Ούνα Τσάπλιν: «Ο ιδιοφυής, περίπλοκος παππούς μου Τσάρλι Τσάπλιν»

Η Ούνα Τσάπλιν έλεγε επί χρόνια στους φίλους της ότι συμμετείχε στην ταινία «Avatar», αλλά κανείς δεν την πίστευε: «Τους έλεγα πως έπαιξα στο “Avatar” και μου απαντούσαν “ναι, καλά”», λέει η 39χρονη ηθοποιός στους Times του Λονδίνου. Η τρίτη ταινία της κινηματογραφικής υπερπαραγωγής του Τζέιμς Κάμερον, «Avatar: Fire and Ash», άρχισε να γυρίζεται το 2017 και μόλις την περασμένη εβδομάδα βγήκε, τελικά, στις αίθουσες. Τώρα οι φίλοι της, επιτέλους, την πιστεύουν. «Είναι συναρπαστικό. Από τότε που ξεκινήσαμε τα γυρίσματα παντρεύτηκα, απέκτησα μια κόρη και αγόρασα σπίτι. Είμαι ένας άλλος άνθρωπος. Είναι όμορφο να επιστρέφω σε αυτό το έργο με εντελώς διαφορετική ματιά», σχολιάζει.

Στο «Fire and Ash», τη συνέχεια του «The Way of Water» (2022), η Τσάπλιν, εγγονή του θρυλικού ηθοποιού και σκηνοθέτη Τσάρλι Τσάπλιν και δισέγγονη του θεατρικού συγγραφέα Ευγένιου Ο’Νιλ, υποδύεται τη Βαράνγκ, μια σκοτεινή, αδίστακτη μάγισσα που απειλεί την οικογένεια Σάλι. Ο ρόλος της είναι ουσιαστικά εκείνος της «κακιάς» της ιστορίας, αν και η ίδια δεν προτιμά αυτόν τον χαρακτηρισμό. «Αυτός είναι ο εύκολος χαρακτηρισμός», λέει. «Εγώ τη βλέπω ως κάποια που κάνει ό,τι χρειάζεται για τον λαό της. Εχει τεράστια ακεραιότητα».

Η Ούνα δεν γνώρισε ποτέ τον παππού της. Ο Τσάρλι Τσάπλιν πέθανε το 1977, εννέα χρόνια προτού εκείνη γεννηθεί στην Ισπανία. Ωστόσο ο θαυμασμός της για τον «Σαρλό» είναι εμφανής εδώ και χρόνια: το 2003 τον μιμήθηκε σε θεατρική παραγωγή του «Ονείρου Θερινής Νυκτός» στο Φεστιβάλ Fringe του Εδιμβούργου.

Από τις αφηγήσεις της μητέρας της, της ηθοποιού Τζεραλντίν Τσάπλιν, και άλλων συγγενών τους, περιγράφει τον παππού της ως «εργασιομανή, βικτωριανό άνθρωπο, πολύ αυστηρό αλλά και εξαιρετικά ευφυή». Οπως λέει στους Times, «υπήρχαν αμέτρητα επίπεδα στον χαρακτήρα του· πατέρας, σύζυγος, φίλος».

Το επώνυμο Τσάπλιν δεν περνάει απαρατήρητο στον χώρο του θεάματος αλλά, αν και συχνά τη βοήθησε, υπήρξαν στιγμές που ένιωθε ότι λειτουργούσε περισσότερο σαν βάρος. «Χρειάστηκε χρόνος για να νιώσω ότι αξίζω τη θέση μου», παραδέχεται. «Ξέρω ότι πολλές από τις πόρτες που άνοιξαν ίσως να μην άνοιγαν αν δεν ήμουν συνδεδεμένη με αυτόν τον σπουδαίο άνθρωπο. Είναι δύσκολο να μη νιώθεις ότι δεν το αξίζεις».

Η Ούνα σκέφτηκε να αλλάξει το επίθετό της μετά την αποφοίτησή της από τη Βασιλική Ακαδημία Δραματικής Τέχνης (RADA), αλλά τελικά επέλεξε να αλλάξει τρόπο σκέψης. «Μετέτρεψα την ενοχή σε ευγνωμοσύνη, δουλεύοντας σκληρά και γνωρίζοντας πως ό,τι κι αν κάνω δεν θα συγκριθεί ποτέ με το έργο του παππού μου», λέει στους Times. «Αν ο ρόλος μου σε αυτόν τον κόσμο είναι απλώς να λένε “είναι η εγγονή του Τσάρλι Τσάπλιν” και να τον ψάχνουν στο διαδίκτυο και να βλέπουν μια ταινία του, τότε θα είμαι και πάλι ευτυχισμένη. Ηταν ιδιοφυΐα».

Η Τσάπλιν ζει στην κομητεία Σονόμα της βόρειας Καλιφόρνιας. Εκεί, τα τελευταία τέσσερα χρόνια έχει ενταχθεί σε μια κοινοτική φάρμα μαζί με τον σύζυγό της, ξυλουργό στο επάγγελμα, τον οποίο γνώρισε σε μια «συνάντηση αυτόχθονων πολιτισμών». Μαζί τους ζουν η δίχρονη κόρη τους και φίλοι τους. Η κοινοτική ζωή, λέει, είναι δύσκολη αλλά ουσιαστική. Συνδέει έντονα αυτή τη φιλοσοφία ζωής με τον οικολογικό συμβολισμό του «Avatar» και το σχόλιό του για την κλιματική κρίση.

Ο ρόλος της στο «Avatar» είναι ο πιο προβεβλημένος στη μέχρι σήμερα πορεία της, όχι όμως και ο πρώτος της σε μεγάλες παραγωγές. Εχει εμφανιστεί στο «Quantum of Solace», στο «Taboo», δίπλα στον Τομ Χάρντι, και γνώρισε ευρεία αναγνώριση ως Ταλίσα Σταρκ στο «Game of Thrones». Ηταν η πρώτη φορά που συμμετείχε σε μια ιστορία που άγγιξε εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως.

Γεννημένη στη Μαδρίτη, η κόρη της Τζεραλντίν Τσάπλιν και του χιλιανού διευθυντή φωτογραφίας Πατρίσιο Καστίγια μεγάλωσε ταξιδεύοντας διαρκώς. Αυτό την έκανε προσαρμοστική αλλά χωρίς σταθερές ρίζες. Στα 15 της ζήτησε η ίδια να πάει σε οικοτροφείο στη Σκωτία, στο Gordonstoun, εμπειρία που τελικά την οδήγησε στην υποκριτική.

Αναρωτιέται συχνά αν ο παππούς της θα αγαπούσε το «Avatar». «Νομίζω ότι θα το στήριζε», λέει στους Times, συγκρίνοντας τον Τζέιμς Κάμερον με τον Τσάπλιν, ως δημιουργούς με όραμα και επιρροή. Σήμερα, παρότι συμμετέχει σε μια από τις πιο εμπορικές κινηματογραφικές σειρές όλων των εποχών, αυτό που την ενδιαφέρει περισσότερο είναι η αφήγηση ιστοριών που δίνουν ελπίδα, θάρρος και πίστη στους ανθρώπους· μια κληρονομιά που, με τον τρόπο της, συνεχίζει το πνεύμα του παππού της.

