πράγμα που μπορεί να σκεφτούμε είναι ότι ένα σύννεφο από αόρατα βακτήρια πέφτει πάνω μας. Και όμως, αυτό συμβαίνει μόλις ανοίξουμε τη βρύση, τονίζει σε δημοσίευμά του το BBC.

Μέσα στην υδραυλική εγκατάσταση παραμονεύει ένα μικροσκοπικό οικοσύστημα έτοιμο να ενεργοποιηθεί μόλις ανοίξει το νερό. Αυτό σημαίνει ότι η πρώτη ριπή από το πρωινό ντους δεν αποτελείται μόνο από νερό και ατμό. Κατά τη διάρκεια της νύχτας, μια ζωντανή ομάδα βακτηρίων σχηματίζεται στο εσωτερικό του σωλήνα και της κεφαλής του ντους. Μερικοί από αυτούς τους μικροοργανισμούς «επιβιβάζονται» στα σταγονίδια που δημιουργεί το νερό. Οι περισσότεροι είναι συνηθισμένοι και ακίνδυνοι. Ωστόσο, η ακριβής μικροβιακή σύνθεση εξαρτάται από το υλικό του σωλήνα και τη συχνότητα με την οποία κάποιος κάνει ντους.

Οι κεφαλές και οι σωλήνες του ντους αποτελούν ιδανικό χώρο εγκατάστασης για τα βακτήρια. Μετά το ντους ο σωλήνας παραμένει ζεστός και υγρός για πολλές ώρες. Το μακρύ και στενό σχήμα του προσφέρει άφθονη επιφάνεια για αποικισμό μικροβίων. Μόλις εγκατασταθούν εκεί, τα βακτήρια τρέφονται από τα διαλυμένα θρεπτικά συστατικά του νερού, καθώς και από μικρές ποσότητες άνθρακα που εκλύονται από το πλαστικό του σωλήνα. Τα βακτήρια σχηματίζουν μικροσκοπικές «πόλεις» μικροοργανισμών που προσκολλώνται σχεδόν σε κάθε υγρή επιφάνεια, από τα κύτη των πλοίων μέχρι την οδοντική πλάκα.

Αλλά για πόσα βακτήρια μιλάμε; Σε δοκιμές που έγιναν σε εργαστήρια, αλλά και σε πραγματικά σπίτια, ο αριθμός των βακτηρίων στους σωλήνες του ντους μπορεί να φτάσει από μερικά έως εκατοντάδες εκατομμύρια κύτταρα ανά τετραγωνικό εκατοστό. Τα περισσότερα είναι ακίνδυνα, ωστόσο ανάμεσά τους υπάρχουν ομάδες όπως τα μυκοβακτήρια – ένα ποικιλόμορφο σύνολο μικροοργανισμών που απαντώνται σε πολλά περιβάλλοντα, όπως στο έδαφος, αλλά περιλαμβάνουν και παθογόνα στελέχη υπεύθυνα για ασθένειες όπως η φυματίωση και η λέπρα.

Επιπλέον, ερευνητές που συνέλεξαν δείγματα από σωλήνες ντους σε σπίτια στο Ηνωμένο Βασίλειο εντόπισαν και DNA μυκήτων από γένη όπως τα Exophiala, Fusarium και Malassezia – οργανισμοί που υπάρχουν στο δέρμα μας και στο έδαφος, αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις μπορούν να προκαλέσουν ευκαιριακές λοιμώξεις.

Το δημοσίευμα του βρετανικού δικτύου επισημαίνει ότι για τους περισσότερους ανθρώπους ο κίνδυνος να κολλήσουν κάποιο μικρόβιο από το ντους είναι χαμηλός, ειδικά αν το χρησιμοποιούν συχνά.

Η σύνθεση των βακτηρίων στο ντους μπορεί επίσης να εξαρτάται από την πηγή του νερού. Τα σπίτια που τροφοδοτούνται με χλωριωμένο νερό τείνουν να φιλοξενούν περισσότερα μυκοβακτηρίδια από εκείνα που βασίζονται σε νερό από πηγάδια ή μη χλωριωμένα συστήματα, όπως στην Ολλανδία. Αυτό πιθανώς οφείλεται στο γεγονός ότι τα υπολείμματα απολυμαντικών ευνοούν αυτά τα μικρόβια, που είναι ανθεκτικά στο χλώριο.

Ευτυχώς, υπάρχουν και μερικά πολύ απλά μέτρα που μπορείτε να λάβετε για να μειώσετε τον κίνδυνο που ενέχουν τα μικρόβια που αναπτύσσονται στο ντους σας.

Πρώτον, αξίζει να σημειωθεί ότι το υλικό από το οποίο είναι κατασκευασμένα το κεφαλάκι και ο σωλήνας του ντους φαίνεται να έχει τεράστια επίδραση στον αριθμό και τον τύπο των βακτηρίων που ζουν εκεί. Σε μια μελέτη, οι ερευνητές δημιούργησαν δύο «προσομοιωτές ντους», τους οποίους δοκίμαζαν καθημερινά για οκτώ μήνες. Ο ένας είχε σωλήνα κατασκευασμένο από PVC-P, ένα εύκαμπτο και προσαρμόσιμο είδος PVC, ενώ ο δεύτερος σωλήνας ήταν κατασκευασμένος από PE-Xc, ένα άλλο είδος πλαστικού. Μετά από οκτώ μήνες, και οι δύο σωλήνες είχαν αναπτύσσει βακτήρια, αλλά ο σωλήνας από PVC-P περιείχε 100 φορές περισσότερα.

Οι φιλικές προς το περιβάλλον επιλογές, όπως οι κεφαλές ντους χαμηλής ροής και «βροχής», μπορούν επίσης να αλλάξουν την έκθεση ενός ατόμου, μεταβάλλοντας το μέγεθος και τον αριθμό των αερολυμάτων που εισπνέονται.

Η θερμοκρασία του νερού επίσης κάνει τη διαφορά. Το ζεστό νερό παράγει περισσότερα βακτήρια. Αφήνετε το ντους να τρέχει για 60-90 δευτερόλεπτα, ώστε να ζεσταθεί προτού μπείτε κάτω από το ντους.

Η συχνότητα με την οποία χρησιμοποιείτε το ντους μπορεί επίσης να επηρεάσει τον αριθμό των βακτηρίων που αναπτύσσονται. Οσο πιο συχνά χρησιμοποιείται το ντους, τόσο λιγότερες είναι οι πιθανότητες να σταματήσει το νερό να ρέει στους σωλήνες, τον εύκαμπτο σωλήνα και το ντους.

Ο τακτικός καθαρισμός με πολύ ζεστό νερό στο ντους, μαζί με την αφαλάτωση της κεφαλής του ντους ή το μούλιασμά της σε χυμό λεμονιού, μπορεί να βοηθήσει στην καταστροφή των μικροβίων που ζουν εκεί και στον έλεγχο του μεγέθους των βακτηρίων που αναπτύσσονται.

