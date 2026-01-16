Το Νομπέλ «δεν μοιράζεται» αλλά πωλείται

Η πρόταση της Μαρία Κορίνα Ματσάδο να μοιραστεί το Νομπέλ της με τον Ντόναλντ Τραμπ -που τόσο πολύ το επιθυμούσε- προκάλεσε την αντίδραση των πέντε Νορβηγών οι οποίοι επιλέγουν τον ετήσιο νικητή του βραβείου.

Η επιτροπή απονομής ανακοίνωσε ότι το βραβείο δεν μπορεί να ανακληθεί, να μοιραστεί ή να μεταβιβαστεί.

Ωστόσο, μπορεί να πωληθεί και μάλιστα για εκατομμύρια δολάρια, όπως υπενθυμίζουν οι New York Times.

Από τη δεκαετία του 80, το μετάλλιο Νομπέλ κατασκευάζεται από ανακυκλωμένο χρυσό 18 καρατίων, σύμφωνα με την Επιτροπή. Και, σε μερικές δημοπρασίες κατά τη διάρκεια της ιστορίας του βραβείου, έχει πωληθεί για πολλά χρήματα.

Το 2022, ο ρώσος δημοσιογράφος Ντμίτρι Μουράτοφ δημοπράτησε το Νομπέλ Ειρήνης που του απονεμήθηκε, καταρρίπτοντας το ρεκόρ των 103,5 εκατομμυρίων δολαρίων, προκειμένου να συγκεντρώσει χρήματα για τα παιδιά πρόσφυγες της Ουκρανίας.

Το 2014, ο Τζέιμς Γουάτσον πούλησε το δικό του για πάνω από τέσσερα εκατομμύρια δολάρια, έχοντας βραβευτεί με το μετάλλιο δεκαετίες νωρίτερα για τη συν-ανακάλυψη της δομής του DNA.

Ο Φράνσις Κρικ, ο οποίος βραβεύτηκε μαζί με τον Γουάτσον, έλαβε πάνω από δύο εκατομμύρια δολάρια για το μετάλλιό του.

Το Νομπέλ Ειρήνης που απονεμήθηκε το 1936 στον Κάρλος Σαβέντρα Λάμας, πρώην υπουργό Εξωτερικών της Αργεντινής, πωλήθηκε για 1,1 εκατομμύρια δολάρια το 2014.

Ωστόσο, κάποιες δημοπρασίες απέφεραν κέρδη κατώτερα του αναμενόμενου, όπως αυτή για το Νομπέλ Οικονομίας του 1994, που απονεμήθηκε στον μαθηματικό Τζον Νας για το έργο του στη θεωρία των παιγνίων.

Το συγκεκριμένο μετάλλιο πωλήθηκε για λιγότερο από ένα εκατομμύριο δολάρια το 2019.

Τρία χρόνια νωρίτερα, το βραβείο που είχε κερδίσει ο φυσικός Κένεθ Γουίλσον το 1982, δεν κατάφερε να φτάσει την ελάχιστη προσφορά των 450.000 δολαρίων.

Και το βραβείο του συγγραφέα Γουίλιαμ Φόκνερ δεν κατάφερε να πουληθεί το 2013, αφού η προσφορά σταμάτησε στα 425.000 δολάρια, κάτω από το ελάχιστο όριο.

Την Πέμπτη, η Ματσάδο πρόσφερε τελικά το βραβείο της στον ευτυχή Τραμπ, στη συνάντησή τους στον Λευκό Οίκο, αν και οι ΝΥΤ ανέφεραν ότι δεν είναι σαφές πως πρόκειται για το αυθεντικό μετάλλιο.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News