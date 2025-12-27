Η Σάρον Στόουν ζωγραφίζει, μιλώντας με φαντάσματα

Πέρα από μεγάλη σταρ του Χόλιγουντ (διάσημη για τις ερμηνείες της σε ταινίες όπως το «Βασικό Ενστικτο» και το «Καζίνο») και μαχητική ακτιβίστρια, η Σάρον Στόουν είναι επίσης καλλιτέχνης της ζωγραφικής.

Η αμερικανίδα ηθοποιός άρχισε να ζωγραφίζει όταν ήταν ακόμη παιδί, παρακινούμενη από μία θεία της. Μάλιστα επιδίωξε να σπουδάσει ζωγραφική, τελικά, όμως, την κέρδισε ο κόσμος του θεάματος, αρχικά το μόντελινγκ και μετά ο κινηματογράφος.

Αρχισε να ζωγραφίζει ξανά σχετικά πρόσφατα, πριν από έξι χρόνια, όταν εμφανίστηκε ο κορονοϊός και ξέσπασε η πανδημία, καταλήγοντας να περνάει καθημερινά ώρες ολόκληρες με ένα πινέλο στο χέρι και να μετατρέψει, τελικά, τη βίλα της σε ατελιέ.

Τα έργα της είναι ως επί το πλείστον αφηρημένα και εξπρεσιονιστικά, με την Στόουν να εμπνέεται από τη φύση, την κίνηση και τον συναισθηματικό μετασχηματισμό, ενσαρκώνοντας μέσω διάφορων μοτίβων – από φίδια που αλλάζουν δέρμα και κουλουριασμένες μορφές, έως πολυεπίπεδα τοπία – θέματα όπως η απόρριψη, η απώλεια και η αναγέννηση.

Τον Μάρτιο του 2023 πραγματοποίησε την πρώτη της ατομική έκθεση σε μια γκαλερί του Λος Αντζελες, εκθέτοντας μια σειρά από έργα μεγάλης κλίμακας που εξερευνούν τον εσωτερικό της κόσμο. Ακολούθησε μια δεύτερη έκθεση, σε γκαλερί του Κονέτικατ, τον Οκτώβριο της ίδιας χρονιάς, με την Στόουν να παρουσιάζει αυτή τη φορά 19 πολύχρωμα, αφηρημένα έργα εμπνευσμένα από τα ταξίδια της, την πνευματικότητα και τους προσωπικούς της αγώνες (περιλαμβανομένης της ανάρρωσής της από το εγκεφαλικό επεισόδιο που υπέστη το 2001).

Φέτος, όμως, λίγους μήνες πριν από τον θάνατο της μητέρας της, άρχισε ξαφνικά να ζωγραφίζει πορτρέτα ανθρώπων από διαφορετικές εποχές και περιοχές του κόσμου – από τη Νότια Σινική Θάλασσα εκατοντάδες χρόνια πριν έως τη Γαλλία των αρχών του 20ου αιώνα και το Μπρούκλιν της δεκαετίας του 1980. Αυτό, όμως, που καθιστά πραγματικά ξεχωριστά αυτά τα έργα είναι το γεγονός πως η Σάρον Στόουν τα φιλοτέχνησε, επικοινωνώντας με τα πνεύματα των ανθρώπων που απεικονίζουν.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

«Κάτι άνοιξε μέσα μου, ζωγραφίζοντας αυτά τα πορτρέτα», είπε η ίδια η καλλιτέχνης, συνομιλώντας με την Αλίνα Κόεν του Artnet. «Κάθε ένα από αυτά τα όντα ήρθε και μου μίλησε για την ιστορία του και το ταξίδι του και τι του συνέβη», πρόσθεσε. Με λίγα λόγια η ζωγράφος Στόουν λειτούργησε ως μέντιουμ μεταξύ του πνευματικού και του υλικού κόσμου, ενσαρκώνοντας όλα όσα της αποκάλυπταν τα πνεύματα των μοντέλων της.

Στο έργο με τίτλο «Him» η Στόουν ζωγράφισε ένα ωκεάνιο χάος σε αποχρώσεις του μωβ και του μπλε, μέσα στο οποίο ξεχωρίζει μια αόριστη λευκή μορφή. «Ηταν ένας σκλάβος που πνίγηκε στην Ανατολική Σινική Θάλασσα σε ένα δουλεμπορικό πλοίο», είπε η ηθοποιός ή μάλλον ζωγράφος, μιλώντας στο Forbes. «Δυσκολεύτηκε πολύ να μου μιλήσει, επειδή ως σκλάβος, δεν του επιτρεπόταν να μιλάει ανοιχτά και ελεύθερα. Με έκανε να βιώσω τον πνιγμό του μαζί του. Ηταν αλυσοδεμένος όταν έπεσε [στη θάλασσα] καθώς το πλοίο ανατράπηκε». Σημείωσε επίσης πως η δημιουργία του έργου τής επέτρεψε να «νιώσει την ευθύνη, τον τρόμο, τον φόβο και όχι απλώς να αναγνωρίσει ότι είχε συμβεί», με το πνεύμα του μοντέλου της να της ζητάει να φιλοτεχνήσει τον πίνακα ώστε να «σπάσει η αλυσίδα της ατέρμονης υποδούλωσής του».

Η συλλογή πορτρέτων που προέκυψε και η καλλιτέχνης ονόμασε «Rogues Gallery», τοποθετούν τη Στόουν δίπλα σε διάσημες ζωγράφους-μέντιουμ του παρελθόντος, όπως η βρετανίδα Τζορτζιάνα Χότον και η σουηδή Χίλμα αφ Κλιντ. Ομως η ίδια θεωρεί τα εν λόγω έργα μέρος ενός μεγαλύτερου αφηγήματος σχετικά με τη θεραπεία και την επούλωση των όποιων τραυμάτων καθώς και την απελευθέρωση από τα όποια βάρη του παρελθόντος.

Μεταξύ των πορτρέτων περιλαμβάνεται και το τρίπτυχο «Soteria, με τον τίτλο του να αναφέρεται στην μυθολογική Σωτηρία, τη θεά (ή το πνεύμα) της ασφάλειας και της λύτρωσης, της απελευθέρωσης και της προστασίας από κακό. «Η “Σωτηρία” απεικονίζει το εσωτερικό μου ταξίδι επιστροφής στον νεότερο εαυτό μου για να τον σώσω από το τραύμα της παιδικής ηλικίας», ανέφερε σχετικά η Στόουν.

«Το αποτέλεσμα για μένα ήταν μια θεραπευτική και δημιουργική εμπειρία». Στο τρίπτυχο, το πρόσωπο μιας γυναίκας καθίσταται ολοένα πιο ευδιάκριτο από εικόνα σε εικόνα, ωσάν να αποκτά συνείδηση της ύπαρξης της. «Κατηγορούμε τόσο συχνά το θύμα. Πιστεύω ότι αυτά τα πρόσωπα ενσαρκώνουν την ελπίδα, την αγάπη, το θάρρος, την τρυφερότητα και την πιθανότητα να μπορέσουμε να γίνουμε καλύτεροι. Αυτοί μας συγχώρησαν. Ισως, οπότε, να πρέπει να το κάνουμε και εμείς», συμπλήρωσε.

